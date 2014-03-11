Zamiatarki ręczne do kostki brukowej Kärcher
Pięć razy szybciej niż miotłą. Zamiatarki Kärcher serii S to idealne rozwiązanie dla osób pragnących utrzymać porządek na swojej posesji. Zamiatarki ręczne skutecznie zbierają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, kapsle, papierki, żwir, piasek i inne nie wzniecając przy tym kurzu. Są one doskonałym wyborem dla osób ceniących sobie komfort i wygodę, bo dzięki nim nie musisz schylać się podczas pracy. Zamiatarki do kostki brukowej Kärcher to gwarancja czystości. Wybierając zamiatarkę Kärcher, zyskujesz nie tylko czystość, ale także oszczędność czasu.
Szukasz skutecznego sposobu na szybkie sprzątanie podjazdu, albo chodnika? Ręczne zamiatarki do kostki brukowej Kärcher to sprzęt, który ułatwi Ci życie! Dzięki nim w mgnieniu oka pozbędziesz się liści, piasku czy pyłu. Sprawdź, jakie modele sprawdzą się najlepiej i zapomnij o uciążliwym zamiataniu tradycyjną miotłą!
Zalety zamiatarek
Łatwość użytkowania
Proste, bezwysiłkowe zamiatanie.
Elastyczne i komfortowe
Regulowany na wysokość uchwyt można złożyć. Dzięki temu urządzenie jest wygodne w przechowywaniu i zajmuje niewiele miejsca.
Czyste w każdym detalu
Szczotki boczne z długim włosiem pozwalają docierać do trudno dostępnych miejsc.
Kompaktowa i prosta budowa
Wszystkie zamiatarki Kärcher można wygodnie przechowywać w pozycji stojącej np. w garażu.
Łatwe opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia
Zbiornik na zanieczyszczenia może być w łatwy sposób wyjęty z zamiatarki i opróżniony bez kontaktu z zebranymi zanieczyszczeniami.
Pomysłowo zaprojektowane
Zbiornik zanieczyszczeń można przy opróżnianiu odstawiać w pozycji pionowej, jego zawartość nie rozsypie się.
Najważniejsze parametry zamiatarek do kostki brukowej
Zanim wybierzesz urządzenie w sam raz do czyszczenia Twojej powierzchni, zwróć uwagę na kilka najważniejszych paramtrów:
- Szerokość robocza – im większa, tym szybciej skończysz sprzątanie. Do użytku domowego wystarczą modele o szerokości 50–80 cm.
- System szczotek – zamiatarki do kostki Kärcher mają obracające się szczotki: boczne i główną, które skutecznie zbierają kurz, liście i większe śmieci.
- Regulacja wysokości szczotek – w ten sposób można dopasować je różnych nawierzchni: gładkich płyt lub bruku z głębszymi fugami.
- Pojemnik na zabrudzenia – im większy, tym rzadziej trzeba go opróżniać. Modele Kärcher mają wygodny system opróżniania, dzięki czemu nie musisz brudzić rąk.
- Łatwość prowadzenia – ergonomiczna rączka i dobrze zaprojektowane kółka sprawiają, że sprzątanie nie wymaga wysiłku, nawet na nierównych powierzchniach.
- Brak konieczności zasilania – ręczne zamiatarki nie potrzebują prądu ani baterii, więc są ekologiczne i zawsze gotowe do pracy.
Szczotki boczne do wilgotnych zanieczyszczeń
Szczotki do wilgotnych zanieczyszczeń wykonane ze standardowego włosia oraz włosia, które jest 3x twardsze niż w przypadku standardowych szczotek. Rekomendowane do zamiatania np. mokrych liści i innych zanieczyszczeń. Pasują do wszystkich zamiatarek domowych Kärcher.
Zamiatarki ręczne do kostki - jakie są zalety tego rozwiązania?
Zamiatarki ręczne Kärcher serii S pozwalają sprzątać nawet pięć razy szybciej niż tradycyjną miotłą, bez unoszącego się kurzu. To najlepsze rozwiązanie, jeśli starasz się utrzymać porządek na podjeździe, tarasie lub chodniku z kostki brukowej. Urządzenie usuwa liście, piasek, żwir i papierki w mgnieniu oka. Poznaj największe zalety tego rozwiązania!
Wygoda użytkowania
Tradycyjne sprzątanie miotłą rozprasza kurz, wymaga sporo wysiłku i zabiera dużo czasu. Znacznie wygodniejsza i skuteczniejsza jest zamiatarka. Urządzenie to ma szczotki, które obracają się i zbierają brud, liście czy kurz, a następnie kierują je do pojemnika na zanieczyszczenia. Zamiatarki Kärcher mają regulowany uchwyt, który możesz dostosować do swojego wzrostu. Dzięki temu nie musisz się schylać, ani pozostawać w niewygodnej pozycji.
Skuteczne działanie
Boczne szczotki z długim włosiem sięgną tam, gdzie zwykła miotła sobie nie poradzi. Borykasz się z mokrymi liśćmi i cięższymi zabrudzeniami? Specjalne szczotki, trzy razy twardsze niż standardowe, sprawią, że nawet takie śmieci nie będą problemem. Pasują do wszystkich zamiatarek domowych Kärcher, więc możesz je wymieniać w zależności od potrzeb.
Łatwe przechowywanie i opróżnianie zbiornika
Zamiatarki Kärcher wyróżniają się przemyślaną konstrukcją. Możesz złożyć uchwyt, gdy skończysz sprzątanie i przechowywać urządzenie w pozycji pionowej, co oszczędza miejsce.
