INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS
Power for demanding tasks In industry, substances are produced in quantities that push even the most powerful vacuum cleaners to their limits. You can only vacuum these substances, such as sharp-edged swarf, aggressive coolants and combustible dust, reliably and in a recycling-friendly manner, in large volumes and in minimal time, with special industrial vacuum cleaners.
Industrial vacuum cleaners for liquids/swarf
!Unsere robusten Industriesauger halten auch großen Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe dauerhaft und zuverlässig stand. Dadurch sind unsere Industriesauger Ihre erste Wahl für das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen beispielsweise an Fräsmaschinen und modernen Bearbeitungszentren.!
Industrial vacuum cleaners for solids/dusts
!Entdecken Sie unser breites Produktportfolio an Industriesaugern mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen feiner und grober Feststoffe und Stäube. Diese Industriesauger sind mit hochwertiger Filtertechnik für gesundheitsgefährliche Stoffe ausgerüstet und bieten dank Filterabreinigung besonders lange Standzeiten.!