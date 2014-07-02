Urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych
Kärcher oferuje szeroką gamę urządzeń do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerki. Przede wszystkim są to urządzenia ekstrakcyjne Puzzi. Drugą grupę stanowią automaty do czyszczenia wykładzin metodą kapsułkowania i/lub metodą ekstrakcji. Natomiast do szybkiego suszenia wykładzin po czyszczeniu doskonale nadaje się dmuchawa AB 20. Profesjonalne urządzenie do prania dywanów i tapicerki Kärcher pomoże Ci skutecznie wyczyścić i odświeżyć tkaniny.
Urządzenia ekstrakcyjne Puzzi
Profesjonalne urządzenia spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Dogłębnie czyszczą runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni mogą pracować w jednym lub w dwóch przejściach roboczych.
Automaty do wykładzin
Automaty do czyszczenia wykładzin wyposażone są w szczotki walcowe, które dogłębnie czyszczą wykładziny, aż do osnowy podnosząc runo i rozczesując je. Szeroki wybór modeli pozwoli dobrać urządzenie odpowiednie do wielkości czyszczonej powierzchni.
Dmuchawa
Urządzenie przeznaczone do osuszania wykładzin po czyszczeniu ekstrakcyjnym oraz zalanych lub zawilgotniałych pomieszczeń. Czas suszenia (zwłaszcza pomieszczeń o słabej wentylacji) skraca się nawet o 40%.
Urządzenie do prania dywanów i tapicerki – czystość, która sięga głębiej
Dywany i meble tapicerowane są szczególnie narażone na zabrudzenia. Zwykłe odkurzanie nie wystarcza, ponieważ usuwa jedynie powierzchniowe zanieczyszczenia. Urządzenia piorące działają w technologii ekstrakcyjnej – nanoszą roztwór czyszczący i odsysają go razem z zabrudzeniami.
Jakie zalety ma urządzenie do prania dywanów i tapicerki Kärcher?
Nowoczesne urządzenia piorące sprawdzają się zarówno do codziennej pracy w biurach, jak i w intensywnym użytkowaniu w hotelach. Największe ich zalety to:
- Skuteczne czyszczenie – sprzęt do usuwania plam z dywanów i sof usuwa zabrudzenia z włókien, eliminuje zapachy i przywraca tkaninom naturalny kolor oraz świeżość.
- Praca w trybie ciągłym – profesjonalna maszyna do prania dywanów jest przystosowana do długiego użytkowania bez przerw w zastosowaniach komercyjnych, np. w hotelach lub firmach sprzątających.
- Wysoka wydajność – system ekstrakcji umożliwia dokładne pranie nawet gęstych tkanin i grubych wykładzin. Wilgotność po czyszczeniu jest minimalna. Dzięki czemu powierzchnie schną szybciej i są bezpieczne dla użytkowników.
- Trwała konstrukcja – obudowy i elementy wykonane z odpornych materiałów pozwalają na pracę w trudnych warunkach.
- Wygoda obsługi – intuicyjne sterowanie, mobilna konstrukcja i ergonomiczne uchwyty ułatwiają przemieszczanie urządzenia. Łatwy demontaż zbiorników pozwala na szybką konserwację i czyszczenie po zakończonej pracy.
Gdzie sprawdzi się urządzenie do prania dywanów i tapicerki Kärcher?
Odkurzacz piorący do dywanów i mebli ma niezwykle szerokie zastosowanie. Urządzenie sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się czystość, higiena i estetyka powierzchni tekstylnych. Są to m.in.:
- Biura, hotele i instytucje publiczne – czyste wykładziny wpływają na estetykę przestrzeni i dobre samopoczucie pracowników. W takich miejscach doskonale sprawdzi się odkurzacz z funkcją prania do tapicerki, który usuwa kurz, pył i plamy, jednocześnie odświeżając tkaniny meblowe.
- Firmy sprzątające – sprzęt jest niezawodny w codziennej pracy, umożliwia szybkie czyszczenie dużych powierzchni i tapicerki meblowej.
Warsztaty i serwisy samochodowe – urządzenie umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń z siedzeń, podsufitek i wykładzin w pojazdach.
