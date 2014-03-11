Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher
Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher to urządzenia wysokociśnieniowe o niezrównanej mocy i wydajności. Zapewniają skuteczne i szybkie czyszczenie nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher charakteryzują się wysokimi parametrami, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w różnych warunkach i branżach od budownictwa i rolnictwa poprzez motoryzację, logistykę i usługi komunalne do produkcji i przemysłu spożywczego. Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher to wybór specjalistów różnych branż ceniących sobie niezawodność, efektywność i najwyższe standardy.
Myjki ciśnieniowe bez podgrzewania wody
Czyszczenie urządzeń, pojazdów, fasad: dzięki wysokiemu ciśnieniu i dużej wydajności tłoczenia wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące bez podgrzewania wody usuną uporczywe zabrudzenia.
Myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące Kärcher z podgrzewaniem wody czyszczą jeszcze wydajniej. Urządzenia te charakteryzuje wysoki komfort obsługi i najnowocześniejsza technika.
Wysokociśnieniowe urządzenia przemysłowe
Znajdują swoje zastosowanie w najcięższych warunkach i wytrzymują wysoki reżim pracy. Mocna konstrukcja zabezpieczona ramą gwarantuje dużą odporność na mechaniczne uszkodzenia. Wysokie parametry urządzeń idą w parze z mobilnością. Rekomendowane m.in. do branży budowlanej.
Stacjonarne myjki ciśnieniowe
Stacjonarne myjki ciśnieniowe są idealne do szerokiego zakresu zastosowań. Woda pod wysokim ciśnieniem jest dostarczana siecią rurociągów bezpośrednio do punktów poboru.
Profesjonalne myjki ciśnieniowe – rodzaje i zastosowanie
Profesjonalna myjka ciśnieniowa to urządzenie odpowiednie do usuwania najtrudniejszych zanieczyszczeń. Podstawowa różnica pomiędzy modelami to opcja podgrzewania wody, w którą są wyposażone modele HDS, w przeciwieństwie do pracujących z zimną wodą myjek HD. By ułatwić orientację i dobór odpowiedniego do potrzeb sprzętu, firma Kärcher wprowadziła rozróżnienie na klasy urządzeń, wśród których najważniejsze to:
- Klasa super (HD, HDS) – myjki z wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem. Dzięki pionowej budowie i ogumowanym kołom transportowym modele HD sprawdzają się m.in. w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, transporcie i leśnictwie oraz w zakładach komunalnych. Myjki HDS wyposażone są w wysokowydajną technologię palnika i 4-biegunowy silnik.
- Klasa średnia (HD, HDS) – myjka ciśnieniowa przemysłowa HD tej klasy przeznaczona jest do usuwania uciążliwego brudu np. z maszyn i pojazdów rolniczych, budowlanych czy przemysłowych. Myjka ciśnieniowa o dużej mocy HDS sprawdza się również przy czyszczeniu warsztatów, fasad, basenów, obiektów sportowych czy linii produkcyjnych.
- Klasa kompakt (HD, HDS) – myjki do codziennego użytku w rolnictwie, motoryzacji czy transporcie (HD). W opcji HDS są to potężne maszyny z 4-biegunowym silnikiem, do codziennego użytkowania w trudnych warunkach. Do czyszczenia pojazdów, wyposażenia i maszyn, warsztatów, fasad, obiektów sportowych i basenów, oraz linii produkcyjnych.
- Klasa ekspercka (HD) – ergonomiczna i łatwa w obsłudze myjka ciśnieniowa profesjonalna tej klasy służy do podstawowego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi na placach budowy, a także podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów). Szybki montaż i demontaż oraz intuicyjna obsługa to zalety tej klasy produktów.
- Klasa mobilna (HD) – myjka ciśnieniowa do użytku komercyjnego o wadze ok. 20 kg, do minimalnej przestrzeni roboczej, nadaje się do pracy w pozycji leżącej lub stojącej. Przeznaczona np. do mycia samochodów i maszyn oraz fasad, ścian i podłóg. Sprawdzi się również do czyszczenia placów budowy.
