Odkurzacze Kärcher
Odkurzacze Kärcher charakteryzują się doskonałą siłą ssącą i wysoką jakością wykonania. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w jednopokojowym mieszkaniu czy większym domu z pewnością znajdziesz odkurzacz Kärcher dopasowany do swoich potrzeb. Odkurzacze Kärcher są trwałe, niezawodne i łatwe w obsłudze.
Odkurzacze pionowe bezprzewodowe VC 7 yourMax, VC 6 ourFamily oraz VC 4 myHome
Innowacyjna technologia czujnika kurzu
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7 sprawia, że odkurzanie jest jeszcze bardziej wydajne i nie wymaga wysiłku. Innowacyjny czujnik kurzu zapewnia automatyczne wykrywanie kurzu i kontrolę mocy. Inteligentna regulacja mocy zapewnia efektywne wykorzystanie czasu pracy akumulatora wynoszącego nawet do 60 minut. Odkurzanie nie może być łatwiejsze ani wygodniejsze niż to!
Bezprzewodowa swoboda czyszczenia z litowo-jonowym akumulatorem
Bezprzewodowe odkurzacze wyróżniają się na tle konkurencji możliwością swobodnego użytkowania, wysoką mocą ssącą i niską wagą. Wydajne akumulatory umożliwiają czyszczenie w każdym zakamarku. Ponadto bogata gama akcesoriów sprawia, że bezprzewodowe odkurzacze są jeszcze bardziej wszechstronne.
Łatwe użytkowanie
Moc urządzenia można szybko i łatwo dostosować do określonego zastosowania. Poręczny przycisk blokujący oznacza, że nie ma potrzeby przytrzymywania przez cały czas przycisku zasilania. Tryb Boost jest wykorzystywany podczas intensywnego czyszczenia w określonym miejscu.
Aktywna ssawka podłogowa
Ruchome rolki i wyjątkowa zwrotność umożliwiają optymalne usuwanie zanieczyszczeń i łatwe odkurzanie pod meblami.
Ssawka podłogowa bezprzewodowego odkurzacza VC 7 i VC 6 posiada oświetlenie LED, które podświetla zanieczyszczenia i umożliwia ich skuteczne usuwanie.
Szerokie możliwości zastosowania
Sprytne możliwości montażu różnych akcesoriów sprawiają, że odkurzacze bezprzewodowe są jeszcze bardziej wszechstronne.
Praktyczny design systemu filtrów
3-stopniowy system filtrów z cyklonem, wlotem powietrza oraz higienicznymi filtrami HEPA* (bezprzewodowy VC 7 i VC 6) zapewnia wydmuch wyjątkowo czystego powietrza.
Filtry można łatwo wyczyścić i wymienić, co zwiększa żywotność odkurzacza.
*EN 1822:1998.
System umożliwiający opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń po naciśnięciu jednego przycisku
Po naciśnięciu przycisku zanieczyszczenia można łatwo i higienicznie usunąć, bez konieczności ich dotykania.
Praktyczny uchwyt ścienny
Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo przechowywać, a w razie potrzeby jest zawsze gotowe do użycia. Uchwyt ścienny do akumulatorowo zasilanego odkurzacza bezprzewodowego VC 6 ourFamily może jednocześnie służyć jako wygodna ładowarka.
Odkurzacz pionowy bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax
Spraw, aby odkurzanie stało się wspaniałym doświadczeniem: odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Cordless yourMax zachwyca najnowocześniejszą technologią i bogatym wyposażeniem, a przy tym jest wygodny w użyciu. Innowacyjny czujnik kurzu wykrywa zabrudzenia i odpowiednio dostosowuje siłę ssania, zapewniając efektywne wykorzystanie czasu pracy akumulatora nawet do 60 minut. Wydajny silnik BLDC o mocy 350 W oraz akumulator o napięciu 25,2 V ułatwiają odkurzanie. Funkcja zwiększania mocy gwarantuje maksymalną siłę ssania po naciśnięciu przycisku. Inne zalety to łatwe opróżnianie pojemnika na kurz jednym kliknięciem, ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca sprzątanie nawet trudno dostępnych miejsc oraz oświetlenie LED na ssawce do podłóg, które sprawia, że kurz jest lepiej widoczny. Czyszczenie filtra nie może być prostsze dzięki dołączonemu narzędziu i zapasowemu filtrowi. Dzięki różnym dyszom sprzątanie w każdym miejscu staje się dziecinnie proste: ssawka szczelinowa usuwa brud z zakamarków, ssawka 2 w 1 to doskonałe narzędzie do czyszczenia mebli i tapicerki, a miękka szczotka nadaje się do czyszczenia nawet delikatnych powierzchni. Inne przydatne funkcje to wskaźnik stanu akumulatora oraz uchwyt ścienny z funkcją ładowania.
Odkurzacz pionowy bezprzewodowy VC 6 ourFamily
Czyszczenie naprawdę może być takie proste: dzięki odkurzaczowi VC 6 ourFamily odkurzanie staje się prawdziwą przyjemnością. Urządzenie posiada wiele inteligentnych rozwiązań takich jak: opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą jednego kliknięcia, tryb Boost, ergonomiczny design do czyszczenia trudno dostępnych obszarów, oświetlenie LED aktywnej ssawki podłogowej, które sprawia że kurz jest dobrze widoczny i ułatwia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.
