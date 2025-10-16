Adaptador G3/4 a G1/2 reductor
Especialmente robusta. El reductor permite conectar dos tamaños de rosca. Sistema de conexión compatible con todos los conectores más conocidos del mercado.
Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.
Características y ventajas
Robustez excepcional
- Robustez garantizada
Elemento reductor
- Permite la conexión con dos tamaños de rosca
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1/2
|Color
|Negro
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|48 x 33 x 33
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.