Аккумулятор 18 В 5,0 A
Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.
Оснащенная литий-ионными элементами, батарея обеспечивает стабильную производительность. Кроме того, элементы такого типа предотвращают саморазряд батареи, а также потерю емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти). Кроме того, оставшееся время работы, уровень заряда и емкость аккумулятора постоянно отображаются на встроенном ЖК-дисплее с использованием инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time". Аккумулятор 18 В/5.0 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе 18 V Kärcher.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времени
Аккумуляторная платформа Kärcher 18 В
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Автоматический режим хранения
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
Эффективный контроль температуры
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
Прочный корпус
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Источник энергии (Втч)
|90
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,768
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,903
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 73
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