Pozostałe zalety to imponujący czas pracy urządzenia, który wynosi 50 minut, cicha praca, oddzielne narzędzie do czyszczenia filtra i czytelny wyświetlacz umożliwiający sprawdzenie stanu naładowania akumulatora.
Odkurzacz pionowy bezprzewodowy VC 4 myHome
Maksymalna swoboda ruchu i komfort: bezprzewodowy pionowy odkurzacz VC 4 myHome z czasem pracy do 30 minut oszczędza użytkownikowi konieczności ciągnięcia za sobą dużego urządzenia. Urządzenie posiada wiele inteligentnych funkcji, które sprawiają, że odkurzanie staje się przyjemnością: opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą jednego kliknięcia, tryb Boost, cicha praca, ergonomiczny design i aktywna ssawka podłogowa do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń z twardych posadzek i wykładzin.
Odkurzacze workowe
VC 2 i VC 2 Premium Home Line
Kompaktowy odkurzacz VC 2 Kärcher doskonale sprawdzi się w mieszkaniach lub w małych domach. Nie wymaga dużej ilości miejsca do przechowywania i zapewnia wyjątkowo niezawodne rezultaty czyszczenia. Odkurzacz VC 2 posiada liczne udogodnienia, które ułatwiają jego użytkowanie: automatyczne zwijanie przewodu zasilającego, składany uchwyt do przenoszenia, który umożliwia wygodne przenoszenie odkurzacz np. po schodach, płynną regulację mocy oraz schowek na akcesoria. Model Premium jest dostarczany z ssawką podłogową umożliwiającą delikatne czyszczenie parkietu i twardych posadzek.
Technologia workowa
Workowe odkurzacze Kärcher zapewniają higieniczne użytkowanie, ponieważ zasysany kurz i pył trafia do worka. Gdy worek jest pełny, można go szybko wyjąć z urządzenia i wyrzucić bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Ta funkcja jest szczególnie doceniania między innymi przez alergików.
Automatyczne zwijanie przewodu zasilającego
Po zakończeniu użytkowania przewód zasilający można szybko i łatwo zwinąć.
Składany uchwyt do przenoszenia
Składany uchwyt do przenoszenia odkurzacza ułatwia jego transportowanie.
Regulacja siły ssącej
Regulacja siły ssącej realizowana jest przez wygodne pokrętło na obudowie.
Schowek na akcesoria
Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dzięki czemu są zawsze pod ręką.
Odkurzacze bezworkowe
VC 3 i VC 3 Premium Home Line
Nowy multicyklonowy odkurzacz VC 3 Kärcher doskonale sprawdzi się w mieszkaniach lub w małych domach ze względu na swój kompaktowy rozmiar. Nie tylko skutecznie czyści twarde posadzki i wykładziny, ale również dzięki ssawce szczelinowej oraz miękkim szczotkom zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia w wąskich szczelinach (także na delikatnych powierzchniach).
Pozostałe zalety to higieniczny filtr HEPA, który skutecznie usuwa z powietrza najmniejsze cząsteczki np. pyłki wywołujące alergie oraz praktyczna pozycja parking. Model Premium jest dostarczany z ssawką podłogową umożliwiającą delikatne czyszczenie parkietu i twardych posadzek.
Technologia multicyklonowa
W przypadku odkurzaczy Kärcher z technologią multicyklonową kurz nie gromadzi się w torebkach filtracyjnych, ale w przezroczystym zbiorniku na zanieczyszczenia. Pozwala uniknąć niedogodności związanych z zakupem i montażem worków filtracyjnych oraz dzięki przeźroczystej obudowie umożliwia sprawdzanie na bieżąco stopnia zapełnienia zbiornika.
Pozycja parking
Pozycja parking umożliwia szybkie i bezpieczne odstawienie urządzenia podczas przerw w pracy lub wygodne przechowywanie.
Przezroczysty zbiornik zanieczyszczeń
Zbiornik zanieczyszczeń nie tylko pokazuje, kiedy wymaga opróżnienia, ale także jego zawartość można szybko usunąć.
Automatyczne zwijanie przewodu zasilającego
Po zakończeniu użytkowania przewód zasilający można szybko i łatwo zwinąć.
Demontowalna ssawka podłogowa
Możliwość dołączenia dodatkowych akcesoriów do optymalnego czyszczenia każdego obszaru w domu.
Ręczny odkurzacz bezprzewodowy
Skuteczny pomocnik w codziennych zadaniach
Brud nie ma szans z zasilanym akumulatorowo odkurzaczem ręcznym: CVH 2 jest lekki, kompaktowy, łatwy w obsłudze i doskonale sprawdzi się jako niezawodna pomoc w codziennym sprzątaniu w kuchni, salonie, sypialni i samochodzie.
Musli pod stołem? Koci żwirek w łazience? Uporczywy brud na dywanach?
