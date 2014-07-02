Profesjonalne odkurzacze szczotkowe Kärcher

Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy szczotkowych Kärcher

Profesjonalne odkurzacze kolumnowe i standardowe Kärcher to urządzenia, które doskonale sprawdzają się do dogłębnego odkurzania podłóg twardych, dywanów oraz wykładzin tekstylnych i dywanowych. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, biurowcach, obiektach gastronomicznych, sklepach, magazynach, szpitalach, hotelach czy przedszkolach. Modele o najniższym poziom ciśnienia akustycznego to idealny wybór do użytkowania w obszarach wrażliwych na hałas.

Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu (w zależności od modelu - szczotka walcowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, odłączana rura ssąca, rozciągliwy wąż ssący, torebka filtracyjna) profesjonalne odkurzacze szczotkowe świetnie radzą sobie z dokładnym zbieraniem suchych elementów: kurzu, pyłu, sierści, włosów, nici, cząstek brudu oraz innych zanieczyszczeń, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza. Z powodzeniem docierają także do trudno dostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków.

Modele wyposażone w system przeciwbieżnych walców szczotki dostosowują się do struktury dywanów i wykładzin, umożliwiając odkurzanie na twardych i tekstylnych wykładzinach podłogowych bez konieczności zmiany szczotki. Możliwość dopasowania ustawień szczotki głównej do rodzaju wykładziny zapewnia skuteczne zebranie każdego rodzaju zanieczyszczeń z różnych powierzchni.