Scopa elettrica a batteria EWM 2
La lavapavimenti cordless EWM 2 rimuove facilmente lo sporco e le macchie da ogni tipo di pavimento, senza dover trascinare secchio e spazzolone e con un'efficiacia maggiore del 20%.
Rimuovere macchie e sporco fino ai battiscopa senza dover trascinare più secchio e spazzolone e risparmiando tempo? Grazie alla lavapavimenti EWM 2 cordless con doppio serbatoio è possibile! Dotata di due rulli bagnati costantemente con acqua pulita che viene erogata dal serbatoio di acqua pulita e detergente, raccoglie lo sporco nel serbatoio separato, così da lavare il pavimento con acqua sempre pulita. Il pavimento risulta più pulito del 20% rispetto alla pulizia con metodi convenzionali. Grazie alla sua forma affusolata e al giunto flessibile, l'EWM 2 non solo arriva facilmente sotto ai mobili ma fa risparmiare anche spazio quando viene riposta. Il pavimento risulta asciutto in soli 2 minuti, rendendo la lavapavimenti perfetta per un utilizzo su tutti i tipi di pavimento, anche sui parquet. La potente batteria al litio ha un'autonomia di circa 20 minuti, per un'area di pulizia di circa 60mq con una sola ricarica.
Caratteristiche e vantaggi
Rimuove schizzi e macchieSostituisce i tradizionali straccio e secchio Pulisce fino al bordo
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionaliSenza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare
Design sottile e testata a pavimento con snodoPulizia senza fatica sotto i mobili e intorno agli oggetti Trasporto semplice e utilizzo confortevole grazie al peso ridotto Salva spazio e compatta
Ideale per tutti i tipi di pavimento: parquet, laminati, sughero, pietra, linoleum e PVC
- Il pavimento si asciuga rapidamente: è di nuovo calpestabile dopo soli 2 minuti
- Ampia gamma di detergenti e prodotti per la cura di tutti i tipi di pavimenti
La sua batteria agli ioni di litio consente una prestazione ci circa 20 minuti
- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
- Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
- Pratico parcheggio del dispositivo e dei rulli
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|120 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|circa. 60
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|360
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|140
|Ampiezza rullo (mm)
|300
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Voltaggio batteria (V)
|7,2 - 7,4
|Capacità della batteria (Ah)
|2,5
|Autonomia (min)
|circa. 20
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|4
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|4,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* L'EWM 2 raggiunge fino al 20% di performance di pulizia in più rispetto ad un mop tradizionale con panno per pavimenti nella categoria di test "Wiping". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza della pulizia e la pulizia dei bordi.
Scope of supply
- Rullo universale: 2 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
- Carica batteria
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Anche su sporco ostinato
Accessori
Detergenti
RICAMBI EWM 2
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.