CVH 2 sprawi, że wszystko to stanie się przeszłością. Akumulatorowy odkurzacz ręczny łączy w sobie kompaktową konstrukcję i wysoką wydajność, co pozwala na odkurzanie większych zanieczyszczeń - w każdym miejscu, o każdej porze i przy maksymalnej mobilności.
Efektywny system filtracji
Perfekcyjne wyłapywanie zanieczyszczeń: dzięki filtrowi wstępnemu (w postaci drobnej metalowej siatki) – dwustopniowy system filtrów skutecznie zatrzymuje większe cząsteczki kurzu. Szczególną cechą jest filtr higieniczny HEPA 12 (EN 1822:1998), który zapewnia czyste powietrze wylotowe, skutecznie wyłapuje nawet najdrobniejsze cząsteczki, a ponadto można go łatwo wyczyścić i wymienić. To przekłada się także na wydłużenie żywotności odkurzacza ręcznego.
Czyszczenie wnętrza samochodu
Łatwa obsługa i duża siła ssania: zasilany akumulatorowo bezprzewodowy odkurzacz ręczny błyskawicznie czyści powierzchnie, deski rozdzielcze, siedzenia samochodowe i dywany, a także trudno dostępne miejsca - przywracając wnętrzu samochodu dawną świetność.
Ssawka szczelinowa 2 w 1
Od półek z książkami i klawiatur komputerowych po fugi i szczeliny: składana ssawka szczelinowa nadaje się szczególnie do delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Proste czyszczenie
Odkręć, wyjmij filtr i opróżnij: plastikowy pojemnik na odpady można łatwo wyjąć i wypłukać w czystej wodzie.
Silnik bezszczotkowy*
Silnik bezszczotkowy z regulacją siły ssania sprawia, że odkurzacz jest lżejszy, trwalszy i mocniejszy.
* dostępny w wersji Premium Home Line
Praktyczna stacja ładowania*
Stylowe przechowywanie i wydajne ładowanie. Kompaktowa, nowoczesna stacji do przechowywania i ładowania odkurzacza ręcznego zajmuje niewiele miejsca. Dodatkowo w każdej chwili odkurzacz jest gotowy do użycia.
* dostępna w wersji Premium Home Line
Odkurzacze z filtrem wodnym
DS 6
Odkurzacz DS 6 z filtrem wodnym nie tylko gwarantuje czyste posadzki, ale również zapewnia świeże wydmuchiwane powietrze, które w 99,5% jest pozbawione kurzu. To zdecydowanie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu. Dobry wybór dla każdego - nie tylko dla alergików.
Jak działa odkurzacz z filtrem wodnym?
W przeciwieństwie do standardowych odkurzaczy workowych, filtr wodny DS 6 wykorzystuje naturalne właściwości wody. Dzięki mocy ssącej woda w filtrze wiruje z dużą prędkością. Zassany kurz jest skutecznie odfiltrowywany z powietrza przez wirujący strumień wody i natychmiast się z nią łączy. W rezultacie wydmuchiwane powietrze jest świeże i czyste. Brak jest torebek filtracyjnych, w których namnażają się alergeny, po użyciu nawet odchody roztoczy są zmywane. Kolejną korzyścią dla alergików jest fakt, że podczas opróżniania odkurzacza nie wzbija się kurz.
1. Skuteczna filtracja główna w przezroczystym filtrze wodnym. Wszystkie duże cząstki zanieczyszczeń są tutaj zatrzymywane. Kurz się nie wzbija, a moc ssąca zostaje zachowana.
2. Pośredni filtr można myć, dzięki czemu zachowuje długą żywotność. Filtruje drobne cząstki unoszące się w powietrzu ze skondensowanego i wilgotnego powietrza.
3. Specjalny filtr HEPA 13 wychwytuje 99,95% pyłków, zarodniki grzybów, bakterii i odchody roztoczy.
Skuteczny filtr wodny
Filtr wodny nie tylko zapewnia wyjątkowo czyste wydmuchiwane powietrze, ale dzięki praktycznej budowie jest również łatwy do czyszczenia i utrzymania w czystości.
Różne teleskopowe rury ssące
Różne teleskopowe rury ssące mogą zostać dopasowane do wzrostu użytkownika, co zapewnia odkurzanie w wygodnej pozycji.
Automatyczne zwijanie przewodu zasilającego
Po zakończeniu użytkowania przewód zasilający można szybko i łatwo zwinąć.
Praktyczna pozycja parking
Podczas przerwy w pracy urządzenie można szybko i łatwo odstawić.
Łatwe czyszczenie
Demontowalny filtr wodny jest łatwy do napełnienia oraz czyszczenia.
Pozycja parking umożliwia przechowywanie w pionie
Odkurzacz DS 6 dla oszczędności miejsca można przechowywać w pionie.
Praktyczny schowek na akcesoria
Wszystkie akcesoria można w uporządkowany sposób przechowywać w łatwo dostępnym schowku na akcesoria.
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia DS 6 ułatwia transportowanie urządzenie z jednego miejsca na drugie.
Pośredni filtr z możliwością mycia
Pośredni filtr z możliwością mycia zapewnia długą żywotność urządzenia i optymalne rezultaty czyszczenia.