Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze urządzeń komunalnych do prac porządkowych i czyszczenia oraz pielęgnacji krajobrazu?

Zadbane ulice, place i tereny zielone są nie tylko wizytówką każdego miasta, ale także przyczyniają się do dobrego samopoczucia, a nawet bezpieczeństwa mieszkańców. Aby niezawodnie usuwać śnieg, liście i brud, niezbędne jest dziś wsparcie maszyn – zwłaszcza, że dzięki odpowiedniej technologii można zaoszczędzić zasoby i zmniejszyć obciążenie pracowników.

Ciężkie pługopiaskarki i zamiatarki na podwoziach samochodów ciężarowych, wykorzystywane przez służby utrzymania dróg i spółki miejskie to normalny widok na ulicach. Mniejszą natomiast uwagę zwraca się na niewielkie zamiatarki i nośniki narzędzi, a przecież są one równie potrzebne. Dzięki modułowym narzędziom kompaktowe pojazdy znakomicie sprawdzają się teraz podczas całorocznej eksploatacji, od odśnieżania wąskich dróg i chodników zimą, przez czyszczenie ulic wiosną, podlewanie kwietników i terenów zielonych latem, aż po usuwanie liści jesienią.

Wąskie, lekkie, a zarazem wytrzymałe – urządzenia komunalne i nośniki narzędzi Kärcher

Na ogół, przy zakupie pojazdów zawsze pojawia się pytanie, gdzie będą one używane. W przypadku wąskich przejazdów i ostrych zakrętów zaleca się zwinne maszyny o mniejszej szerokości. Popularne rodzaje naszych urządzeń są teraz dostępne w szerokościach od 1,09 m. Przegubowy układ kierowniczy skutkuje minimalnym promieniem skrętu i stabilnością toru jazdy tylnej osi, dzięki czemu można bezpiecznie unikać krawężników i omijać znaki drogowe.

Kolejnym, często pomijanym kryterium jest zdolność do pokonywania wzniesień i nie chodzi tu jedynie o zbocza czy skarpy. Niektóre maszyny mają już problem z pokonywaniem wyższych krawężników oraz mocniej nachylonych ulic – zwłaszcza w górskich miejscowościach.. Napęd na cztery koła, kontrola trakcji i mocny silnik sprawiają, że nasze urządzenia są w stanie pokonać wzniesienia do 25%, umożliwiając dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc. Dlatego też przed podjęciem decyzji o zakupie, zaleca się przeprowadzenie kontroli na miejscu z pracownikiem producenta, gdyż może on lepiej zidentyfikować potencjalnie trudne obszary i zaproponować indywidualnie dopasowane, odpowiednie rozwiązania.

Masa również odgrywa decydującą rolę, aby zapewnić że pojazd nie zniszczy trawników i będzie odpowiedni do używania na chodnikach zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i warunkami gwarancji wykonawców. Ze względu na dopracowany w Polsce proces rejestracji pojazdów Kärcher, posiadacz prawa jazdy kat. B może obsługiwać wszystkie pojazdy do masy 6 ton. Wyjątek stanowi zamiatarka miejska MCM 600, której DMC wynosi 13 t.

Wszechstronne urządzenie i liczne akcesoria do urządzeń komunalnych Kärcher

Jeden pojazd do wielu zastosowań – teraz jest to możliwe dzięki odpowiednim akcesoriom. Obecnie, producenci nośników narzędzi oferują urządzenia z trzema obszarami mocowania: z przodu, z tyłu i nad silnikiem – na tzw. pace. Do czyszczenia ulic można wybrać czołowo zamontowane szczotki talerzowe o różnej szerokości roboczej, szczotki walcowe, szczotki do chwastów do wygodnego usuwania niechcianej zieleni, systemy podciśnieniowe, myjki i polewaczki. Dużą popularnością cieszą się usługi związane z szorowaniem reprezentacyjnych przestrzeni miejskich z pomocą specjalnej głowicy szorującej. W przypadku pielęgnacji obszarów zielonych dostępne są różne kosiarki, trymery do żywopłotu i hydrauliczne ramiona podlewające. Do zimowego utrzymania dróg stosuje się odśnieżarki, pługi śnieżne i posypywarki. Uniwersalne przyłącze różnych modułów dodatkowych, od kosiarki po pług śnieżny, sprawia, że adaptacja urządzenia jest szczególnie łatwa, zwłaszcza gdy może odbywać się bez użycia narzędzi i przy wsparciu podnośników hydraulicznych. W przypadku nowoczesnych nośników narzędzi, wystarczy dosłownie kilka ruchów i kilka minut, aby w pełni zmienić zastosowanie urządzenia.

Oszczędność dzięki maksymalnemu wydłużeniu interwałów pracy

Częstotliwość opróżniania zależy od pojemności zainstalowanych zbiorników, co oznacza, że mają one wpływ na wydajność pojazdu. Dotyczy to zbiorników na zanieczyszczenia i liście, ale także zbiorników na wodę, bez której użycia praca w mieście jest niemożliwa. Ograniczając ilość wizyt „na bazie” ograniczamy zużycie paliwa i efektywniej wykorzystujemy czas pracy maszyny i pracownika. Ważną rolę odgrywa tu również masa pojazdu – dzięki zastosowaniu lekkich komponentów o wysokiej jakości, użytkownik może załadować więcej materiału, aż do osiągnięcia dopuszczalnej masy całkowitej.