- Klasa upright (HDS) – zwarta, pionowa myjka ciśnieniowa o dużej mocy, podgrzewająca wodę nawet do 80°C. Usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zanieczyszczenia i można ją transportować w samochodzie typu kombi. Idealna do czyszczenia aut, wyposażenia i maszyn, warsztatów, przestrzeni zewnętrznych, obiektów sportowych i linii produkcyjnych.
Z silnikiem spalinowym (HD, HDS) – profesjonalna myjka ciśnieniowa do przemysłu tej klasy zapewnia pracę w warunkach bez dostępu do zasilania elektrycznego. Solidne konstrukcje rurowe i opony odporne na przebicie sprawiają, że sprzęty te są przeznaczone m.in. do pracy w ciężkich warunkach na budowach, w przemyśle oraz w przestrzeniach komunalnych.
- Klasa specjalistyczna (HD, HDS) – do usuwania najcięższych zabrudzeń w bardzo trudnym terenie, m.in. dzięki wydatkowi wody nawet do 2500 l/h. Do użytku m.in. w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, mogą być transportowane dźwigiem.
Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody
- Łatwa obsługa - prosta maszyny, szybkozłącza EASY!Lock i pistolet ciśnieniowy EASY!Force ułatwiają każde zadanie.
- Maksymalna mobilność i wytrzymałość - kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, solidna i trwała konstrukcja gwarantują maksymalną mobilność.
- Całkowita niezależność - może być używana nawet tam, gdzie nie ma wody lub zasilania. Myjki ciśnieniowe na zimną wodę Kärcher z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym umożliwiają bezpośrednie zasysanie wody z różnych źródeł, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku w rolnictwie, budownictwie lub sektorze publicznym.
- Rozwiązania dla branż - zaprojektowane i dostosowane do Twoich wymagań. Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher są przeznaczone do użytku w różnych branżach, z możliwością rozbudowy dzięki szerokiej gamie akcesoriów.
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody
- Szybsze rezultaty i krótszy czas schnięcia - gorąca woda szybko rozluźnia i rozpuszcza brud, zestalone oleje i smary. Powierzchnie czyszczone gorącą wodą schną szybciej.
- Niższe koszty czyszczenia - w porównaniu do czyszczenia zimną wodą, czyszczenie gorącą wodą jest bardziej efektywne czasowo i kosztowo ze względu na szybsze rozpuszczanie brudu i możliwość pominięcia dodatkowych środków chemicznych.
- Ochrona czyszczonych powierzchni - dzięki wyższej temperaturze wody i niższemu ciśnieniu można uzyskać taki sam efekt czyszczenia, jak w przypadku maszyny na gorącą wodę, chroniąc wrażliwe powierzchnie.
- Walka z bakteriami i drobnoustrojami bez środków dezynfekujących - czyszczenie gorącą wodą znacznie zmniejsza obecność bakterii bez konieczności stosowania środków dezynfekujących.
Jaką klasę i model profesjonalnego urządzenia wysokociśniniowego wybrać?
Klasa Super
Urządzenia wysokociśnieniowe Klasy Super to doskonały wybór dla tych, którzy muszą czyścić duże ilości trudnych zabrudzeń przez długi czas.
Klasa Średnia
Urządzenia klasy średniej nadają się do codziennego czyszczenia maszyn lub dużych powierzchni. Dzięki swoim rozmiarom ułatwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
Klasa Kompakt
Właściwy wybór dla tych, którzy potrzebują wysokowydajnej mobilnego urządzenia wysokociśnieniowego, które można łatwo transportować i przechowywać.
Klasa Specjalna
Nadają się do specjalnych zadań czyszczenia w ekstremalnych warunkach, które wymagają wydajności, bezpieczeństwa, wysokiej higieny oraz wymagają bardzo wysokiego ciśnienia do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń i dużej wydajności wody.
Klasa Upright
Bardzo kompaktowa, ergonomicznie przemyślana konstrukcja Upright o wyjątkowej wydajności stanowi ekonomiczną alternatywę dla szerokiego grona użytkowników.
