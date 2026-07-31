CA 20 R, 0.5l
Detergente giornaliero acido pronto all’uso per la pulizia quotidiana dei sanitari. Rimuove molto efficacemente depositi di calcare, macchie di urina, sapone, unto ed impronte di scarpe.
Grazie alla combinazione acida pionieristica ed ecologica di acido metansolfonico e acido citrico, il detergente quotidiano SanitPro CA 20 R eco!perform pronto all'uso di Kärcher è la scelta ideale per una pulizia sanitaria rapida e accurata. Il detersivo ecologico, premiato con il marchio Ecolabel UE e con il marchio Ecolabel austriaco, rimuove senza sforzo residui di calcare, sapone di calcare e incrostazioni di urina, nonché lo sporco leggero causato da residui di sapone e materiale organico. Sviluppato per la pulizia manuale a umido con il metodo spray e molto facile da usare, il detergente per sanitari pronto all'uso è tanto delicato quanto accurato quando pulisce tutte le tipiche superfici in ceramica, acciaio inossidabile, cromo, vetro e plastica. Si asciuga rapidamente e non lascia aloni e lascia un piacevole e fresco profumo di agrumi. SanitPro CA 20 R eco!perform è disponibile anche nella pratica bottiglia riutilizzabile da 0,5 litri, ricaricabile, adatta anche per l'applicazione con la testina spray in schiuma riutilizzabile 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|0,5
|Confezione da (Pezzo(i))
|12
|Valore pH
|2
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|302 x 187 x 244
Prodotto
- Detergente per sanitari per uso quotidiano
- Rimuove efficacemente calcare, sapone, macchie di urina e tutto lo sporco tipico che si accumula nei bagni
- Ottimo potere pulente
- Non lascia striature
- L'azione pulizia facile migliora le pulizie per
- Flacone ergonomico e leggero da 500ml con spruzzino professionale che produce anche schiuma
- Spruzziono riutilizzabile
- Fresca fragranza
- Marchio Ecolabel europeo
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P280a Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Videos
Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Strutture sanitarie