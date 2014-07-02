Profesjonalne odkurzacze szczotkowe Kärcher
Tradycyjne i akumulatorowe profesjonalne odkurzacze szczotkowe Kärcher to nowy wymiar profesjonalnego sprzątania. Ciche, niezawodne i precyzyjne zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych i innych twardych posadzek. Wysoka siła ssąca, odporne na uszkodzenia zbiorniki na zanieczyszczenia i przemyślana konstrukcja są gwarancją niezawodnej pracy przez lata.
Najpopularniejsze zastosowania profesjonalnych odkurzaczy szczotkowych Kärcher
Profesjonalne odkurzacze kolumnowe i standardowe Kärcher to urządzenia, które doskonale sprawdzają się do dogłębnego odkurzania podłóg twardych, dywanów oraz wykładzin tekstylnych i dywanowych. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, biurowcach, obiektach gastronomicznych, sklepach, magazynach, szpitalach, hotelach czy przedszkolach. Modele o najniższym poziom ciśnienia akustycznego to idealny wybór do użytkowania w obszarach wrażliwych na hałas.
Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu (w zależności od modelu - szczotka walcowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, odłączana rura ssąca, rozciągliwy wąż ssący, torebka filtracyjna) profesjonalne odkurzacze szczotkowe świetnie radzą sobie z dokładnym zbieraniem suchych elementów: kurzu, pyłu, sierści, włosów, nici, cząstek brudu oraz innych zanieczyszczeń, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza. Z powodzeniem docierają także do trudno dostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków.
Modele wyposażone w system przeciwbieżnych walców szczotki dostosowują się do struktury dywanów i wykładzin, umożliwiając odkurzanie na twardych i tekstylnych wykładzinach podłogowych bez konieczności zmiany szczotki. Możliwość dopasowania ustawień szczotki głównej do rodzaju wykładziny zapewnia skuteczne zebranie każdego rodzaju zanieczyszczeń z różnych powierzchni.
Profesjonalny odkurzacz szczotkowy Kärcher — dla kogo?
Profesjonalne urządzenia szczotkowe Kärcher to uniwersalne odkurzacze przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin na małych, średnich i dużych powierzchniach. Dedykowane przedstawicielom przemysłu, hotelarstwa, gastronomii, transportu czy firm sprzątających zapewniają maksymalny komfort odkurzania, niezawodność i precyzję. Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, którzy chcą uczynić sprzątanie szybszym, wygodniejszym i dokładniejszym niż kiedykolwiek wcześniej wyznaczają standardy w dziedzinie wydajności, funkcjonalności oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Kontakt i newsletter
Kontakt z Kärcher: skontaktuj się z nami wypełniając formularz powyżej lub zadzwoń 12 63 97 105 lub 801 811 234
Newsletter: zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach.