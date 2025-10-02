Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива

Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Очень крепкий
  • Гарантированная надежность
Переходник
  • Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1/2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,014
Вес (с упаковкой) (кг) 0,023
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 48 x 33 x 33

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента