Narzędzia ogrodowe akumulatorowe Kärcher

Kärcher oferuje szeroki wybór narzędzi ogrodowych zasilanych jednym akumulatorem. Wśród nich znajdują się urządzenia do koszenia, podcinania i sprzątania ogrodu, które ułatwiają jego pielęgnację. Zasilanie bateryjne pozwala wykonywać prace ogrodowe bez hałasu i bardziej komfortowo, bez ograniczeń związanych z uciążliwym kablem.

Dostępne narzędzia ogrodowe Kärcher:

Ogród bez pracy – czy to możliwe? Póki co nie, ale czas i wysiłek wkładany w utrzymanie zadbanej zieleni można oszczędzić. Pomoże Ci w tym sprzęt ogrodowy Kärcher – narzędzia do trawnika, żywopłotu, pielęgnacji drzew – a wszystko to zasilane jedną baterią!

Kosiarki akumulatorowe Kärcher

Kosiarka akumulatorowa

Kosiarki działają w oparciu o innowacyjną akumulatorową technologię Kärcher. Charakteryzują się niską masą i wysoką zwrotnością. W zależności od modelu nadają się do koszenia trawników o małej lub dużej powierzchni.

Robot koszący RCX

Roboty koszące

Roboty koszące Kärcher z serii RCX to inteligentne urządzenia, które zapewniają bezprzewodowe i w pełni automatyczne koszenie trawnika. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę, oszczędność czasu i perfekcyjnie skoszony trawnik.

Podkaszarka akumulatorowa Kärcher

Podkaszarka akumulatorowa

Akumulatorowe podkaszarki do trawy Kärcher gwarantują maksymalną precyzję koszenia. Doskonale radzą sobie ze ścinaniem trawy i chwastów w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnej kosiarki, czyli blisko krzewów, przy obrzeżach trawników i pod drzewami.

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Kärcher

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu

Idealne urządzenie do kształtowania i przycinania żywopłotów i krzewów. Pracuje cicho i jest wygodne w wykorzystaniu. Dzięki zasilaniu bateryjnemu nie ogranicza Cię kłopotliwy kabel.

Akumulatorowe nożyce do trawy Kärcher

Akumulatorowe nożyce do trawy

Akumulatorowe nożyce do trawy są lekkie i mają niewielkie rozmiary. Przycinanie krawędzi trawnika jest wyjątkowo łatwe. Po szybkiej wymianie ostrzy nożyce doskonale poradzą sobie z precyzyjnym modelowaniem krzewów.

Wycinak do chwastów Kärcher

Wycinak do chwastów

Chwasty i trawa wyrastające spomiędzy łączeń kostki na podjeździe, mech porastający kamienne schody i murki. Dzięki elektrycznemu wycinakowi do chwastów szybko i skutecznie pozbędziesz się tego problemu. Bez bolących pleców i bez wysiłku!

Dmuchawa do liści Kärcher

Dmuchawa do liści

Zasilane bateryjnie dmuchawy do liści Kärcher w krótkim czasie oczyszczą ścieżki w ogrodzie i sam ogród.

Akumulatorowa piła łańcuchowa Kärcher

Akumulatorowa piła łańcuchowa

Piła doskonale się nadaje do wygodnego i wszechstronnego zastosowania w pielęgnacji drzew. System napinania łańcucha, który nie wymaga użycia narzędzi oraz automatyczne smarowanie sprawiają, że akumulatorowa piła łańcuchowa jest niezwykle łatwa w użyciu.

Akumulatorowe nożyce do gałęzi Kärcher

Akumulatorowe nożyce do gałęzi

Nożyce na wysięgniku zapewniają bezproblemowe przycinanie drzew nawet w przypadku trudno dostępnych gałęzi. Wysokiej jakości ostrze umożliwa cięcie bez użycia siły, a hak, który działa jak zacisk usuwa gałęzie, które utknęły w koronie drzewa.

Opryskiwacz akumulatorowy

Opryskiwacz akumulatorowy

Opryskiwacz ciśnieniowy PSU 4-18 z wymiennym akumulatorem 18 V, zbiornikiem o pojemności 4 l i lancą teleskopową nawozi rośliny delikatną, równomierną mgiełką, zwalcza szkodniki i chwasty oraz wygodnie podlewa małe sadzonki - bez konieczności pracochłonnego, ręcznego pompowania.

Lampa akumulatorowa

Lampa akumulatorowa

Lampa akumulatorowa zapewnia lepsze oświetlenie wszędzie tam, gdzie potrzeba więcej światła np. podczas pracy w ciemności lub zajęć rekreacyjnych. Dzięki zintegrowanej funkcji power banku można z niej ładować urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony czy tablety.

Masz dość plątaniny przewodów? Na Twojej działce brak zasilania? Jest jedno rozwiązanie – jedna wspólna bateria dla wszystkich sprzętów ogrodowych!

Poznaj platformę bateryjną Kärcher!

Poznaj technologię Kärcher Battery Power, która pozwoli Ci raz na zawsze zapomnieć o:

  • kablu ciągnącym się za kosiarką,
  • skomplikowanym systemie przedłużaczy,
  • obawie, że pilarka przetnie przewód zasilający,
  • hałasie i smrodzie z silnika spalinowego,
  • niedostatku miejsca do przechowywania narzędzi ogrodowych i osprzętu potrzebnego do pracy z nimi.

W zamian dostajesz:

  • Lekką pracę w dowolnym miejscu ogrodu
  • Skuteczne narzędzia do pracy nawet na działce bez zasilania
  • Cichy i lekki sprzęt
  • Więcej miejsca w składziku
  • Więcej czasu – bo nie musisz go poświęcać na poszukiwanie właściwej baterii i odpowiedniej ładowarki do swoich narzędzi ogrodowych.


Te i więcej korzyści niesie platforma bateryjna Kärcher. Sprawdź, jakie sprzęty pracują ze wspólną baterią >>>

Kärcher Battery Power – inteligentna technologia i pełne bezpieczeństwo

Sercem platformy bateryjnej Kärcher , w oparciu o którą działają m.in. akumulatorowe sprzęty ogrodowe, są wydajne ogniwa litowo-jonowe. Wyposażono je w system elektronicznej kontroli, który sprawia, że baterie Kärcher są wyjątkowo wytrzymałe i żywotne.

Akumulator Kärcher jest przystosowany do pracy z narzędziami ogrodowymi pod każdym względem. Chodzi nie tylko o odpowiednio długi czas pracy na jednym ładowaniu, ale też zwartą bryłę – design ułatwiający przechowywanie baterii – oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy oraz zachlapania.

Brak denerwujących kabli sprawia, że urządzenia akumulatorowe zapewniają maksymalną swobodę ruchu i są natychmiast gotowe do pracy. Dzięki innowacyjnej technologii Kärcher Real Time, poziom naładowania baterii można sprawdzić w mgnieniu oka: zintegrowany ekran LCD wyświetla pozostały czas pracy w minutach na aktualnie używanej baterii. Ładowarka baterii zaś wyświetla pozostały czas ładowania baterii – z dokładnością co do minuty.

Kosmiczna technologia w Twoim ogrodzie – Kärcher Battery Power

Rozwiązania akumulatorowe to przyszłość wielu dziedzin – Kärcher udowadnia, że technologie rodem z science fiction mogą być dostępne dla Ciebie na co dzień: w kosiarce, odkurzaczu czy nożycach do żywopłotu.