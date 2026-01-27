Mopy elektryczne - przewodowe i bezprzewodowe - Kärcher

Idealne rozwiązanie do czyszczenia podłóg – na każde wyzwanie.

FC 2-4 Battery Set:

Lekki (tylko 2,2 kg) mop elektryczny FC 2-4 z automatycznym włączaniem/wyłączaniem. Wystarczy pociągnąć uchwyt do tyłu, aby uruchomić urządzenie i wygodnie usunąć codzienne, suche i mokre zabrudzenia w jednym kroku.

FC 4-4 Battery Set:

Długi czas pracy na baterii (do 30 minut) pozwala na bezproblemowe umycie do 90 m². Dwa tryby czyszczenia umożliwiają dostosowanie ilości wody do rodzaju podłogi. FC 4-4 skutecznie czyści nawet przy samych krawędziach.

FC 7 Cordless:



Do dużych powierzchni (do 175 m²) polecamy FC 7 z 45-minutowym czasem pracy na baterii i czterema rolkami dla maksymalnej efektywności. Funkcja "boost" poradzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami.

FC 8 Smart Signature Line:



FC 8 z czytelnym wyświetlaczem LCD prowadzi użytkownika przez cały proces czyszczenia. Aplikacja mobilna umożliwia wybór predefiniowanych trybów czyszczenia dla różnych rodzajów podłóg oraz tworzenie własnych, spersonalizowanych ustawień. Urządzenie umyje do 230 m² na jednym ładowaniu, pracując przez 60 minut.

Alternatywą dla mopów elektrycznych jest mop akumulatorowy EWM 2. Zapewnia on maksymalną wygodę podczas mycia podłóg, pomijając zbieranie większych zabrudzeń.