Lavasciuga pavimenti monospazzola BDS 43/150 C Classic

La BDS 43/150 C Classic è una monospazzola molto robusta utile su diversi tipi di pavimenti. Monta un motore da 1500 Watt ed il disco trascinatore non necessita di manutenzione.

La nostra monospazzola BDS 43/150 C Classic ha un eccellente rapporto qualità prezzo ed è molto versatile per pulire a fondo i pavimenti. Monta un motore potente da 1.500 Watt ed è adatta sia per i pavimenti elastici sia per quelli duri. Ha un'ampiezza di lavoro di 430mm ed è ideale per le imprese di pulizia. Il disco trascinatore non necessita di manutenzione perché è composto di ingranaggi in metallo molto resistenti e durevoli, perciò non si affronteranno più i costi di manutenzione per gli ingranaggi a cinghia. In dotazione è incluso il disco trascinatore mentre vanno ordinati a parte il serbatoio e i pad per la pulizia.

Caratteristiche e vantaggi
Motore potente
Design robusto e resistente. Ottima in varie applicazioni. Bassi costi di manutenzione e servizio.
Disco trascinatore robusto
Ingranaggi indistruttibili: bassi costi di manutenzione rispetto alla trazione a cinghia. Coppia più alta. Silenziosa, durevole e senza manutenzione.
Operazione semplice
Maneggevole e comoda. Ben equilibrata.
Presa corrente integrata
  • Presa per aspirapolvere per aspirare direttamente la polvere che si crea nel processo.
  • Prestazioni di pulizia migliori.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione A cavo
Ampiezza lavaggio (mm) 430
Altezza di lavoro (mm) 90
Velocità della spazzola (rpm) 150
Pressione di contatto della spazzola (kg) 43
Rumorosità (dB(A)) 66
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 44,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Disco trascinatore

Dotazione

  • Serbatoio opzionale: 10 l
  • A cavo
Videos
Aree di applicazione
  • Perfetto per gli appaltatori di servizi edili per l'uso in edifici pubblici o uffici.
  • Per una pulizia accurata di tutti i pavimenti, dai pavimenti duri ai tappeti
Accessori
Detergenti