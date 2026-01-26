Lavapavimenti senza fili FC 7 Cordless
Pavimenti appena puliti senza bisogno di aspirare prima: la lavapavimenti FC 7 Cordless rimuove in un solo passaggio tutti i tipi di sporco quotidiano, secco e umido.
Non è più necessario passare l'aspirapolvere prima di pulire! Grazie alla tecnologia a 4 rulli con rotazione controrotante, il nostro lavapavimenti a batteria FC 7 rimuove rapidamente e senza fatica lo sporco quotidiano umido e secco da tutti i pavimenti duri – e con la funzione Boost commutabile può essere utilizzato anche per sporco molto ostinato e fino al limite. Può anche raccogliere i peli grazie al filtro per capelli. Ciò si traduce in un risparmio di tempo fino al 50%** rispetto ai metodi di pulizia convenzionali e risultati di pulizia migliori di circa il 20% rispetto a un normale mop*. Con un'autonomia di 45 minuti, la potente batteria può pulire fino a 175 m² di pavimenti duri e fessure resistenti. Il volume dell'acqua e la velocità di rotazione dei rulli bagnati automaticamente possono essere regolati su due livelli di pulizia per adattarsi al tipo di pavimento, e non è necessario trascinare i secchi in giro grazie ai serbatoi separati dell'acqua fresca e sporca.
Caratteristiche e vantaggi
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali
- Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare
Molto silenziosa
- Piacevole volume da soli 59 dB.
Due diverse modalità di pulizia più la funzione boost
- La rotazione del rullo e la quantità di acqua possono essere regolate in base al tipo di sporco e al pavimento, con funzione Boost aggiuntiva contro lo sporco ostinato
- Adatto a tutti i pavimenti duri, inclusi parquet, laminato, pietra e piastrelle in ceramica, PVC e vinile
- Il pavimento si asciuga rapidamente: è di nuovo calpestabile dopo soli 2 minuti
Autonomia di ca. 45 minuti grazie alla potente batteria agli ioni di litio
- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
- Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
Monitoraggio intelligente del livello del serbatoio
- Segnale visivo e acustico per indicare il serbatoio d'acqua pulita vuoto e quello dell'acqua sporca pieno
- Spegnimento automatico se il serbatoio dell'acqua sporca si riempie fino al massimo
Stazione per parcheggiare la macchina e lavare i rulli
- Posizione sospesa del dispositivo nell'appoggio della stazione di parcheggio per una semplice rimozione e asciugatura dei rulli
- Gli accessori possono essere riposti in ordine all'interno della stazione di pulizia
Specifiche
Dati tecnici
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|circa. 175
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|400
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|200
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Ampiezza rullo (mm)
|300
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Rumorosità (dB(A))
|59
|Voltaggio batteria (V)
|25
|Capacità della batteria (Ah)
|2,85
|Autonomia (min)
|circa. 45
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|4
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* I detergenti per pavimenti Kärcher ottengono prestazioni di pulizia fino al 20% migliori rispetto a un mocio convenzionale con rivestimento in tessuto nella categoria di test "Pulitura". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza di pulizia, l'assorbimento dello sporco e la pulizia dei bordi. /
** I lavapavimenti Kärcher possono dimezzare i tempi di pulizia, poiché lo sporco domestico comune può essere rimosso dai pavimenti duri in un solo passaggio, eliminando la necessità di passare l'aspirapolvere prima di passare il panno.
Scope of supply
- Rullo universale: 4 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Stazione di parcheggio e lavaggio rulli
- Carica batteria
- Spazzola per la pulizia
Dotazione
- È possibile regolare la velocità di rotazione dei rulli e il volume dell'acqua erogata
- Sistema a doppio serbatoio
- Modalità autopulente
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Anche su sporco ostinato
- Sporco grossolano
- Sporco fine
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido
Accessori
Detergenti
RICAMBI FC 7 Cordless
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.