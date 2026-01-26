PartsPro Parts Detergente Bio PC 20, 20l
Detergente biologicamente attivo, a base d'acqua e con PH neutro, senza solventi e gentile con la pelle. Particolarmente indicato per pulire metalli delicati come alliminio, l'argento e il titanio e per rimuovere olio e grasso.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|8,8
|Peso (kg)
|20
|Peso con imballo (kg)
|21,5
Aree di applicazione
- Lavapezzi