Mobilne myjki niskociśnieniowe - Myjki terenowe - Kärcher

Terenowa myjka niskociśnieniowa to przenośne urządzenie do czyszczenia. Działa na baterie, dzięki czemu jest gotowa do użycia bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej. Jest wyposażona w zbiornik na wodę, co umożliwia jej działanie nawet w miejscach bez dostępu do bieżącej wody. Mobilna myjka niskociśnieniowa jest mała i lekka, łatwa w transporcie i przechowywaniu. Idealna do czyszczenia samochodów, mebli ogrodowych, tarasów i innych powierzchni.

Wygodne i kompaktowe mycie daleko od domu.

Wszędzie – gdzie tylko jej potrzebujesz. Myjka terenowa.

Kärcher oferuje nowe urządzenie dla tych, którzy nie potrafią długo usiedzieć w domu. Stworzone specjalnie z myślą o ludziach aktywnych, by po powrocie ze szlaku szybko wyczyścić rower czy buty przed wejściem do samochodu. Nowe myjki terenowe Kärcher są kompaktowe, łatwe w transporcie i ekspresowo gotowe do użycia – zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz, niezależnie od miejsca i czasu.

Przemyślany projekt myjki terenowej OC 3

Przemyślany projekt urządzenia

Wąż i pistolet spryskujący mogą być wygodnie przechowywane pod zbiornikiem na wodę. Dzięki temu urządzenie jest wygodne w przenoszeniu i transporcie.

Zasilanie bateryjne OC 3

Zasilanie bateryjne

Zintegrowana bateria litowo-jonowa umożliwia mycie bez dostępu do energii elektrycznej.

Zbiornik na wodę ze wskaźnikiem napełnienia w myjce terenowej OC 3

Zbiornik na wodę ze wskaźnikiem napełnienia

4 lub 7-litrowy zbiornik na wodę wystarcza na umycie dwóch rowerów lub kilku mniejszych przedmiotów.

Myjka terenowa OC 3 podająca strumień o niskim ciśnieniu wody

Strumień o niskim ciśnieniu wody

Czyszczenie z użyciem strumienia o niskim ciśnieniu wody jest skuteczne i delikatne.

Adventure Box

    Dostosowany do specyficznych potrzeb użytkowników lubiących aktywność z dala od miejskiego zgiełku. Bateria litowo-jonowa, 4-litrowy zbiornik na wodę i dedykowane akcesoria pozwolą usunąć błoto z butów, wózków spacerowych itp. zanim spakujesz je do samochodu lub zabierzesz do domu. To czyni myjkę terenową doskonałym kompanem podczas wycieczek za miasto.

     

    Bike Box

      Dostosowany do specyficznych potrzeb rowerzystów. Za sprawą dedykowanych akcesoriów po zakończonej w terenie jeździe umyjesz rower np. przed zamocowaniem go na bagażniku samochodowym. Pomoże w tym 4-litrowy zbiornik na wodę, bateria litowo-jonowa, środek czyszczący, uniwersalna szczotka oraz szmatka z mikrofibry.

       

      Pet Box

        Zestaw Pet Box został dostosowany do specyficznych potrzeb właścicieli psów. Po zakończonbym spacerze w lesie dzięki strumieniu o niskim ciśnieniu wyczyścisz swojego pupila. Do mycia łapy psa, które wymagają delikatnego mycia warto użyć dyszy ze stumieniem stożkowym znajdującej się w zestawie. Z pomocą przyjdzie również szczotka do dokładnego oczyszczania sierści zwierząt. 

         

        Akcesoria

        Bogata oferta akcesoriów znacznie poszerza zakres jej zastosowań. Dodatkowo myjka dostępna jest w zestawach dostosowanych do potrzeb aktywnych użytkowników, rowerzystów oraz właścicieli psów.

        Zastosowania

        Blade cleaning with the OC 3 Mobile Outdoor Cleaner
         
        Camping material cleaning with the OC 3
         
        OC 3 Dog application
         
        OC 3 Hiking boots
         
        Bike cleaning with the OC 3
         
        Kinderwagen reiningen
         