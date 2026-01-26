Detergente spray RM 748, 10l
Emulsione spray a base di cera antiscivolo per tutte le superfici dure. Ripara e restaura le superfici rivestite e rimuove le impronte rendendo la superficie sicura e non scivolosa
FloorPro Spray Cleaner RM 748 di Kärcher è stato sviluppato per la pulizia meccanica intermedia di rivestimenti per pavimenti rivestiti e sensibili ai solventi, come pavimenti in linoleum, gomma o PVC. Il detergente pronto all'uso a base di cera si applica con monospazzola per rimuovere i comuni segni causati dal calpestio, riparando e rinfrescando la superficie. Inoltre la sua speciale formulazione ha un effetto antiscivolo per una maggiore sicurezza.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|8,5
|Peso (kg)
|10
|Peso con imballo (kg)
|10,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Rivestimento pavimenti