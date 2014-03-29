Odkurzacze piorące do dywanów wykładzin i tapicerki Kärcher

Odkurzacz piorący do dywanów wykładzin i tapicerki Kärcher to zaawansowane urządzenie do prania dywanów, wykładzin tekstylnych, tapicerek meblowych, tapicerek samochodowych, a nawet materaców. Odkurzacz piorący Kärcher serii SE działa na zasadzie ekstrakcji, czyli spryskiwania powierzchni roztworem wody i środka czyszczącego, a następnie zasysania go wraz z brudem. Jest to skuteczna metoda, która sprawia, że czyszczone powierzchnie szybko schną.

Odkurzacze piorące Kärcher – skuteczne czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerek

Odkurzacze piorące Kärcher to praktyczne urządzenia. Za ich pomocą można odkurzać i wyprać miękkie powierzchnie w domu. Wystarczy woda, środek czyszczący i jedno uruchomienie, by przywrócić świeżość dywanom, tapicerkom czy materacom. Sprawdź, jak działają odkurzacze piorące Kärcher i który model warto wybrać.

Piorący odkurzacz Kärcher łączy funkcję odkurzacza z możliwością dogłębnego czyszczenia na mokro. Zamiast tylko zbierać kurz, urządzenie wtłacza wodę ze środkiem czyszczącym w głąb materiału. Następnie zasysa ją razem z brudem i alergenami. W efekcie otrzymujesz odświeżoną, czystą powierzchnię bez smug i zapachu wilgoci.

Za pomocą tych urządzeń można czyścić m.in.:

  • dywany i wykładziny,
  • meble tapicerowane,
  • materace,
  • fotele samochodowe,
  • legowiska zwierząt,
  • zasłony i inne tekstylia (opcjonalnie, w zależności od materiału).
Odkruzacze piorące Kärcher przy pracy z meblami ogrodowymi

Jakie zalety mają odkurzacze piorące Kärcher?

Urządzenia te łączą wysoką wydajność z łatwością obsługi. Sprawdzają się przy codziennym odświeżaniu, jak i przy gruntownym sprzątaniu. Najważniejsze ich zalety to:

  • Skuteczne czyszczenie w głąb włókien – usuwają brud, kurz i alergeny, a niska wilgoć resztkowa przyspiesza schnięcie.
  • Wygodny system dwóch zbiorników – oddzielają czystą i brudną wodę, co ułatwia ich opróżnianie.
  • Ergonomiczna obsługa – długie i elastyczne węże, możliwość ciągłego spryskiwania oraz wygodne uchwyty ułatwiają pracę nawet na dużych powierzchniach.
  • Wszechstronność zastosowań – urządzenia nadają się do czyszczenia podłóg, tapicerki meblowej, wnętrz samochodów, legowisk zwierząt i innych tekstyliów.
  • Wysoka jakość i trwałość – sprawdzone rozwiązania Kärcher, zaprojektowane do intensywnego użytkowania w domu.

IDEALNY DLA RODZIN I MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT.

Nie musisz już martwić się o rozlane napoje lub zabłocone łapy. Odkurzacze piorące Kärcher zapewniają doskonałą skuteczność, szybko przywracając czystość wszystkim powierzchniom tekstylnym i usuwając plamy. Intensywne dogłębne czyszczenie włókien sprawia, że tapicerka i dywany odzyskują swój pierwotny wygląd. Idealne dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami – odkurzacze ekstrakcyjne zostały specjalnie zaprojektowane do usuwania trudnych zabrudzeń, dając Ci całkowitą swobodę w swoim domu.

Odkurzacze piorące dla rodzin i właścicieli zwierząt domowych

TWOJA NOWA CZYSTOŚĆ.

Wyjątkowa pomoc: Dzięki naszym odkurzaczom piorącym możesz usunąć nawet uporczywy brud na niemal wszystkich powierzchniach tekstylnych. Od siedzeń samochodowych i dywanów, mat podłogowych po meble ogrodowe, tapicerki lub pokrowce z tkaniny – odkurzacze piorące Kärcher oferują szeroką gamę możliwych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Tłuszcz, brud i brzydki zapach? Nie mają żadnych szans!

Czyść dywany za pomocą odkurzaczy ekstrakcyjnych Kärcher

AŻ PO NAJDROBNIEJSZE WŁÓKNA.

Głębokie czyszczenie włókien, które zachwyca: Nasze odkurzacze piorące zapewniają czystą pracę wszędzie. Dzięki temu w mgnieniu oka usuniesz nawet głęboko osadzony brud. Do wydajnego, a jednocześnie energooszczędnego i higienicznego czyszczenia. Tutaj szczególnie alergicy mogą odetchnąć z ulgą. Ponadto nasze odkurzacze piorące przekonują długą żywotnością, wysoką jakością i solidnością wykonania.

Dogłębne czyszczenie włókien za pomocą odkurzacza piorącego Kärcher

GOTOWE NA KAŻDE WYZWANIE.

Rozszerz swoje możliwości czyszczenia dzięki bogatej gamie akcesoriów. Oferujemy szeroki wybór akcesoriów, od ssawki szczelinowej do trudno dostępnych miejsc po ssawkę do mebli tapicerowanych i ssawkę podłogową do dywanów i dużych powierzchni tekstylnych. Uchwyt wspomagający ułatwia użytkowanie odkurzaczy podczas czyszczenia podłóg.

