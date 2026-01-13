SensoTimer ST 6 eco!ogic

Moduły sterujące ST6 i ST6 Duo eco!ogic, dzięki czujnikom poziomu wilgotności gleby, które drogą radiową przesyłają co 30 minut wyniki pomiarów, mogą automatycznie aktywować lub dezaktywować nawadnianie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Kärcher Rain System® - inteligentne nawadnianie

System można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i wyglądu ogrodu. Woda jest precyzyjnie dostarczana do obszarów ogrodu, której w danym momencie jej potrzebują.