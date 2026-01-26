La compatta HD 6/15 G Classic è la macchina ideale per accedere al mondo delle idropulitrici mobili ad acqua fredda a benzina di Kärcher. Estremamente facile da trasportare in auto, è in grado di svolgere anche compiti di pulizia più impegnativi, ad esempio nei cantieri o nell'ambito dell'agricoltura. Prevede una pressione di lavoro fino a 150 bar, una robusta pompa ad albero motore e un volume d'acqua fino a 600 litri all'ora. Il motore a benzina integrato (EU STAGE V) assicura l'autonomia da fonti di alimentazione esterne, le ruote pneumatiche garantiscono la mobilità necessaria nel luogo di utilizzo e l'impugnatura di spinta ergonomica con pratico alloggiamento per gli accessori assicurano una gestione più versatile. I componenti, protetti da valvole termiche e di sicurezza, sono facilmente accessibili. Lo stabile telaio tubolare in acciaio dell'HD 6/15 G Classic previene i danni contro urti accidentali.