RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg, 10l
Środek do czyszczenia, o przyjemnym cytrynowym zapachu, właściwości niepieniące. Stosowany na wszystkich rodzajach podłóg twardych. Po wyschnięciu nie pozostawia smug. Idealny do podłóg kamiennych o wysokim połysku.
Posadzki o wysokim połysku wykonane z granitu lub gnejsu, a także innych twardych kamieni wymagają specjalnego środka pielęgnacyjnego, który wysycha bez pozostawiania śladów i smug, takiego jak FloorPro Shine Cleaner RM 755 firmy Kärcher, zarówno do ręcznego czyszczenia posadzek, jak i do stosowania na dużych powierzchniach z użyciem szorowarki. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu pośrednim i konserwacyjnym tych ekskluzywnych pokryć podłogowych, ale może być również stosowany na innych powierzchniach, w tym posadzkach antystatycznych ESD. Szybko i niezawodnie usuwa smar, olej, sadzę i zwykłe zanieczyszczenia mineralne spowodowane zanieczyszczeniami drogowymi. Ma również wyjątkowo niskopieniącą formułę do użytku z szorowarkami, co pozwala również na wydajne wykorzystanie objętości zbiornika. Środek czyszczący FloorPro Shine Cleaner RM 755 jest łatwy w separacji i pozostawia przyjemny, świeży zapach po czyszczeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|11,4
|Waga (kg)
|10
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg