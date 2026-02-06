Con una pressione di lavoro fino a 250 bar, 900 litri d'acqua all'ora e una robusta pompa ad albero a gomito, l'idropulitrice ad acqua fredda HD 9/25 G Classic è in grado di svolgere senza fatica anche compiti di pulizia molto impegnativi. Grazie al potente motore a benzina EU STAGE V, che elimina la necessità di un'alimentazione elettrica esterna, e dotata di un robusto telaio tubolare in acciaio e di ruote antiforatura, la HD 9/25 G Classic è adatta all'uso gravoso nei cantieri edili, nell'artigianato, nei comuni o da parte delle imprese di servizi edili. Un'impugnatura di spinta ergonomica e le dimensioni molto compatte e i vano accessori, ad esempio per il tubo ad alta pressione e la lancia, rendono la macchina facile da maneggiare e da trasportare in macchina. I componenti importanti sono facilmente accessibili per la manutenzione e protetti efficacemente da valvole termiche e di sicurezza, nonché da un grande filtro dell'acqua.