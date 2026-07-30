Manguera de alta presión curva, 1.5 m, B 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Para conexión en enrolladores de mangueras: manguera de alta presión, con conexión M 22 × 1,5 y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock curvo. 1,5 m de longitud y apta para una presión de trabajo de hasta 400 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|1,5
|Conexión
|1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,7