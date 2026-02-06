Scopa elettrica a batteria EWM 2

La lavapavimenti cordless EWM 2 rimuove facilmente lo sporco e le macchie da ogni tipo di pavimento, senza dover trascinare secchio e spazzolone e con un'efficiacia maggiore del 20%.

Rimuovere macchie e sporco fino ai battiscopa senza dover trascinare più secchio e spazzolone e risparmiando tempo? Grazie alla lavapavimenti EWM 2 cordless con doppio serbatoio è possibile! Dotata di due rulli bagnati costantemente con acqua pulita che viene erogata dal serbatoio di acqua pulita e detergente, raccoglie lo sporco nel serbatoio separato, così da lavare il pavimento con acqua sempre pulita. Il pavimento risulta più pulito del 20% rispetto alla pulizia con metodi convenzionali. Grazie alla sua forma affusolata e al giunto flessibile, l'EWM 2 non solo arriva facilmente sotto ai mobili ma fa risparmiare anche spazio quando viene riposta. Il pavimento risulta asciutto in soli 2 minuti, rendendo la lavapavimenti perfetta per un utilizzo su tutti i tipi di pavimento, anche sui parquet. La potente batteria al litio ha un'autonomia di circa 20 minuti, per un'area di pulizia di circa 60mq con una sola ricarica.

Caratteristiche e vantaggi
Scopa elettrica a batteria EWM 2: Rimuove schizzi e macchie
Rimuove schizzi e macchie
Sostituisce i tradizionali straccio e secchio Pulisce fino al bordo
Scopa elettrica a batteria EWM 2: La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali
Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare
Scopa elettrica a batteria EWM 2: Design sottile e testata a pavimento con snodo
Design sottile e testata a pavimento con snodo
Pulizia senza fatica sotto i mobili e intorno agli oggetti Trasporto semplice e utilizzo confortevole grazie al peso ridotto Salva spazio e compatta
Ideale per tutti i tipi di pavimento: parquet, laminati, sughero, pietra, linoleum e PVC
  • Il pavimento si asciuga rapidamente: è di nuovo calpestabile dopo soli 2 minuti
  • Ampia gamma di detergenti e prodotti per la cura di tutti i tipi di pavimenti
La sua batteria agli ioni di litio consente una prestazione ci circa 20 minuti
  • Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
  • Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
  • Pratico parcheggio del dispositivo e dei rulli
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 120 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Prestazioni di area per carica della batteria (m²) circa. 60
Capacità serbatoio acqua dolce (ml) 360
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 140
Ampiezza rullo (mm) 300
Tempo di asciugatura del pavimento (min) circa. 2
Voltaggio batteria (V) 7,2 - 7,4
Capacità della batteria (Ah) 2,5
Autonomia (min) circa. 20
Tempo di ricarica della batteria (h) 4
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 4,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 305 x 226 x 1220

* L'EWM 2 raggiunge fino al 20% di performance di pulizia in più rispetto ad un mop tradizionale con panno per pavimenti nella categoria di test "Wiping". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza della pulizia e la pulizia dei bordi.

Scope of supply

  • Rullo universale: 2 Pezzo(i)
  • Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
  • Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
  • Carica batteria

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
Scopa elettrica a batteria EWM 2
Scopa elettrica a batteria EWM 2
Scopa elettrica a batteria EWM 2
Scopa elettrica a batteria EWM 2
Scopa elettrica a batteria EWM 2
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Anche su sporco ostinato
Accessori
Detergenti
RICAMBI EWM 2

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.