PRZEMYSŁOWE INSTALACJE MYJĄCE

Systemy wysokociśnieniowego mycia ręcznego

Tam, gdzie jest konieczne zastosowanie wysoko trwałych instalacji opartych na urządzeniach stacjonarnych, jesteśmy my. Pomagamy zdefiniować rozwiązanie dostosowane do przeprowadzenia skutecznego procesu czyszczenia.

W naszym szerokim portfolio produktów znajdują się proste urządzenia typu HD-ST, HD Cage do budowy małych systemów myjących do pracy z jednym operatorem jednocześnie, aż po urządzenia HD-C do budowy wielopunktowych instalacji myjących.