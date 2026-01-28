Oczyszczacze powietrza Kärcher
Oczyszczacze powietrza Kärcher to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących utrzymać czyste powietrze w swoim domu. Oczyszczacze powietrza Kärcher serii AF skutecznie usuwają kurz, pyłki i wirusy, zapewniając zdrowe powietrze w każdym pomieszczeniu. Doskonale sprawdza się w pokoju dziecka, sypialni, kuchni, a nawet garażu. Wybierając oczyszczacz powietrza Kärcher, inwestujesz w zdrowie swoje i swojej rodziny.
Dlaczego warto korzystać z oczyszczacza powietrza?
Dla dobrego samopoczucia, efektywnej pracy, skutecznego uczenia się lub regenerowania sił, ważne jest, aby powietrze, którym oddychamy, było czyste. W ofercie Kärcher znajdują się oczyszczacze powietrza, które sprostają wszystkim wymaganiom, a dzięki inteligentnemu trybowi automatycznemu, urządzenia zawsze dostosowuje swoją wydajność do jakości powietrza w danym pomieszczeniu.
Skuteczne oczyszczanie powietrza = czyste powietrze w domu
Oczyszczacze powietrza Kärcher wykorzystują bardzo wydajny filtr HEPA 13 z naturalnym, aktywnym węglem i powłoką antybakteryjną. Filtr usuwa z powietrza w pomieszczeniu 99,95% wszystkich cząstek o rozmiarze większym niż 0,3 µm. Dlatego czyszczacze powietrza pomagają zwalczać nieprzyjemne zapachy lub zarodniki pleśni i usuwają bakterie, aerozole, opary chemiczne, cząsteczki drobnego pyłu i kurzu, jak również pyłki oraz alergeny.
Cichy sposób działania = komfortowe użytkowanie.
Oczyszczacze powietrza z gamy AF są wyposażone w wysokiej jakości, wyjątkowo ciche wentylatory i silniki oraz zoptymalizowany pod względem generowanego dźwięki wydatek powietrza. Brak uciążliwych odgłosów ułatwia skoncentrowanie się na ważnych kwestiach.
Wysoki wydatek powietrza = szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Bardzo wydajne, a jednocześnie ciche silniki o dużej mocy zapewniają wysoką wydajność oraz szybką wymianę powietrza w pomieszczeniu. Zrelaksuj się i swobodnie oddychaj pełną piersią.
Cechy oczyszczacza powietrza AF 50
Co wyróżnia oczyszczacze powietrza Kärcher?
Dzięki filtrowi HEPA 13 i antybakteryjnemu filtrowi z aktywnym węglem, oczyszczacze powietrza Kärcher usuwają z powietrza różne zanieczyszczenia:
Patogeny i aerozole
Opary chemiczne
Cząstki drobnego pyłu i kurzu
Alergeny
Nieprzyjemne zapachy
Zarodniki pleśni
Obszary zastosowań
Pokój i sypialnia
Kurz i pył szybko gromadzą się szczególnie w pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu. Kompaktowe oczyszczacze powietrza z gamy AF skutecznie usuwają z powietrza drobny kurz oraz pył, pyłki, jak również bakterie.
Kuchnia
Czy znasz ten problem — gdy kilka godzin po posiłku w powietrzu nadal unosi się jego zapach? Z tym problemem skutecznie uporają się nasze oczyszczacze powietrz z gamy AF.
Stanowisko pracy
Zdalna praca z domu wymaga komfortowego stanowiska pracy. Filtr powietrza Kärcher zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu, co zdecydowanie poprawia koncentrację.
Garaż
Kącik majsterkowicza w garażu ucieszy każdego - jednak to miejsce zazwyczaj kojarzy się z pyłem oraz oparami chemicznymi. Dzięki oczyszczam powietrza majsterkowicze mogą realizować swoje pasje w komfortowych warunkach.
Piwnica oraz poddasze
W piwnicach oraz na poddaszach gromadzi się sporo pyłu i kurzu. Jeżeli chcesz wykorzystywać te miejsca do suszenia prania lub przechowywania żywności, z pewnością docenisz skuteczne filtry oczyszczaczy powietrza Kärcher.
Często zadawane pytania
Filtry do oczyszczaczy powietrza
Regularna wymiana filtrów HEPA 13 gwarantuje niezmiennie wysoką wydajność, a tym samym dobrą jakość powietrza.
Profesjonalne oczyszczacze powietrza
Profesjonalne oczyszczacze powietrza Kärcher mogą być użytkowane w większych obiektach takich jak: zamknięte przestrzenie biurowe, placówki edukacyjne, restauracje i kawiarnie, ponieważ zapewniają świeże oraz czyste powietrze w pomieszczeniach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych.