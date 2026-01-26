FloorPro Spray Cleaner RM 748 di Kärcher è stato sviluppato per la pulizia meccanica intermedia di rivestimenti per pavimenti rivestiti e sensibili ai solventi, come pavimenti in linoleum, gomma o PVC. Il detergente pronto all'uso a base di cera si applica con monospazzola per rimuovere i comuni segni causati dal calpestio, riparando e rinfrescando la superficie. Inoltre la sua speciale formulazione ha un effetto antiscivolo per una maggiore sicurezza.