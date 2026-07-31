Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced
Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.
Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. La lancia in schiuma Kärcher è ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto. Altre caratteristiche: connettore rotante (M 22 x 1,5) e dosaggio variabile del detergente tramite controllo sulla lancia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensione ugello ( )
|42
|Pressione max. (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8