Atutem jest również wygodne opróżnianie zbiornika na śmieci. Jest to banalnie proste – wystarczy wyjąć go i wysypać zawartość, bez kontaktu z zabrudzeniami. Pojemnik można odstawić pionowo podczas opróżniania, dzięki czemu nic się nie rozsypie.
Zamiatarki do kostki brukowej - jakie modele są do wyboru?
Urządzenia z oferty Kärcher różnią się wielkością, ilością szczotek i pojemnością zbiornika. Sprawdź, jakie atuty mają poszczególne modele zamiatarek do kostki i wybierz najlepszą opcję!
S 6 Twin – do większych powierzchni
To wydajna ręczna zamiatarka do podjazdu, alejki czy dużego patio. Dzięki szerokiemu zakresowi pracy szybko upora się z liśćmi, piaskiem, żwirem czy papierkami. Co ważne – nie wznieca kurzu! Jest wyposażony w dwie szczotki boczne oraz zbiornik o pojemności 38 litrów, co pozwala na dłuższą pracę bez konieczności opróżniania.
S 6 – prostsza wersja, ale równie skuteczna
Ten model jest bardzo podobny do wersji Twin, ale różni się jedną ważną cechą – posiada jedną szczotkę boczną zamiast dwóch. Ma pojemny 38-litrowy zbiornik i można z niej korzystać przez cały rok.
S 4 Twin 2-in-1 – specjalista od mokrych zanieczyszczeń
Masz problem z mokrymi liśćmi i zabrudzeniami, które trudno usunąć? Ta zamiatarka do kostki została wyposażona w specjalne szczotki boczne, które radzą sobie z takimi wyzwaniami. Jej szerokość to 680 mm, dzięki czemu doskonale sobie radzi w wąskich przestrzeniach.
S 4 Twin – kompaktowa i wydajna
To model, który świetnie sprawdzi się na tarasach, mniejszych podjazdach czy ścieżkach wokół domu. Skutecznie zbiera drobne śmieci, nie wzniecając przy tym kurzu. Zmiatarki ręczne tego typu mają dwie szczotki boczne oraz 20-litrowy zbiornik.
Zamiatarka S 4 – najmniejszy, ale wciąż skuteczny model
To najprostszy model z serii zamiatarek ręcznych, ale wciąż bardzo efektywny! Jedna szczotka boczna i 20-litrowy zbiornik sprawiają, że dobrze nadaje się do niewielkich powierzchni. Jeśli potrzebna Ci zamiatarka ręczna do sprzątania lekkich zabrudzeń, każdego dnia – ten model będzie świetnym wyborem.
Praktyczne zastosowanie zamiatarki – gdzie taki sprzęt ułatwi pracę?
Oto kilka miejsc, w których zamiatarka okaże się niezastąpiona:
- Podjazdy i chodniki – jesienią na podjazd spadają liście, zimą nawiewa piasek z chodników, a latem na kostce brukowej osiada. Ręczna zamiatarka do liści i kurzu pomoże Ci uporać się z tymi problemami w zaledwie kilka minut.
- Nieduże hale i magazyny – profesjonalna zamiatarka do dużych powierzchni pozwala utrzymać porządek bez konieczności codziennego machania miotłą.
- Parkingi i tereny wokół firm – zamiatarka spalinowa do chodników przed firmami, to wygodne rozwiązanie. Do jej użycia niepotrzebny jest kabel.
- Boiska i place zabaw – Piasek, żwir czy gałązki na boiskach i placach zabaw mogą być nie tylko uciążliwe, ale i niebezpieczne. Zamiatarka mechaniczna do kostki sprawnie poradzi sobie z takimi zanieczyszczeniami.
- Garaż i warsztat – zamiatarka bezsilnikowa do użytku domowego pomoże Ci utrzymać te pomieszczenia w porządku.
Nasze zamiatarki w "Wyborze na 5"!
Często zadawane pytania związane z zamiatarką ręczną
Jakie są różnice między zamiatarką ręczną a elektryczną?
Zamiatarka ręczna działa bez prądu, wystarczy ją pchać. Jest cicha, lekka i nie trzeba jej ładować. Podczas pchania maszyny mechanizm szczotek obraca się, zbierając zanieczyszczenia do pojemnika. Jest odpowiednia do prostych zadań, gdzie zasilanie nie jest dostępne lub potrzebne. Sprawdzi się na niewielkich powierzchniach, gdzie zamiatanie nie jest bardzo intensywne.
Zamiatarka elektryczna potrzebuje zasilania, ale jest bardziej efektywna i wymaga mniej wysiłku. Jest wygodniejsza w użytkowaniu, ponieważ wykonuje większość pracy. Dzięki większej mocy i automatycznemu napędowi sprawdzi się w miejscach wymagających regularnego czyszczenia dużych przestrzeni, w których występują trudne warunki pracy.
Jak dbać o zamiatarkę ręczną?
Aby Twoje urządzenie działało przez długie lata, musisz pamiętać o prawidłowej konserwacji:
- Po każdym użyciu usuń z urządzenia brud,
- Sprawdź, czy szczotki nie są zapchane, ani uszkodzone
- Obejrzyj kółka – jeśli coś się do nich przykleja, może utrudniać płynne prowadzenie.
- Nie zostawiaj urządzenia na deszczu ani w wilgotnym miejscu.
Jaki jest koszt zamiatarki ręcznej?
Najprostsza domowa zamiatarka do małych powierzchni kosztuje około 500 zł. Cena wydajniejszych modeli, z lepszym systemem szczotek, waha się w granicach 600–1200 zł. Spalinowe modele do dużych terenów mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych.