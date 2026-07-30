Manguera de alta presión Longlife, 30 m, B 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Robusta manguera de alta presión con refuerzo de acero doble, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para presiones de hasta 400 bares.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 30
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido. (kg) 8,9
Manguera de alta presión Longlife, 30 m, B 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Created with AI (artificial intelligence)

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