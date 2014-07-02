Profesjonalne parownice i odkurzacze parowe
Ekologiczne i ekonomiczne czyszczenie. Parownice i odkurzacze Kärcher są produktami przyjaznymi środowisku. Technologia czyszczenia parowego nie wymaga stosowania detergentów i charakteryzuje się wielokrotnie niższym zużyciem wody w porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia co znacząco wpływa na obniżenie kosztów codziennego użytkowania.
Parownice
Higieniczne, przyjazne środowisku i tanie w eksploatacji urządzenia do czyszczenia parą. Czyszczą wszystkie twarde powierzchnie bez użycia środków czyszczących.
Odkurzacze parowe
Odkurzacz parowy łączy w sobie funkcje parownicy z funkcjami odkurzacza na sucho-mokro. Pozwala to na jednoczesne czyszczenie silnie zabrudzonych powierzchni i odsysanie wody wraz z rozpuszczonym brudem, dzięki czemu po zakończeniu prac powierzchnia jest higienicznie czysta i sucha.
