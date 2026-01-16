Akumulatorowy wycinak do chwastów Kärcher
Elektryczny wycinak do chwastów Kärcher to niezastąpione narzędzie dla każdego właściciela posesji. Pozwala na skuteczne i szybkie usunięcie niechcianych roślin z kostki brukowej, schodów czy murów. Bezprzewodowy, łatwy w obsłudze, jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie estetykę i dbałość o detale. Dzięki akumulatorowemu wycinakowi do chwastów Kärcher, podjazd i ogród zawsze będą zadbane, a beton, kostka czy kamień - chronione przed niszczeniem.
Cechy akumulatorowego wycinaka do chwastów
Innowacyjna głowica szczotkowa do powierzchniowego usuwania chwastów
Dzięki specjalnie ułożonemu nylonowemu włosiu i prędkości do 2800 obrotów na minutę, chwasty i mech można bez wysiłku usunąć ze schodów i kamiennych powierzchni.
Akumulatorowy wycinak do chwastów z obrotową głowicą czyszczącą
Kąt nachylenia głowicy czyszczącej można regulować jednym naciśnięciem przycisku w celu usunięcia chwastów spod przeszkód, takich jak ławki. Pozwala to również na dostosowanie urządzenia do wzrostu operatora.
Beznarzędziowa wymiana włosia
Włosie można błyskawicznie wymienić bez użycia narzędzi. Wystarczy odkręcić i wyjąć czujnik zbliżeniowy, a następnie włożyć nową listwę szczotkową. Bez wysiłku i szybko.
Najważniejsze cechy akumulatorowego wycinaka do chwastów
Wygraj walkę z chwastami łatwo, szybko i bez wysiłku za pomocą bezprzewodowego wycinaka do chwastów firmy Kärcher. Wycinak WRE 18-55 doskonale nadaje się do szybkiego usuwania chwastów, ponieważ wymienny akumulator 18 V urządzenia i innowacyjna obrotowa głowica szczotkowa kładą mech i chwasty na kolana. Mówiąc o kolanach… Twoje mogą odpocząć dzięki wysuwanemu uchwytowi. Żyj w świecie wolnym od bólu i chwastów.
Gdziekolwiek chwastom uda się wydostać na powierzchnię, będą musiały stanąć twarzą w twarz z wycinakiem WRE 18-55. Jest niezwykle łatwy w użyciu – wystarczy przesunąć bezprzewodowy wycinak nad chwasty i gotowe.
Wskazówki dotyczące stosowania
Najlepszy sposób na usuwanie powierzchniowego mchu i chwastów za pomocą wycinaka WRE 18-55.
Łatwe i bez chemikaliów
Za pomocą wycinaka WRE 18-55 można bez wysiłku i bez użycia środków chemicznych usuwać mech z kamiennych powierzchni, takich jak tarasy i ścieżki ogrodowe.
Precyzyjne cięcie
Chwasty można dociskać do spoin między kamieniami lub krawędzi stopni i całkowicie wycinać.
Ergonomiczne użytkowanie
W przeciwieństwie do wielu podkaszarek wycinaka WRE nie trzeba trzymać w powietrzu, a można go opierać na czujniku zbliżeniowym dla zapewnienia wygody i odpowiedniego kąta.
Ergonomiczna postawa ciała podczas pracy
Czujnik zbliżeniowy, półkula obracająca się o 360°, zmniejsza wysiłek podczas pracy i utrzymuje głowicę szczotkową pod optymalnym kątem.
Wydajne korzystanie z głowicy szczotkowej
Głowica szczotkowa jest najskuteczniejsza, gdy jest używana po lewej stronie ze względu na wstępnie ustawiony obrót szczotki.
Przykłady powierzchni i chwastów
Bez chemikaliów i bez schylania. Wycinak WRE jest łatwy w użyciu i umożliwia bezbolesne usuwanie mchu i chwastów z różnych twardych powierzchni.
Krawężniki
Schody
Nie nadaje się do trawy i wysokich chwastów.
Omszałe szczeliny
Omszałe powierzchnie
Mniszek lekarski
Rośliny z rodziny babkowatych
Kostka brukowa
Kostka chodnikowa
Platforma 18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery Set
Ergonomiczny akumulatorowy wycinak WRE 18-55 umożliwia usuwanie nieestetycznego mchu bez nadwyrężania pleców i kolan. Akumulator i ładowarka są już dołączone do zestawu, dzięki czemu można od razu rozpocząć pracę.
Napięcie akumulatora: 18 V
Prędkość szczotki: 2300–2800 (U/min)
Średnica szczotki: 180 (mm)
Czas pracy na jednym ładowaniu: ok. 15 (min)*
Ciężar bez akcesoriów: 2,9 kg
Urządzenie ładujące: Szybka ładowarka Battery Power 18V Kärcher
Akumulator w zestawie: 18 V / 2,5 Ah
* Maksymalna wydajność dzięki wymiennemu akumulatorowi 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power.