Dzięki wydajnym systemom spryskującym, maszyny osiągają najwyższe noty związane z redukcją unosu pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, stanowiących tak duży problem w wielu polskich miastach. Dysze wodne umieszczono zarówno na szczotkach, jak i na ssawie i w kanale ssawnym. Układy recyklingu wody pozwalają na dłuższe, skuteczne wiązanie kurzu w zbiorniku.

Umieszczone poziomo pod zbiornikiem, wydajne turbiny, charakteryzują się niskim zużyciem, ale nade wszystko cichą pracą, co stanowi kluczowy aspekt pracy w terenach miejskich, zwłaszcza w trakcie pracy nocą. Uzasadnione wydaje się przy tym, aby stosowane urządzenia osiągały swoją maksymalną moc ssania nie tylko przy maksymalnej prędkości obrotowej, co pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa i zapewni mniejszą emisyjność. W połączeniu ze zbiornikiem paliwa zaprojektowanym na „pełną dniówkę”, takie rozwiązanie skutecznie zmniejsza liczbę operacji tankowania, a tym samym ogólne koszty eksploatacji urządzenia. Bezawaryjną pracę maszyny można osiągnąć dzięki zastosowaniu prostego kanału ssawnego eliminując w ten sposób ryzyko zablokowania i konieczności ręcznego przetykania. W przypadku zatoru, kluczowa jest możliwość szybkiego demontażu rury. W przypadku codziennej konserwacji lub koniecznych napraw pomocne okazują się proste opcje dostępu, takie jak klapy, które ułatwiają dotarcie do odpowiednich podzespołów, a tym samym skracają przestoje do minimum.

Ergonomiczna kabina – zwiększenie komfortu pracy operatora urządzenia komunalnego lub nośnika narzędzi

Oprócz wydajności pojazdów, ważną rolę dla zadowolenia pracownika odgrywa także miejsce pracy. W momencie zakupu należy się zastanowić, czy maszyna będzie stosowana również w warunkach opadów deszczu i śniegu, ponieważ w tym przypadku wymagana jest zamykana i ogrzewana kabina kierowcy. W przypadku modeli z kabiną, warto zainwestować nie tylko w ogrzewanie, ale również w system klimatyzacji, aby ograniczyć zmęczenie operatora. Podwójne kabiny są idealnym rozwiązaniem do bardzo długich zadań, ponieważ operatorzy mogą wtedy pracować na zmianę, bez konieczności powrotu do zakładu. Oprócz pneumatycznie amortyzowanych foteli dostępne są także kabiny kierowcy z czteropunktowym zawieszeniem i izolacją drgań, które znacznie ograniczają hałas i wibracje. W przypadku większych zamiatarek miejskich najwyższy komfort jazdy zapewni zawieszenie hydropneumatyczne. Inne akcesoria dodatkowe, które zwiększają komfort kierowcy, to chociażby radio MP3 z systemem Bluetooth, ładowarka USB czy uchwyt na kubek.



Funkcje pojazdu są teraz obsługiwane intuicyjnie za pomocą wyświetlacza z łatwymi do zrozumienia symbolami umieszczonymi w kolumnach kierowniczych. Im mniej przycisków – tym lepiej. Ponadto, nowoczesne systemy zarządzania flotą oferują możliwość wywołania lokalizacji, osiągów i stanu w dowolnym momencie poprzez GPS i komunikację mobilną, co ułatwia koordynację całej floty pojazdów.

Opcje serwisowania i finansowania – poznaj warunki zakupu urządzeń komunalnych Kärcher

Przy zakupie należy podjąć decyzję o wyborze pomiędzy urządzeniem nowym a używanym. Ponadto, należy rozważyć, czy maszyna zostanie zakupiona, wynajęta lub wzięta w leasing oraz jaki pakiet usług zostanie zarezerwowany. Profesjonalny serwis – niezależnie od tego, czy chodzi o regularną konserwację czy też o kompletną umowę serwisową – ma zasadnicze znaczenie dla wysokiej niezawodności i dostępności pojazdów. Dlatego tam, gdzie awaria urządzenia miałaby znaczenie krytyczne, na przykład w przypadku pojazdów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg, należy uzgodnić szerszy zakres kompleksowej obsługi klienta. Umowy te mogą również przewidywać udostępnienie urządzenia zastępczego w przypadku uszkodzenia. To samo dotyczy zakupu pojazdów używanych: urządzenia po gruntownym remoncie u producenta z oryginalnymi częściami zamiennymi zapewniają najwyższy poziom niezawodności przez długi czas. Jeżeli trwałe wiązanie kapitału nie jest pożądaną opcją, istnieje także możliwość wynajęcia lub wzięcia zamiatarek lub nośników narzędzi w leasing.

Lista kontrolna przy zakupie profesjonalnych zamiatarek i nośników narzędzi

• Do jakich zadań najczęściej będzie wykorzystywane urządzenie?

• Jak duży jest obszar roboczy?

• Jak dużo miejsca urządzenie potrzebuje? Czy występują nachylenia terenu lub jakiekolwiek przeszkody?

• Czy w miejsce pracy urządzenie będzie dojeżdżać na własnych kołach, czy będzie transportowane?

• Jak istotny w miejscu prowadzonych prac jest poziom hałasu?

• Kto obsługuje urządzenia? Jak duża będzie rotacja pracowników i czy łatwo ich będzie przeszkolić.

• Jak ważna jest ciągła gotowość do działania (działania interwencyjne)?

• Jaka jest odporność na zużycie, jak drogie są części zamienne i jak długo producent gwarantuje ich dostępność?