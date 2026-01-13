Systemy nawadniania ogrodów i trawników Kärcher

Kärcher oferuje szeroką gamę systemów do nawadniania ogrodu i trawnika które są idealnie dopasowane do potrzeb każdego użytkownika. Wśród nich znajdują się innowacyjne czujniki wilgoci, które umożliwiają precyzyjne nawadnianie, dostosowane do indywidualnych potrzeb roślin.

Pełna oferta akcesoriów i systemów do nawadniania:

Automatyczne nawadnianie

> Automatyczne nawadnianie
Kärcher Rain System®

> Kärcher Rain System®
Pistolety i spryskiwacze

> Pistolety i spryskiwacze
Zraszacze

> Zraszacze
Przyłącza

> Przyłącza
Węże

> Węże
Przechowywanie węży i wózki na węże

> Przechowywanie węży i wózki na węże


Kärcher Automatyczne nawadnianie

Automatyczne nawadnianie

Nawet będąc na wakacjach nie musisz martwić się o nawadnianie ogrodu. Moduły sterujące nawadnianiem aktywują się automatycznie dokładnie według zaprogramowanego planu.

Zobacz >>>
Kärcher Kärcher Rain System™

Kärcher Rain System

Kärcher Rain System® doskonale komponuje się z trawnikami, krzewami czy grządkami. Woda jest dostarczana dokładnie do miejsc, które jej potrzebują. Dzięki temu oszczędzasz wodę i chronisz środowisko.

Zobacz >>>
Kärcher Pistolety i spryskiwacze

Pistolety i spryskiwacze

Pistolety i spryskiwacze Kärcher imponują nowoczesną stylistyką i wygodą użytkowania. Kształt strumienia można sprawnie i szybko zmienić w zależności od potrzeb.

Zobacz >>>
Kärcher Zraszacze

Zraszacze

Nawadnianie w najdalszym zakątku ogrodu. Szeroka oferta zraszaczy pozwoli znaleźć urządzenie dopasowane do wielkości podlewanego ogrodu.

Zobacz >>>
Kärcher Przyłącza

Przyłącza

W ofercie Kärcher znajdują się uniwersalne szybkozłącza pasujące do wszystkich systemów typu click i standardowych rozmiarów węży dostępnych na rynku.

Zobacz >>>
Kärcher Węże

Węże

Węże ogrodowe Kärcher charakteryzują się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Trwałe i niezawodne!

Zobacz >>>
Kärcher Przechowywanie węży

Przechowywanie węży

Zawsze schludne, zawsze gotowe do użytku. Dzięki skrzynkom na węże, wózkom na węże, bębnom na węże i wieszakom na węże firmy Kärcher podlewanie całego ogrodu jest szybkie i proste.

Zobacz >>>
Pompy ogrodowe Kärcher

Pompy ogrodowe Kärcher

Szukasz pomp do nawadniania ogrodu? Poznaj ofertę pomp ogrodowych, do studni głębinowych lub do beczek.

Więcej

Przegląd przez pompy i systemy nawadniania Kärcher.

Zobacz jak szeroki zakres zastosowań mają nasze pompy i systemy nawadniania!

Odpowiedzialność ekologiczna

Inteligentna, wydajna i w pełni kompatybilna ze wszystkimi swoimi elementami technologia Kärcher w służbie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Wytrzymałe i wygodne w użyciu pompy Kärcher nadają się idealnie do korzystania z alternatywnych źródeł wody. Pompy włączają się i wyłączają w zależności od potrzeb. Zapewniają większą moc i wydajność przy mniejszej ilości emitowanego hałasu. Zużywają przy tym o 30% mniej energii niż konwencjonalne pompy strumieniowe, zachowując ich wydajność.

Oszczędność wody

Oszczędność wody

Moduł sterujący SensoTimer z radiowymi czujnikami wilgotności reprezentuje inteligentną i wydajną technologię nawadniania. Poziom wilgotności gleby jest przekazywany regularnie do modułu co 30 minut, a system nawadniania uruchamia się tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście wymagane. Aby uniknąć niepotrzebnego podlewania, czujnik mierzy poziom wilgoci w pobliżu poziomu gruntu. Dzięki funkcji eco!ogic podlewanie można w razie potrzeby opóźnić, co pozwala zaoszczędzić więcej wody.