Odkurzacz piorący Kärcher gotowy na każde wyzwanie

SZYBKIE CZYSZCZENIE BUTÓW, BEZ KAPANIA.

Akcesorium do czyszczenia butów Shoe!cleaner idealnie nadaje się do dokładnego i wygodnego czyszczenia obuwia sportowego i codziennego. Buty są czyszczone szybko i niezawodnie. Po wymianie okrągłej szczotki na szczotkę szczelinową możliwe jest kompleksowe czyszczenie butów od podeszwy do czubka. Dzięki innowacyjnej funkcji samooczyszczania Shoe!Cleaner jest zawsze czysty i gotowy do użycia.

Czyszczenie obuwia za pomocą odkurzacza piorącego Kärcher i akcesorium Shoe!cleaner

Odkurzacze piorące – warianty dostępne w ofercie Kärcher

Odkurzacze piorące to szeroka grupa urządzeń, które różnią się między sobą przede wszystkim mocą, wielkością, pojemnością zbiorników, zasilaniem i zakresem funkcji. Wyróżnić można:

  • Modele kompaktowe – lekkie i mobilne, często akumulatorowe. To świetny odkurzacz do prania tapicerki i dywanów w samochodach i przy punktowym czyszczeniu plam.
  • Urządzenia średniej klasy – z większą mocą i pojemniejszymi zbiornikami. To doskonały odkurzacz piorący do domu, do regularnego czyszczenia dywanów, schodów i tapicerki.
  • Zaawansowane odkurzacze premium – przeznaczone do dużych powierzchni i intensywnego użytkowania. Oferują największy komfort pracy i dodatkowe akcesoria.

Na co zwrócić uwagę, gdy wybierasz piorący odkurzacz Kärcher?

Odkurzacz piorący to inwestycja na lata. Dlatego przed dokonaniem wyboru warto zwrócić uwagę na kwestie takie jak:

  • Funkcja 3w1 – pranie odkurzaczem, odkurzanie na sucho i na mokro.
  • Pojemność zbiorników – dla małego mieszkania wystarczą mniejsze pojemności (np. 1–2 litry). Do większych przestrzeni warto wybrać model z pojemnikami o pojemności co najmniej 4 l.
  • Zasilanie – modele akumulatorowe oferują większą mobilność. Urządzenia przewodowe zapewniają większą moc ssania i dłuższy czas pracy.
  • Zestaw akcesoriów i końcówek – ważne, aby urządzenie było kompatybilne z szeroką gamą końcówek. Najbardziej przydatne z nich to np. ssawka do tapicerki – do kanap, ssawka szczelinowa do trudno dostępnych miejsc, rury przedłużające i elastyczne węże.

Zależy Ci na domowym sprzęcie, który poradzi sobie z zabrudzeniami tam, gdzie zwykły odkurzacz nie daje rady? Postaw na odkurzacz piorący Kärcher. 

Akumulatorowy odkurzacz piorący

Bezprzewodowy odkurzacz piorący SE 3-18 Compact wykorzystuje sprawdzoną technologię ekstrakcji natryskowej Kärcher dodatkowo sparowaną z akumulatorowym zasilaniem Kärcher Battery Power 18 V. Rezultat: wydajne, wygodne i dogłębne czyszczenie w jednym kroku. Oznacza to, że możesz usunąć brud z foteli samochodowych, mebli ogrodowych lub tapicerki w dowolnym czasie i miejscu – nawet w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie czyści tak samo wydajnie jak nasze odkurzacze piorące SE zasilane tradycyjnie.

Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line

Tylko najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty Kärcher w kategorii urządzeń do sprzątania wewnątrz domu są sygnowane oryginalnym podpisem założyciela firmy Alfreda Kärchera. Inne korzyści obejmują rozszerzoną gwarancję i wsparcie ze strony aplikacji mobilnej.

Odkurzacz piorący SE 6 Signature to prawdziwie wszechstronny sprzęt. Sprawdzona technologia ekstrakcji natryskowej Kärcher zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki różnorodnym akcesoriom można go przekształcić w uniwersalne urządzenie 3 w 1, które można również wykorzystać jako pełnoprawny odkurzacz na mokro i sucho.

Akcesoria

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów odkurzacze piorące Kärcher są wszechstronne, a przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia. Akcesoria można szybko montować i demontować.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o piorący odkurzacz Kärcher

Jak działa odkurzacz piorący i do czego służy?

Takie urządzenie działa w dwóch etapach: 

  1. najpierw rozprowadza roztwór wody i detergentu na czyszczonej powierzchni,
  2. a następnie zasysa brudną ciecz.

Służy do głębokiego czyszczenia dywanów, tapicerki, materacy i innych tekstyliów.

Jaki odkurzacz piorący najlepiej sprawdzi się do domu?

Do mniejszych przestrzeni i szybkiego czyszczenia wystarczą lżejsze, kompaktowe modele, natomiast w większych domach lepiej sprawdzą się urządzenia o większej mocy i pojemniejszych zbiornikach, które poradzą sobie z dywanami i dużymi powierzchniami tekstylnymi.

Czy odkurzacz piorący niszczy powierzchnie?

Nie. Odkurzacze piorące Kärcher są zaprojektowane tak, by delikatnie, ale skutecznie czyścić tkaniny. Nie powodują zniszczeń, jeśli są używane zgodnie z instrukcją. Warto jednak zawsze przetestować działanie na niewidocznej części materiału.