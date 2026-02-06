Lavapavimenti senza fili FC 2-4 Battery Set
Pulizia semplice, veloce ed efficace: il lavapavimenti FC 2-4 rimuove lo sporco quotidiano secco e umido in un solo passaggio. Include batteria intercambiabile e caricabatteria.
La lavapavimenti FC 2-4 colpisce per il suo design autoportante, un peso ridotto di soli 2,2 chilogrammi e l'accensione e lo spegnimento automatici. Per fare ciò, tirare indietro la maniglia del pulitore per avviare e rimuovere lo sporco quotidiano secco e umido molto comodamente in un solo passaggio. La durata massima della batteria è di 20 minuti, che corrisponde a un'area di pulizia di 70 metri quadrati. Dopo l'attivazione del dispositivo, il rullo viene automaticamente inumidito con l'acqua del serbatoio dell'acqua pulita. Ciò garantisce una pulizia uniforme ed efficace dei pavimenti duri. Altre caratteristiche sono la pulizia fino al bordo e la facile raccolta dei capelli grazie ai filtri per capelli integrati. Il contatto con lo sporco viene evitato anche dal serbatoio igienico integrato per le acque reflue. Questo può essere rimosso e pulito subito dopo aver utilizzato il dispositivo. La batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 4 V inclusa è compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Caratteristiche e vantaggi
All-in-one: rimuove sporco secco e umido in una sola passataRisparmio di tempo del 50%: la tecnologia di raccolta dello sporco grossolano consente di pulire senza il fastidio di passare l'aspirapolvere in anticipo. Aspirazione ottimale dei capelli con filtro per capelli integrato Pulizia dei bordi ottimizzata grazie all'esclusivo design della testata a pavimento.
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionaliSistema a 2 serbatoi: i rulli vengono bagnati in modo permanente dal serbatoio dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto nel serbatoio dell'acqua sporca. Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare Il rullo è lavabile in lavatrice a 60 °C.
Interruttore on/off automaticoFacile da accendere e spegnere Intuitiva e facile da usare Non c'è bisogno di chinarsi
Alimentazione a batteria Kärcher da 4 V
- Lunga durata e potente grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in tutti gli altri dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Posizione di fermo
- La posizione parking è un plus del prodotto
Leggero con dimensioni compatte
- Pratico e facile da trasportare
Facile pulizia del dispositivo
- Pulizia semplice del filtro per capelli con la spazzolina in dotazione
- Il serbatoio dell'acqua di scarico è lavabile in lavastoviglie e può essere svuotato senza entrare in contatto con lo sporco
Giunto flessibile
- Il manico si muove in tutte le direzione
- Facile da manovrare
- L'estrema maneggevolezza fa si che passi facilmente sotto i mobili.
Molto silenziosa
- Volume di soli 55 dB.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria a 4 V
|Serbatoio acqua pulita (ml)
|200
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|100
|Ampiezza rullo (mm)
|180
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Rumorosità (dB(A))
|55
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Resa (Ah)
|2,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 70 (2,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 20 (2,5 Ah)
|Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie (min)
|130 / 150
|Potenza di uscita (A)
|1
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso senza accessori (kg)
|2,3
|Peso con imballo (kg)
|4,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|220 x 240 x 1200
* I detergenti per pavimenti Kärcher ottengono prestazioni di pulizia fino al 20% migliori rispetto a un mocio convenzionale con rivestimento in tessuto nella categoria di test "Pulitura". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza di pulizia, l'assorbimento dello sporco e la pulizia dei bordi.
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria da 4 V per batterie (1 pz.)
- Rullo universale: 1 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Stazione di parcheggio
- Spazzola per la pulizia
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
