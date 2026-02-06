Rimuovere macchie e sporco fino ai battiscopa senza dover trascinare più secchio e spazzolone e risparmiando tempo? Grazie alla lavapavimenti EWM 2 cordless con doppio serbatoio è possibile! Dotata di due rulli bagnati costantemente con acqua pulita che viene erogata dal serbatoio di acqua pulita e detergente, raccoglie lo sporco nel serbatoio separato, così da lavare il pavimento con acqua sempre pulita. Il pavimento risulta più pulito del 20% rispetto alla pulizia con metodi convenzionali. Grazie alla sua forma affusolata e al giunto flessibile, l'EWM 2 non solo arriva facilmente sotto ai mobili ma fa risparmiare anche spazio quando viene riposta. Il pavimento risulta asciutto in soli 2 minuti, rendendo la lavapavimenti perfetta per un utilizzo su tutti i tipi di pavimento, anche sui parquet. La potente batteria al litio ha un'autonomia di circa 20 minuti, per un'area di pulizia di circa 60mq con una sola ricarica.