Urządzenia spalinowe
Modele z silnikiem spalinowym, dostępne zarówno w wersji z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania wody, zapewniają ciągłą pracę przez kilka godzin na jednym zbiorniku paliwa i są idealne do wymagających zastosowań czyszczących, w których dostęp do sieci energetycznej nie jest dostępny.
Klasa UHP
Klasa UHP - to urządzenia ultra wysokociśnieniowe o wytrzymałej konstrukcji w ramie Cage, umożliwiającej łatwiejszą obsługę i transport.
Stacjonarne urządzenia
Mogą być używane wszędzie tam, gdzie konieczne jest czyszczenie i dezynfekcja w kilku miejscach jednocześnie. Dzięki temu urządzenie może być używane przez kilka osób jednocześnie.
Znajdź odpowiednie profesjonalne urzadzenie wysokociśnieniowe, które najlepiej pasuje do konkretnego zadania związanego z czyszczeniem:
Wyszukiwarka profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych
Ciężka praca stała się łatwa: urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher Professional wykonują szeroki zakres zadań szybko i skutecznie.
Znajdź szeroką gamę urządzeń w mgnieniu oka - dzięki wyszukiwarce produktów Kärcher Professional
Szybko i sprawnie znajdziesz urządzenie profesjonalne Kärcher, które najlepiej pasuje do Twojego konkretnego zadania czyszczenia.
Jak prawidłowo odczytać model urządzenia wysokociśnieniowego?
Wszystkie informacje, które musisz wiedzieć na temat urządzenia można znaleźć w nazwie modelu. Oto klucz, który pomoże ci znaleźć odpowiedni model bez żadnych problemów.
Przykład: model HD 5/15 CX Plus + FR Classic można odczytać jako: model bez podgrzewania wody, o natężeniu przepływu 500 l/h, ciśnienie robocze 150 bar, klasa kompakt, w zestawie bęben na wąż, dysza rotacyjna oraz akcesorium FR Classic.
Model:
HD = zimna woda
HDS = ciepła woda, ogrzewanie olejem napędowym
HDS-E = gorąca woda, ogrzewanie elektryczne
HG = generator ciepłej wody
HWE = generator ciepłej wody
HDC = praca z wieloma dyszami
Przepływ:
Pierwsza liczba w l/h x 100.
Np. HD 5/.. = 500 l/h
Ciśnienie robocze:
Druga liczba w barach x 10.
Np. HD ../15 = 150 barów
Silnik:
-2 = 2-biegunowy
-4 = 4-biegunowy
Klasa:
P = przenośny
U = pionowy
C = kompaktowy
M = średni
S = super
St = stacjonarny
Zasilanie:
G = benzyna
B/Be = benzyna/rozruch elektryczny
D/De = diesel/rozruch elektryczny
Gas = Benzyna
Gaz LPG = LPG
Akcesoria:
bez oznaczeń = wyposażenie standardowe
Classic = klasyczne
Advanced = zaawansowane
Edition = maszyny specjalne
Cage = wytrzymała stalowa rama
Tr1 = przyczepa jednoosiowa
Ex = ochrona przeciwwybuchowa
H = z doprowadzeniem ciepłej wody
F/Food = konstrukcja bezpieczna dla żywności
FR Classic = z funkcją czyszczenia powierzchni
Plus = z dyszą obrotową
X = z bębnem na wąż
Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych
Środki czyszczące Kärcher do urządzeń wysokociśnieniowych pozwalają na zoptymalizowanie rezultatów czyszczenia przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy, obniżeniu zużycia energii oraz czystej wody.
Czyszczenie i konserwacja pojazdów użytkowych
Wysokowydajne środki czyszczące do usuwania uporczywych zabrudzeń drogowych oraz zabrudzeń występujacych na placach budowy - mogą być stosowane z urządzeniami wysokociśnieniowymi z funkcją podgrzewania wody i bez.
Uniwersalność do zastosowań w przemyśle
Szybkodziałające, delikatne środki czyszczące, które skutecznie usuwają uporczywe zabrudzenia olejowe, tłuszcze i rdzę.
