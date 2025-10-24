Myjki ciśnieniowe akumulatorowe Kärcher

Utrzymywanie czystości poza domem

Niezależnie od tego gdzie jesteś, nie musisz rezygnować z rozwiązań czyszczących Kärcher. Gdy jesteś poza domem, zasilane akumulatorowo modele OC 3 ze zbiornikiem na wodę zapewniają niskie ciśnienie, które jest idealne do szybkiego czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów. W przypadku naszych urządzeń średniociśnieniowych woda może być pobierana z kranu lub za pomocą węża ssącego z alternatywnych źródeł np. z beczki na wodę. Jeden akumulator zapewnia teraz elastyczność i moc potrzebną do czyszczenia bez względu na miejsce.