Czyszczenie suchym lodem
Czyszczenie strumieniowe. Czyszczenie przy użyciu suchego lodu jest innowacyjnym sposobem na szczególnie łagodne usuwanie uciążliwego brudu z powierzchni – przy pomocy granulatu suchego lodu. Jej zaletą jest brak konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czyszczenia.
Nieskazitelna czystość
Zabrudzone formy, narzędzia lub maszyny są często trudne do wyczyszczenia. Technologia piaskowania nie sprawdza się w wielu wypadkach gdyż pozostawia resztki ścierniwa. Oznacza to konieczność przeprowadzenia czyszczenia po czyszczeniu. Rozwiązaniem tego problemu jest suchy lód. Przechodzi on w powietrzu z postaci stałej (granulat CO2) bezpośrednio do gazowej (sublimuje), dlatego też po czyszczeniu nie powstają ścieki ani ścierniwo. Rezultatem jest całkowita czystość.
Zalety czyszczenia za pomocą suchego lodu
- Bez demontażu
Maszyny, formy wtryskowe, narzędzia i taśmy produkcyjne nie wymagają demontażu na czas czyszczenia metodą strumieniową. Pelety suchego lodu z łatwością docierają do najdrobniejszych szczelin i zakamarków.
- Minimalny czas przestoju
Brak konieczności demontażu linii produkcyjnych gwarantuje krótikie przestoje i pozwala znacznie zmniejszyć koszty czyszczenia.
- Metoda przyjazna środowisku
W procesie czyszczenia nie stosuje się żadnych detergentów.
- Bez uszkodzeń powierzchni
Suchym lodem można czyścić bardzo delikatne powierzchnie bez ryzyka ich uszkodzenia (metoda jest niekorozyjna i w minimalnym stopniu erozyjna).
- Bez ścieków i zanieczyszczonego ścierniwa
Suchy lód przechodzi w powietrzu z postaci stałej (granulat CO2) bezpośrednio do gazowej dlatego też podczas czyszczenia nie powstają.
Metoda czyszczenia suchym lodem
Ice Blaster wykorzystując skompresowane powietrze rozpędza 3 mm pelety suchego lodu do prędkości powyżej 150 m/s. Energia kinetyczna w połączeniu z niską temperaturą granulatu (- 79 °C) powoduje utratę elastyczności oraz pękanie powłoki zanieczyszczenia. Kolejne cząstki wdzierają się w powstałe szczeliny i tam przechodzą ze stanu stałego w gazowy. Proces ten powoduje odspajanie zabrudzenia, jednak nie uszkadza (nawet wyjątkowo delikatnych) powierzchni. Umożliwia też czyszczenie materiałów wrażliwych na korozję i kontakt z wodą.
Czym jest suchy lód
Pelety suchego lodu wytwarzane są przez rozprężenie ciekłego dwutlenku węgla (CO2) w bardzo krótkim czasie. Rozprężenie to powoduje spadek temperatury dlatego CO2 zamarza w temperaturze -79°C do postaci „śniegu” który jest sprężany w matrycy w pręty suchego lodu dzielone następnie na pelety wielkości od 0,5-3 mm. Suchy lód nie topnieje do postaci ciekłej ale sublimuje bezpośrednio do postaci gazowej.
Czystość na każdym polu.
W procesie czyszczenia suchym lodem nie stosuje się żadnych detergentów. Metoda ta doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie niedozwolone jest czyszczenie wodą lub piaskowanie. Dzieje się tak ponieważ suchy lód przechodzi w powietrzu z postaci stałej (granulat CO2) bezpośrednio do gazowej (sublimuje), dlatego też podczas czyszczenia nie powstają ścieki.
Przemysł metalurgiczny i maszynowy
Ice Blaster umożliwia codzienne i dogłębne czyszczenie maszyn produkcyjnych, robotów spawalniczych, przenośników taśmowych i lakierni.
Drukarnie
Do czyszczenia wszystkich maszyn drukarskich, cylindrów i narzędzi.
Przemysł drzewny i elektryczny
Do czyszczenia maszyn do obróbki drewna, generatorów, turbin i szaf sterowniczych, itp.
Przemysł tworzyw sztucznych i opakowań
Do usuwania sylikonu, gumy, farb, lakierów i innych silnie przylegających zabrudzeń z form wtryskowych i linii produkcyjnych.
Przemysł motoryzacyjny, odlewnie i produkcja form wtryskowych
Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń: pozostałości sylikonu czy gumy, farby, lakiery, powłoki ochronne z form wtryskowych, narzędzi i linii produkcyjnych.
Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny
Do czyszczenia systemów przenośnikowych, systemów napełniania i mieszalników, linii produkcyjnych, zbiorników i pieców. Skutecznie usuwa: zapieczony brud, tłuszcz i skrobię.
Przemysł papierniczy
Do usuwania kleju, wapna, pyłu i celulozy z urządzeń produkcyjnych.
Obiekty komunalne i użyteczności publicznej
Do usuwania graffiti oraz gum do żucia z chodników, ulic, elewacji budynków, murów czy mostów.
Jak ważna jest jakość pelet suchego lodu?
Doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie świeżych pelet suchego lodu sprawia, że czyszczenie jest szybsze i znacznie skuteczniejsze. Dlatego też tak ważne jestby używać jak najświeższego granulatu do czyszczenia strumieniowego.
Suchy lód, który został wyprodukowany przed kilkoma dniami traci swoją gęstość, a to wpływa na obniżenie wydajności czyszczenia. W rezultacie do usunięcia zanieczyszczeń z danej powierzchni musimy zużyć znacznie większą ilość granulatu. Ponadto, suchy lód bezustannie sublimuje, co oznacza, że ilość świeżo wytworzonych pelet, która pierwotnie ważyła 100 kg po jednym dniu będzie ważyła około 92 kg.
Metoda przyjazna środowisku.
Bez szkodliwych substancji
Podczas strumieniowego czyszczenia z wykorzystaniem suchego lodu nie stosuje się żadnych toksycznych chemikaliów ani rozpuszczalników. Oznacza to, że podczas prac nie powstają szkodliwe opary, a osoba obsługująca Ice Blaster nie jest narażona na kontakt z niebezpiecznymi substancjami.
Łatwa utylizacja
Podczas czyszczenia suchym lodem nie powstają ścieki. Jedyną pozostałością wymagającą usunięcia po przeprowadzeniu czyszczenia jest suchy brud. Po oderwaniu opada na posadzkę i można go łatwo zamieść. W przeciwieństwie do tej metody, czyszczenie z wykorzystaniem rozpuszczalników i chemikaliów, wiąże się z koniecznością utylizacji szkodliwych odpadów.
Bez odpadów wtórnych
Podczas piaskowania czy czyszczenia metodą strumieniową z wykorzystaniem sody lub wody, substancja zastosowana do usunięcia zanieczyszczenia sama w sobie generuje odpady lub ścieki, nierzadko szkodliwe dla zdrowia czy środowiska. Duża ilość wyprodukowanych odpadów wtórnych w wielu przypadkach wymaga specjalistycznej utylizacji, która wiąże się z wysokimi kosztami.
Produkcja dwutlenku węgla
CO2 jest produktem ubocznym różnych procesów technologicznych ( przemysłowych). *Dwutlenek węgla jest wytwarzany np. w procesie syntezy amoniaku i (syntezie) metanolu, *(Sekwestracja dwutlenku węgla za pomocą amoniaku, powstałego podczas syntezy metanolu). Znaczna część wykorzystywanego dwutlenku węgla jest generowana (produkowana) z surowego dwutlenku węgla, odpadu z chemicznego przetwarzania ropy naftowej i gazu. Dwutlenek węgla jest także wytwarzany w procesach spalania w elektrowniach i w procesach fermentacji.
Dlatego CO2 nie musi być specjalnie produkowany w krajach uprzemysłowionych, a spalanie paliw kopalnych w celu generowania CO2 jest już przeszłością.
Ubiór ochronny
Poniższe oprzyrządowanie ochronne jest niezbędne podczas pracy z Ice Blasterem.
Ochrona słuchu
Poziom hałasu generowany podczas czyszczenia Ice Blasterem może niejednokrotnie przekraczać wartość 85 dB (A), dlatego obowiązkowe jest stosowanie ochrony słuchu.
Rękawice ochronne
Podczas prac z Ice Blasterem rekomendowane jest stosowanie rękawic ochronnych, które zabezpieczają dłonie przed odmrożeniami. Mogą one powstawać podczas bezpośredniego kontaktu z peletami suchego lodu (-79°C).
Okulary ochronne
Okulary ochronne zabezpieczają oczy przed ciałami stałymi, które odpryskują podczas czyszczenia Ice Balsterem. Ponadto Kärcher rekomenduje stosowanie kompleksowej osłony głowy i twarzy na którą składa się kask, przesłona i nauszniki.
Aparat oddechowy
W zależności od ilości powstającego podczas pracy pyłu bądź stężenia CO2, może być wymagane zastosowanie aparatu oddechowego.
Czujnik dwutlenku węgla
Personel zaangażowany w procedurę czyszczenia suchym lodem powinien nosić czujniki CO2 w celu pomiaru jego stężenia w otaczającej atmosferze. Pozwoli to na wykrycie ewentualnego zagrożenia, zanim stężenie CO2 przyjmie wartość krytyczną.
