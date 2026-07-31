Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced

Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.

Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. La lancia in schiuma Kärcher è ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto. Altre caratteristiche: connettore rotante (M 22 x 1,5) e dosaggio variabile del detergente tramite controllo sulla lancia.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensione ugello ( ) 42
Pressione max. (bar) 300
Temperatura (°C) max. 60
Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Accessori
Detergenti