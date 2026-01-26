Idropulitrice alta pressione HD 8/23 G Classic

Idropulitrice compatta e mobile HD 8/23 G Classic ad acqua fredda con motore a benzina e robusta pompa ad albero motore. Ideale per l'edilizia, l'artigianato e l'agricoltura.

La compatta HD 8/23 G Classic è la macchina ideale per accedere al mondo delle idropulitrici mobili ad acqua fredda a benzina di Kärcher. Estremamente facile da trasportare in auto, è in grado di svolgere anche compiti di pulizia più impegnativi, ad esempio nei cantieri o nell'ambito dell'agricoltura. Prevede una pressione di lavoro fino a 230 bar, una robusta pompa ad albero motore e un volume d'acqua fino a 800 litri all'ora. Il motore a benzina integrato (EU STAGE V) assicura l'autonomia da fonti di alimentazione esterne, le ruote pneumatiche garantiscono la mobilità necessaria nel luogo di utilizzo e l'impugnatura di spinta ergonomica con pratico alloggiamento per gli accessori assicurano una gestione più versatile. I componenti, protetti da valvole termiche e di sicurezza, sono facilmente accessibili. Lo stabile telaio tubolare in acciaio dell'HD 8/23 G Classic previene i danni contro urti accidentali.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 8/23 G Classic: Indipendenza
Consente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne. Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Comodo avviamento manuale a strappo.
Idropulitrice alta pressione HD 8/23 G Classic: Mobilità eccezionale
Gomme antiforature: si può trasportare ovunque senza problemi La macchina compatta e sottile è anche molto facile da manovrare in aree ristrette. Comoda da muovere e trasportare, occupa poco spazio quanfo è risposta - ci sta anche nel bagagliaio di una macchina
Idropulitrice alta pressione HD 8/23 G Classic: Durevole e robusta
Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua. Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica.
Vano porta accesori a bordo macchina
  • Gancio per tubo flessibile e accessorio per riporlo e trasportarlo facilmente.
  • Impugnatura ergonomica e vano porta tubo
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 800
Pressione di lavoro (bar/MPa) 230 / 23
Pressione max. (bar/MPa) 280 / 28
Alimentazione idrica 3/4″
Tipo di trazione Benzina
Tipo di motore G300FA
Numero di utenti in contemporanea 1
Mobilità Alto
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 50,9
Peso con imballo (kg) 59
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Pistola: standard
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Ugello Power
  • Filtro dell'acqua

Dotazione

  • Telaio
  • Pompa ad albero a gomiti con pistoni in ceramica
