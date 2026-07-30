Manguera de alta presión curva, 1.5 m, B 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Para conexión en enrolladores de mangueras: manguera de alta presión, con conexión M 22 × 1,5 y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock curvo. 1,5 m de longitud y apta para una presión de trabajo de hasta 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 1,5
Conexión 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,7
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados