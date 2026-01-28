Oczyszczacze powietrza Kärcher

Obszary zastosowań

Pokój i sypialnia

Kurz i pył szybko gromadzą się szczególnie w pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu. Kompaktowe oczyszczacze powietrza z gamy AF skutecznie usuwają z powietrza drobny kurz oraz pył, pyłki, jak również bakterie.

Kuchnia

Czy znasz ten problem — gdy kilka godzin po posiłku w powietrzu nadal unosi się jego zapach? Z tym problemem skutecznie uporają się nasze oczyszczacze powietrz z gamy AF.





Stanowisko pracy

Zdalna praca z domu wymaga komfortowego stanowiska pracy. Filtr powietrza Kärcher zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu, co zdecydowanie poprawia koncentrację.

Garaż

Kącik majsterkowicza w garażu ucieszy każdego - jednak to miejsce zazwyczaj kojarzy się z pyłem oraz oparami chemicznymi. Dzięki oczyszczam powietrza majsterkowicze mogą realizować swoje pasje w komfortowych warunkach.

Piwnica oraz poddasze

W piwnicach oraz na poddaszach gromadzi się sporo pyłu i kurzu. Jeżeli chcesz wykorzystywać te miejsca do suszenia prania lub przechowywania żywności, z pewnością docenisz skuteczne filtry oczyszczaczy powietrza Kärcher.