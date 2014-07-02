Profesjonalne odkurzacze do pracy na sucho Kärcher

Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy na sucho Kärcher

Profesjonalne odkurzacze na sucho Kärcher to uniwersalne urządzenia o szeregu zastosowań. Niezastąpione w dokładnym, wygodnym i szybkim sprzątaniu dywanów, wykładzin i innych twardych powierzchni w obiektach takich jak:

hotele

biura i sklepy,

budynki mieszkalne, w tym klatki schodowe i windy,

restauracje, bary, puby,

magazyny i fabryki,

placówki edukacyjne: szkoły i przedszkola,

pojazdy: samoloty, samochody i autobusy,

kina i teatry.

Odkurzacze do sprzątania na sucho wyposażone w filtr HEPA 14 w standardzie, certyfikowanemu zgodnie z normą DIN EN 1822:2019, o stopniu filtracji i separacji 99,995% spełniają również najwyższe standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Z powodzeniem można używać ich więc w gabinetach lekarskich, przychodniach zdrowia i szpitalach.

Specjalne ssawki sprawiają, że profesjonalne odkurzacze na sucho Kärcher z powodzeniem docierają do trudno dostępnych miejsc: najwęższych przestrzeni (np. między siedzeniami w autobusie), szczelin i zakamarków. Duża moc ssania zapewnia szybkie i łatwe usuwanie suchych zanieczyszczeń z małych, średnich i dużych powierzchni. Cicha praca sprawia, że idealnie sprawdzają się w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy.

Bezprzewodowe profesjonalne urządzenia Kärcher do pracy na sucho zapewniają maksymalny komfort sprzątania w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego. Odkurzacze zasilane akumulatorem usuną brud, kurz i zanieczyszczenia z wykładziny, dywanu i innych posadzek twardych bez konieczności podłączenia do prądu.

Przemyślana konstrukcja bezworkowych odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher przekłada się na efektywne użytkowanie, łatwy transport między obszarami pracy i wygodne przechowywanie.