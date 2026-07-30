Rodillo duro
Accesorio de cepillo duro para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Adecuado para fachadas rugosas y terrazas de pieza y madera. Sistema de sustitución rápida seguro y sencillo.
Características y ventajas
Limpieza hasta el borde y sin marcas
- Cerdas laterales a modo de protección contra impactos y para una limpieza hasta el borde.
- Resultados de limpieza sin marcas gracias a las cerdas inclinadas en el centro del cepillo.
Codificación por colores intuitiva
- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Mecanismo de sustitución rápida
- Rápido cambio de cepillos para una sencilla adaptación a la tarea de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Color
|verde
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,6
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Para la limpieza de terrazas con revestimientos de piedra o madera
- Para la limpieza de superficies de fachadas de cemento, ladrillos, hojalata o acero