Grazie alla combinazione acida pionieristica ed ecologica di acido metansolfonico e acido citrico, il detergente quotidiano SanitPro CA 20 R eco!perform pronto all'uso di Kärcher è la scelta ideale per una pulizia sanitaria rapida e accurata. Il detersivo ecologico, premiato con il marchio Ecolabel UE e con il marchio Ecolabel austriaco, rimuove senza sforzo residui di calcare, sapone di calcare e incrostazioni di urina, nonché lo sporco leggero causato da residui di sapone e materiale organico. Sviluppato per la pulizia manuale a umido con il metodo spray e molto facile da usare, il detergente per sanitari pronto all'uso è tanto delicato quanto accurato quando pulisce tutte le tipiche superfici in ceramica, acciaio inossidabile, cromo, vetro e plastica. Si asciuga rapidamente e non lascia aloni e lascia un piacevole e fresco profumo di agrumi. SanitPro CA 20 R eco!perform è disponibile anche nella pratica bottiglia riutilizzabile da 0,5 litri, ricaricabile, adatta anche per l'applicazione con la testina spray in schiuma riutilizzabile 2 in 1 di alta qualità di Kärcher.