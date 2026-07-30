Manguera de alta presión, 30 m, B 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Cómoda longitud (30 m) e innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock: manguera de alta presión (DN 8) con ANTI!Twist para presiones de hasta 315 bares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 315
Longitud (m) 30
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 6,3
Manguera de alta presión, 30 m, B 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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