La lavapavimenti FC 2-4 colpisce per il suo design autoportante, un peso ridotto di soli 2,2 chilogrammi e l'accensione e lo spegnimento automatici. Per fare ciò, tirare indietro la maniglia del pulitore per avviare e rimuovere lo sporco quotidiano secco e umido molto comodamente in un solo passaggio. La durata massima della batteria è di 20 minuti, che corrisponde a un'area di pulizia di 70 metri quadrati. Dopo l'attivazione del dispositivo, il rullo viene automaticamente inumidito con l'acqua del serbatoio dell'acqua pulita. Ciò garantisce una pulizia uniforme ed efficace dei pavimenti duri. Altre caratteristiche sono la pulizia fino al bordo e la facile raccolta dei capelli grazie ai filtri per capelli integrati. Il contatto con lo sporco viene evitato anche dal serbatoio igienico integrato per le acque reflue. Questo può essere rimosso e pulito subito dopo aver utilizzato il dispositivo. La batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 4 V inclusa è compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.