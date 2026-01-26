Lavasciuga pavimenti monospazzola BDS 43/150 C Classic
La BDS 43/150 C Classic è una monospazzola molto robusta utile su diversi tipi di pavimenti. Monta un motore da 1500 Watt ed il disco trascinatore non necessita di manutenzione.
La nostra monospazzola BDS 43/150 C Classic ha un eccellente rapporto qualità prezzo ed è molto versatile per pulire a fondo i pavimenti. Monta un motore potente da 1.500 Watt ed è adatta sia per i pavimenti elastici sia per quelli duri. Ha un'ampiezza di lavoro di 430mm ed è ideale per le imprese di pulizia. Il disco trascinatore non necessita di manutenzione perché è composto di ingranaggi in metallo molto resistenti e durevoli, perciò non si affronteranno più i costi di manutenzione per gli ingranaggi a cinghia. In dotazione è incluso il disco trascinatore mentre vanno ordinati a parte il serbatoio e i pad per la pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Motore potenteDesign robusto e resistente. Ottima in varie applicazioni. Bassi costi di manutenzione e servizio.
Disco trascinatore robustoIngranaggi indistruttibili: bassi costi di manutenzione rispetto alla trazione a cinghia. Coppia più alta. Silenziosa, durevole e senza manutenzione.
Operazione sempliceManeggevole e comoda. Ben equilibrata.
Presa corrente integrata
- Presa per aspirapolvere per aspirare direttamente la polvere che si crea nel processo.
- Prestazioni di pulizia migliori.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|A cavo
|Ampiezza lavaggio (mm)
|430
|Altezza di lavoro (mm)
|90
|Velocità della spazzola (rpm)
|150
|Pressione di contatto della spazzola (kg)
|43
|Rumorosità (dB(A))
|66
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|44,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Disco trascinatore
Dotazione
- Serbatoio opzionale: 10 l
- A cavo
Videos
Aree di applicazione
- Perfetto per gli appaltatori di servizi edili per l'uso in edifici pubblici o uffici.
- Per una pulizia accurata di tutti i pavimenti, dai pavimenti duri ai tappeti