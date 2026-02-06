Idropulitrice alta pressione HD 9/25 G Classic
L'HD 9/25 G è la più potente idropulitrice ad acqua fredda con motore a benzina gamma. Assicura una portata di 900 l/h e una pressione di lavoro fino a 250 bar.
Con una pressione di lavoro fino a 250 bar, 900 litri d'acqua all'ora e una robusta pompa ad albero a gomito, l'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/25 G Classic è in grado di svolgere senza fatica anche compiti di pulizia molto impegnativi. Grazie al potente motore a benzina EU STAGE V, che elimina la necessità di un'alimentazione elettrica esterna, e dotata di un robusto telaio tubolare in acciaio e di ruote antiforatura, la HD 9/25 G Classic è adatta all'uso gravoso nei cantieri edili, nell'artigianato, nei comuni o da parte delle imprese di servizi edili. Un'impugnatura di spinta ergonomica e le dimensioni molto compatte e i vano accessori, ad esempio per il tubo ad alta pressione e la lancia, rendono la macchina facile da maneggiare e da trasportare in macchina. I componenti importanti sono facilmente accessibili per la manutenzione e protetti efficacemente da valvole termiche e di sicurezza, nonché da un grande filtro dell'acqua.
Caratteristiche e vantaggi
IndipendenzaConsente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne. Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Comodo avviamento manuale a strappo.
Mobilità eccezionaleGomme antiforature: si può trasportare ovunque senza problemi La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette. Comoda da muovere e trasportare, occupa poco spazio quanfo è risposta - ci sta anche nel bagagliaio di una macchina
Durevole e robustaUn robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua. Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica.
Vano porta accesori a bordo macchina
- Gancio per tubo flessibile e accessorio per riporlo e trasportarlo facilmente.
- Impugnatura ergonomica e vano porta tubo
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|900
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|250 / 25
|Pressione max. (bar/MPa)
|300 / 30
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Tipo di trazione
|Benzina
|Tipo di motore
|G390FA
|Numero di utenti in contemporanea
|1
|Mobilità
|Alto
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|56,8
|Peso con imballo (kg)
|64,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Ugello Power
- Filtro dell'acqua
Dotazione
- Telaio
- Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica