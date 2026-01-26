PartsPro Parts Detergente Bio PC 20, 20l

Detergente biologicamente attivo, a base d'acqua e con PH neutro, senza solventi e gentile con la pelle. Particolarmente indicato per pulire metalli delicati come alliminio, l'argento e il titanio e per rimuovere olio e grasso.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 8,8
Peso (kg) 20
Peso con imballo (kg) 21,5
Aree di applicazione
  • Lavapezzi
Accessori