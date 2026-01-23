Odkurzacze Kärcher

Skuteczny pomocnik w codziennych zadaniach

Brud nie ma szans z zasilanym akumulatorowo odkurzaczem ręcznym: CVH 2 jest lekki, kompaktowy, łatwy w obsłudze i doskonale sprawdzi się jako niezawodna pomoc w codziennym sprzątaniu w kuchni, salonie, sypialni i samochodzie.

Musli pod stołem? Koci żwirek w łazience? Uporczywy brud na dywanach?

CVH 2 sprawi, że wszystko to stanie się przeszłością. Akumulatorowy odkurzacz ręczny łączy w sobie kompaktową konstrukcję i wysoką wydajność, co pozwala na odkurzanie większych zanieczyszczeń - w każdym miejscu, o każdej porze i przy maksymalnej mobilności.