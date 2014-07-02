Recyrkulacja wody
Recyrkulacja wody do myjni samochodowych. Urządzenia do ponownego wykorzystania wody zużytej w procesie mycia wysokociśnieniowego pozwalają spełnić wymagania odnośnie odprowadzania ścieków oraz zredukować zużycie wody i środków czyszczących.
Systemy do wody bez olejów
Systemy recyrkulacji WRP pozwalają nie tylko sprostać wymogom prawnym w zakresie odprowadzania ścieków, ale także redukują zużycie czystej wody nawet do 85%. Filtr piaskowy skutecznie oczyszcza wodę z zanieczyszczeń olejowych i pozwala na jej powtórne wykorzystanie w procesie mycia.