Sprzęt do czyszczenia tapicerki i dywanów – rodzaje urządzeń
Wybór odpowiedniego typu urządzenia zależy od charakteru pracy, rodzaju zabrudzeń i wielkości powierzchni.
Ekstrakcyjne, przenośne urządzenie do prania tapicerki
To najczęściej stosowane rozwiązania. Wykorzystują metodę natrysku i odsysania, co pozwala dokładnie oczyścić włókna i usunąć zabrudzenia z ich głębi. Są kompaktowe, mobilne i łatwe w obsłudze – można ich używać zarówno w pomieszczeniach, jak i w pojazdach.
Automaty do wykładzin
Wyposażone w szczotki walcowe, które rozczesują włókna i wnikają głęboko w strukturę tkaniny. Umożliwiają intensywne czyszczenie dużych powierzchni w krótkim czasie. Są idealne do biur, hoteli i hal wystawowych.
Urządzenia do osuszania wykładzin
Dmuchawy wspomagają osuszanie wykładzin i tapicerki po praniu. Znacznie skracają czas schnięcia.
Na co zwrócić uwagę, wybierając urządzenie do prania kanap i wykładzin?
Przed zakupem warto przyjrzeć się kilku parametrom, które decydują o efektywności w codziennym użytkowaniu:
- Rodzaj czyszczonych powierzchni – inny sprzęt sprawdzi się w biurze, a inny w hotelu czy warsztacie samochodowym.
- Wydajność pracy – urządzenia o dużym przepływie powietrza i mocnym podciśnieniu szybciej usuwają zabrudzenia z głębi włókien.
- Pojemność zbiorników – W zależności od modelu, pojemność zbiorników wynosi od kilku do kilkunastu litrów. W przypadku mniejszych przestrzeni lepiej sprawdzi się kompaktowy sprzęt do czyszczenia tekstyliów domowych, wyposażony w wygodny system opróżniania i o lekkiej konstrukcji.
- System czyszczenia filtrów – system filtracyjny chroni pompę i zapewnia stałą siłę ssania. W sprzętach takich jak urządzenie do czyszczenia tapicerki meblowej ma to szczególne znaczenie przy czyszczeniu włókien, które gromadzą kurz i sierść.
- Ergonomia i mobilność – lekkie, kompaktowe konstrukcje, kółka transportowe i wygodne uchwyty pozwalają łatwo przemieszczać urządzenie między pomieszczeniami.
- Czas schnięcia powierzchni – nowoczesne systemy natrysku i odsysania zostawiają tkaniny niemal suche, dzięki czemu czyszczone meble czy wykładziny można użytkować już po kilku godzinach.
Urządzenia do prania dywanów i tapicerki to niezastąpiony sprzęt w utrzymaniu czystości powierzchni tekstylnych. Zapewniają skuteczne usuwanie brudu, alergenów i zapachów. Przy tym są wydajne, wygodne i ekonomiczne w eksploatacji. Dzięki nim czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerki staje się prostsze, szybsze i bardziej efektywne.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzeń do prania dywanów i tapicerki
Jakie powierzchnie można czyścić urządzeniem do prania tapicerki i dywanów?
Sprzęt tego typu nadaje się do prania wszystkich powierzchni tekstylnych: dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Może być stosowany zarówno na dużych przestrzeniach, jak i w trudno dostępnych miejscach, np. na schodach czy w narożnikach.
Czy urządzenie nadaje się do użytku domowego?
Modele z tej kategorii powstały z myślą o zastosowaniu profesjonalnym, ale w naszej ofercie znajdziesz również wersje przeznaczone dla użytkowników indywidualnych. Maszyna do prania dywanów w domu przydaje się do regularnego odświeżania tekstyliów.
Jak działa odkurzacz piorący i czy wymaga detergentów?
Odkurzacz piorący spryskuje tkaninę roztworem wody i środka czyszczącego, po czym natychmiast odsysa zanieczyszczenia razem z wilgocią. Dzięki temu tkanina jest dokładnie oczyszczona, a wilgoć resztkowa pozostaje minimalna. Do skutecznego działania zaleca się stosowanie detergentów dedykowanych do rodzaju czyszczonych powierzchni.