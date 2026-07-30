Manguera de alta presión Longlife, 30 m, B 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Robusta manguera de alta presión con refuerzo de acero doble, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para presiones de hasta 400 bares.
DN 8 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|30
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|8,9