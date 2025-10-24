Myjki ciśnieniowe akumulatorowe Kärcher
Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Akumulatorowa myjka ciśnieniowa Kärcher pomoże rozwiązać ten problem. Bezprzewodowa i łatwa w obsłudze, pozwala na skuteczne czyszczenie bez podłączenia do prądu. Myjka akumulatorowa Kärcher gwarantuje niezawodność i wysoką jakość podczas mycia.
Dostępne myjki akumulatorowe Kärcher:
Myjka terenowa
Myjka terenowa Kärcher stworzona specjalnie z myślą o ludziach aktywnych, dzięki której po powrocie ze szlaku mogą szybko wyczyścić rower czy buty przed wejściem do samochodu. Kompaktowa, łatwa w transporcie i ekspresowo gotowa do użycia.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa
Wystarczy tylko podłączyć wąż ogrodowy i można rozpocząć mycie! Bezprzewodowa myjka zasilana 18 V akumulatorem jest polecana do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie.
Pełen asortyment myjek akumulatorowych dostępny w naszym sklepie internetowym:
KTÓRE WYBRAĆ?
Utrzymywanie czystości poza domem
Niezależnie od tego gdzie jesteś, nie musisz rezygnować z rozwiązań czyszczących Kärcher. Gdy jesteś poza domem, zasilane akumulatorowo modele OC 3 ze zbiornikiem na wodę zapewniają niskie ciśnienie, które jest idealne do szybkiego czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów. W przypadku naszych urządzeń średniociśnieniowych woda może być pobierana z kranu lub za pomocą węża ssącego z alternatywnych źródeł np. z beczki na wodę. Jeden akumulator zapewnia teraz elastyczność i moc potrzebną do czyszczenia bez względu na miejsce.
OC 6-18 Premium
Czysto. Gdziekolwiek. Kiedykolwiek.
Gdy w zasięgu wzroku nie ma gniazdka elektrycznego ani kranu, ale rowery lub meble ogrodowe wymagają szybkiego przemycia, aby przywrócić im czystość. Dzięki akumulatorowym myjkom średniociśnieniowym OC 6-18 Premium Battery Set to proste.
KHB 6 Battery
Czyszczenie bez kabla
Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie niewielkiego obszaru wokół domu, mebli ogrodowych, roweru czy budy dla psa, wystarczy urządzenie średniociśnieniowe z naszej oferty KHB i wąż ogrodowy.
OC Foldable
Efekt WOW w terenie
Zasilane akumulatorowo modele terenowej myjki zapewniają odpowiednie ciśnienie do czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów po spacerze. Idealne do użytku poza domem, ze zbiornikiem na wodę i całą gamą akcesoriów, takich jak dysza stożkowa lub wąż ssący oraz mocny akumulator litowo-jonowy.
Myjki ciśnieniowe Kärcher
Czasami potrzebne jest większe ciśnienie. Od kompaktowego urządzenia do okazjonalnego użytku, po mocne myjki ciśnieniowe z obsługą za pomocą aplikacji, które ułatwiają czyszczenie dużych powierzchni lub obiektów – idealne rozwiązanie.
AKCESORIA
Dzięki naszym myjkom średniociśnieniowym i niskociśnieniowym, przywrócisz czystość różnym przedmiotom w mgnieniu oka, nawet w podróży i z dala od gniazdek elektrycznych. Jest to jeszcze łatwiejsze dzięki akcesoriom zaprojektowanym do czyszczenia poza domem, za pomocą których wykonasz pracę jeszcze łatwiej i wydajniej.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power
Dowiedz się więcej o urządzeniach z platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power.
Urządzenia niskociśnieniowe i średniociśnieniowe do czyszczenia poza domem stanowią część platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Odkryj pełną gamę różnych produktów i zobacz, jakie inne urządzenia mogą korzystać z akumulatora 18 V zainstalowanego w urządzeniach niskociśnieniowych i średniociśnieniowych Kärcher.