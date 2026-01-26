Non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di pulire! Grazie alla tecnologia a 4 rulli con rotazione controrotante, il nostro lavapavimenti a batteria FC 7 rimuove rapidamente e senza fatica lo sporco quotidiano umido e secco da tutti i pavimenti duri – e con la funzione Boost commutabile può essere utilizzato anche per sporco molto ostinato e fino al limite. Può anche raccogliere i peli grazie al filtro per capelli. Ciò si traduce in un risparmio di tempo fino al 50%** rispetto ai metodi di pulizia convenzionali e risultati di pulizia migliori di circa il 20% rispetto a un normale mop*. Con un'autonomia di 45 minuti, la potente batteria può pulire fino a 175 m² di pavimenti duri e fessure resistenti. Il volume dell'acqua e la velocità di rotazione dei rulli bagnati automaticamente possono essere regolati su due livelli di pulizia per adattarsi al tipo di pavimento, e non è necessario trascinare i secchi in giro grazie ai serbatoi separati dell'acqua fresca e sporca.