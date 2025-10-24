Myjki ciśnieniowe akumulatorowe Kärcher

Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Akumulatorowa myjka ciśnieniowa Kärcher pomoże rozwiązać ten problem. Bezprzewodowa i łatwa w obsłudze, pozwala na skuteczne czyszczenie bez podłączenia do prądu. Myjka akumulatorowa Kärcher gwarantuje niezawodność i wysoką jakość podczas mycia.

Dostępne myjki akumulatorowe Kärcher:

Myjka terenowa

Podkaszarka akumulatorowa

> Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa

Myjka terenowa Kärcher stworzona specjalnie z myślą o ludziach aktywnych, dzięki której po powrocie ze szlaku mogą szybko wyczyścić rower czy buty przed wejściem do samochodu. Kompaktowa, łatwa w transporcie i ekspresowo gotowa do użycia.

Kärcher Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa

Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa

Wystarczy tylko podłączyć wąż ogrodowy i można rozpocząć mycie! Bezprzewodowa myjka zasilana 18 V akumulatorem jest polecana do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie.

Pełen asortyment myjek akumulatorowych dostępny w naszym sklepie internetowym:

KTÓRE WYBRAĆ?

Utrzymywanie czystości poza domem

Niezależnie od tego gdzie jesteś, nie musisz rezygnować z rozwiązań czyszczących Kärcher. Gdy jesteś poza domem, zasilane akumulatorowo modele OC 3 ze zbiornikiem na wodę zapewniają niskie ciśnienie, które jest idealne do szybkiego czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów. W przypadku naszych urządzeń średniociśnieniowych woda może być pobierana z kranu lub za pomocą węża ssącego z alternatywnych źródeł np. z beczki na wodę. Jeden akumulator zapewnia teraz elastyczność i moc potrzebną do czyszczenia bez względu na miejsce.

OC 6-18 Premium

Czysto. Gdziekolwiek. Kiedykolwiek.

Gdy w zasięgu wzroku nie ma gniazdka elektrycznego ani kranu, ale rowery lub meble ogrodowe wymagają szybkiego przemycia, aby przywrócić im czystość. Dzięki akumulatorowym myjkom średniociśnieniowym OC 6-18 Premium Battery Set to proste.

Czyszczenie "w krajobrazie"

Wydajny i wymienny akumulator 18 V Kärcher Battery Power i 12-litrowy zbiornik na wodę to wszystko, czego potrzeba do skutecznego czyszczenia pod średnim ciśnieniem. Dzięki złączu węża, woda może być pobierana z kranu w domu lub z alternatywnych źródeł wody, przy użyciu opcjonalnie dostępnego węża ssącego.

 

KHB 6 Battery

Czyszczenie bez kabla

Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie niewielkiego obszaru wokół domu, mebli ogrodowych, roweru czy budy dla psa, wystarczy urządzenie średniociśnieniowe z naszej oferty KHB i wąż ogrodowy.

Moc czyszczenia ręcznego

Te kompaktowe i lekkie urządzenia z wymiennym akumulatorem 18 V nie wymagają ani podłączenia do zasilania, ani do tradycyjnej jednostki centralnej. Wystarczy je podnieść i podłączyć wąż, aby cieszyć się idealnie wyważonym płaskim strumieniem z precyzyjnie skalibrowanym średnim ciśnieniem.

 

OC Foldable

Efekt WOW w terenie

Zasilane akumulatorowo modele terenowej myjki zapewniają odpowiednie ciśnienie do czyszczenia butów, wózków dziecięcych, rowerów, a nawet psów po spacerze. Idealne do użytku poza domem, ze zbiornikiem na wodę i całą gamą akcesoriów, takich jak dysza stożkowa lub wąż ssący oraz mocny akumulator litowo-jonowy.

Moc czyszczenia uwolniona

Niewielki rozmiar, duża wydajność czyszczenia - dzięki składanej myjce OC Foldable zanieczyszczenia usuniesz nam miejscu. Mobilne czyszczenie, które naprawdę stało się mobilne. Po rozłożeniu elastycznego zbiornika, kompaktowa myjka niskociśnieniowe staje się ogromną pomocą, jeśli chodzi o szybkie czyszczenie sprzętu kempingowego, rowerów, zwierząt domowych i innych. Dzięki pojemności zbiornika na wodę do 8 litrów, wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu i szerokiej gamie akcesoriów, porządek można szybko przywrócić nawet z dala od cywilizacji.

Myjki ciśnieniowe

Myjki ciśnieniowe Kärcher

Czasami potrzebne jest większe ciśnienie. Od kompaktowego urządzenia do okazjonalnego użytku, po mocne myjki ciśnieniowe z obsługą za pomocą aplikacji, które ułatwiają czyszczenie dużych powierzchni lub obiektów – idealne rozwiązanie.

AKCESORIA

Dzięki naszym myjkom średniociśnieniowym i niskociśnieniowym, przywrócisz czystość różnym przedmiotom w mgnieniu oka, nawet w podróży i z dala od gniazdek elektrycznych. Jest to jeszcze łatwiejsze dzięki akcesoriom zaprojektowanym do czyszczenia poza domem, za pomocą których wykonasz pracę jeszcze łatwiej i wydajniej.

Platforma bateryjna Kärcher Battery Power

Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V

Dowiedz się więcej o urządzeniach z platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power.

Urządzenia niskociśnieniowe i średniociśnieniowe do czyszczenia poza domem stanowią część platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Odkryj pełną gamę różnych produktów i zobacz, jakie inne urządzenia mogą korzystać z akumulatora 18 V zainstalowanego w urządzeniach niskociśnieniowych i średniociśnieniowych Kärcher.

