Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Basic
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
Equipos compatibles
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec
- Lanza de espuma TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con bidón Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con bidón Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanza de espuma con bidón Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lanza de espuma con bidón Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lanza de espuma con bidón Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanza de espuma con bidón Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- PRO HD 400