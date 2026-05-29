Аккумулятор 18 В 5,0 A

Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.

Оснащенная литий-ионными элементами, батарея обеспечивает стабильную производительность. Кроме того, элементы такого типа предотвращают саморазряд батареи, а также потерю емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти). Кроме того, оставшееся время работы, уровень заряда и емкость аккумулятора постоянно отображаются на встроенном ЖК-дисплее с использованием инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time". Аккумулятор 18 В/5.0 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе 18 V Kärcher.

Особенности и преимущества
Аккумулятор 18 В 5,0 A: Инновационная технология реального времени
Инновационная технология реального времени
Аккумулятор 18 В 5,0 A: Аккумуляторная платформа Kärcher 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher 18 В
Аккумулятор 18 В 5,0 A: Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Автоматический режим хранения
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
Эффективный контроль температуры
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
Прочный корпус
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Источник энергии (Втч) 90
Цвет Черный
Вес (кг) 0,768
Вес (с упаковкой) (кг) 0,903
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 88 x 73
Аккумулятор 18 В 5,0 A
Аккумулятор 18 В 5,0 A
Аккумулятор 18 В 5,0 A

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