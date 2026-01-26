La nostra monospazzola BDS 43/150 C Classic ha un eccellente rapporto qualità prezzo ed è molto versatile per pulire a fondo i pavimenti. Monta un motore potente da 1.500 Watt ed è adatta sia per i pavimenti elastici sia per quelli duri. Ha un'ampiezza di lavoro di 430mm ed è ideale per le imprese di pulizia. Il disco trascinatore non necessita di manutenzione perché è composto di ingranaggi in metallo molto resistenti e durevoli, perciò non si affronteranno più i costi di manutenzione per gli ingranaggi a cinghia. In dotazione è incluso il disco trascinatore mentre vanno ordinati a parte il serbatoio e i pad per la pulizia.