Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic

L'HD 9/25 G è la più potente idropulitrice ad acqua fredda con motore a benzina gamma. Assicura una portata di 900 l/h e una pressione di lavoro fino a 250 bar.

Con una pressione di lavoro fino a 250 bar, 900 litri d'acqua all'ora e una robusta pompa ad albero a gomito, l'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/25 G Classic è in grado di svolgere senza fatica anche compiti di pulizia molto impegnativi. Grazie al potente motore a benzina EU STAGE V, che elimina la necessità di un'alimentazione elettrica esterna, e dotata di un robusto telaio tubolare in acciaio e di ruote antiforatura, la HD 9/25 G Classic è adatta all'uso gravoso nei cantieri edili, nell'artigianato, nei comuni o da parte delle imprese di servizi edili. Un'impugnatura di spinta ergonomica e le dimensioni molto compatte e i vano accessori, ad esempio per il tubo ad alta pressione e la lancia, rendono la macchina facile da maneggiare e da trasportare in macchina. I componenti importanti sono facilmente accessibili per la manutenzione e protetti efficacemente da valvole termiche e di sicurezza, nonché da un grande filtro dell'acqua.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic: Indipendenza
Indipendenza
Consente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne. Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Comodo avviamento manuale a strappo.
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic: Mobilità eccezionale
Mobilità eccezionale
Gomme antiforature: si può trasportare ovunque senza problemi La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette. Comoda da muovere e trasportare, occupa poco spazio quanfo è risposta - ci sta anche nel bagagliaio di una macchina
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic: Durevole e robusta
Durevole e robusta
Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua. Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica.
Vano porta accesori a bordo macchina
  • Gancio per tubo flessibile e accessorio per riporlo e trasportarlo facilmente.
  • Impugnatura ergonomica e vano porta tubo
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 900
Pressione di lavoro (bar/MPa) 250 / 25
Pressione max. (bar/MPa) 300 / 30
Alimentazione idrica 3/4″
Tipo di trazione Benzina
Tipo di motore G390FA
Numero di utenti in contemporanea 1
Mobilità Alto
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 56,8
Peso con imballo (kg) 64,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Pistola: standard
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Ugello Power
  • Filtro dell'acqua

Dotazione

  • Telaio
  • Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic
Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic
Accessori
Detergenti