Odpowiedzialny dobór materiałów

Odpowiedzialny dobór materiałów

Kärcher przywiązuje dużą wagę do starannego doboru materiałów, mając na uwadze ich wpływ na środowisko naturalne i unikając substancji, które szkodzą środowisku naturalnemu lub zdrowiu człowieka np. ftalany i metale ciężkie. Węże Kärcher Performance oferują wysoką jakość i wyróżniają się wytrzymałością, elastycznością i odpornością na zagięcia.

Ukierunkowane nawadnianie

Ukierunkowane nawadnianie

Kärcher Rain System® dostosowuje się do potrzeb roślin i stanowi doskonałe narzędzie do podlewania żywopłotów, krzewów, warzywników i rabat. Woda jest dostarczana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i nic się nie marnuje - co jest dobre dla środowiska i Twojego portfela. Równomierny rozkład ciśnienia zapewnia równomierne rozprowadzenie wody na odcinkach o długości do 50 metrów. W razie potrzeby możesz ustawić różne ilości wody dostarczanej do poszczególnych podlewanych miejsc.

Dostarczanie wody z alternatywnych źródeł.

Dostarczanie wody z alternatywnych źródeł.

Kontrola ilości wody

Kontrola ilości wody.

Dostarczanie wymaganej ilości wody

Dostarczanie wymaganej ilości wody.

Ukierunkowana dystrybucja bez marnowania wody

Ukierunkowana dystrybucja bez marnowania wody.

Kärcher Rain System

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Moduły sterujące ST6 i ST6 Duo eco!ogic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

 

Kärcher Rain System® - inteligentne nawadnianie

System można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i wyglądu ogrodu. Woda jest precyzyjnie dostarczana do obszarów ogrodu, której w danym momencie jej potrzebują.

ST6

Inteligentne nawadnianie

Automatycznie podlewanie w zależności do poziomu wilgotności gleby.

Effiziente Tropfbewässerung

Efektywna irygacja

Węże kroplujące doskonale nawadniają wszystkie rośliny w ogrodzie. Długość węża może wynosić nawet do 50 m.

Topfbewässerung

Precyzyjne podlewanie

Wąż nawadniający można wyposażyć w dysze kroplujące, które pozwalają na precyzyjną regulację ilości dostarczanej wody.

Flächenbewässerung

Nawadnianie obszarowe

Wąż nawadniający można wyposażyć w dysze spryskujące mikro o trzech różnych kątach nawadniania (360°, 180°, 90°) i regulowanym przepływie wody.

Spritzen

Pistolety spryskujące

Pistolety i spryskiwacze znacznie ułatwiają podlewanie, skutecznie zastępując nieporęczną i ciężką konewkę. Nowy, wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium posiada cztery tryby kształtu strumienia, a specjalna membrana zapobiega kapaniu zarówno podczas zmiany kształtu jak i wyłączania strumienia.

Elementy metalowe wzmacniają i zwiększają żywotność pistoletów, a plastikowe – komfort użytkowania. Najwyższa jakość wszystkich spryskiwaczy i pistoletów Kärcher jest gwarancją trwałości i niezawodności.

Drehbarer Griff

Obrotowy uchwyt

Uchwyt jest wygodny w obsłudze zarówno dla prawo jak i leworęcznych osób.

Tropfsicher

Bez kapania

Membrana zapobiega kapaniu podczas zmiany kształtu strumienia oraz po wyłączeniu.

Poradnik Kärcher dla pomp i systemów nawadniania - gdzie się sprawdzą, jakie wybrać?

Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?

Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?

 

Jaki system nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu wybrać?

Jaki system nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu wybrać? Automatyczny!
Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?

Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?
Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni

Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni.
Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?

Podlewanie tui: jak prawidłowo podlewać tuje, jak często?
Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym?

Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym?
Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy?

Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy?
Jak zaprojektować ogród? Zasady, błędy, porad.

Jak zaprojektować ogród? Zasady, błędy, porady

Filmy

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach nawadniania Kärcher?
Kliknij obrazek i zobacz je w akcji!

SensoTimer ST6 eco!ogic

Kärcher Rain System®

Pompy i systemy nawadniania

Bęben na wąż HR 7.315

Wózek na wąż HT 4.520

Bęben na wąż CR 7.220 Automatic

Uniwersalne szybkozłącze

Water Timer WT 5

Sklep internetowy eKärcher

Sklep internetowy eKärcher
Zakup wprost od producenta
Dostawa Kärcher
Darmowa dostawa od 100 zł.
Biuro Obsługi Klienta
Fachowe doradztwo
Serwis Kärcher
Profesjonalny serwis