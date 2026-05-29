Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6,␍250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock
Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар.
Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар. Для заказа (до 2015 г.)* арт. 6.391-238.0. *При заказе шлангов с указанными техническими характеристиками для эксплуатации с аппаратами до 2015 г. выпуска необходимо уточнять тип используемых соединительных элементов (резьба M22 × 1,5 / AVS).
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,945