Czystość i higiena w przemyśle spożywczym
Skuteczne środki czyszczące i dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym ujęte na liście preparatów dezynfekcyjnych DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii) i DVG (Niemieckie Stowarzyszenie Gazu i Wody).
Idealnie wypolerowane wejście do Twojego salonu samochodowego
Lśniący czystością salon samochodowy i błyszczące pojazdy, nawet pod maską, dzięki delikatnym środkom czyszczącym do każdego rodzaju powierzchni i materiałów.
Pistolet EASY!Force: moc i ergonomia w twoich rękach
Nowy ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force jest na wyposażeniu profesjonalnej myjki wysokociśnieniowej*. Dzięki swojej konstrukcji zmniejsza obciążenie ramion i pleców operatora nawet o 30%, a palców i nadgarstków nawet o 60%**.
Pozwala to na dłuższy czas pracy, większą wydajność i niższe wymagania dotyczące kondycji fizycznej operatora. Umieszczenie spustu wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wody, zmniejszając potrzebę silnego trzymania spustu w pozycji zerowej. Kąt nachylenia pistoletu umożliwia trzymanie dłoni i ramienia w wygodnej pozycji. Palce można łatwo przesuwać.
* Poza serią UHP
** Potwierdzone przez niezależne badania i urząd patentowy.
Pistolety EASY!Force są dołączane do wszystkich nowych modeli profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.
Złącza EASY!Lock umożliwiają szybkie podłączanie i odłączanie akcesoriów
Ceramiczny zawór zapewnia do 5x dłuższą żywotność niż inne pistolety ciśnieniowe.
Korzyści z czyszczenia urządzeniami wysokociśnieniowymi z funkcją podgrzewania wody
Podgrzana za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych woda umożliwia obniżenie ciśnienia (niezbędne na wrażliwych powierzchniach), zużycia środków czyszczących i skrócenie czasu pracy. Korzyści płynące z użytkowania urządzeń wysokociśnieniowych z funkcją podgrzewania wody (HDS) w porównaniu do maszyn bez tej funkcji (HD).
- Lepszy rezultat czyszczenia
- Obniżone zużycie środków czyszczących
- Krótszy czas schnięcia
- Lepsza higiena czyszczenia
- Skrócony czas pracy
Stosowanie gorącej wody gwarantuje znaczną oszczędność czasu oraz poprawienie rezultatów czyszczenia nawet do 35%.
Urządzenia wysokociśnieniowe montowane na przyczepie
Urządzenia wysokociśnieniowe montowane na przyczepie zapewniają szerokie możliwości konfiguracji, łącząc nadzwyczajną mobilność i maksymalny komfort użytkowania dzięki innowacyjnej koncepcji. Nasze urządzenia HD Trailer i HDS Trailer idealnie nadają się do obszarów miejskich, placów budowy, flot na wynajem i przemysłu.
Sprawdź jak przeprowadzić dezynfekcję urządzeniem HDS Trailer
Kärcher iSolar. Technologia czyszczenia ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Do wykorzystania z sytemem iSolar rekomendujemy:
Wysokociśnieniowe urządzenie z podgrzewaniem wody HDS 10/20-4 M lub wysokociśnieniowe urządzenie bez podgrzewania wody HD 10/23-4 S.
- Bardzo wysoka wydajność powierzchniowa czyszczenia
- Przeciwbieżnie obracające się szczotki dyskowe
- Teleskopowa lanca wykonana z kompozytu włókien węglowych/szklanych
- Zasięg 1.8 - 14 metrów (w zależności od lancy)
Koło Sinnera
Koło Sinnera, nazwane zostało tak na cześć dr Sinnera, i jest nazywane również kręgiem Sinnera. Opisuje mechanizm pozwalający uzyskać pożądany efekt czyszczenia. Zawiera cztery podstawowe czynniki, które odgrywają ważną rolę podczas czyszczenia. Jeżeli jeden lub dwa z czterech czynników zostaną zwiększone, pozostałe automatycznie zmaleją.
W bardzo prosty sposób można to zobrazować za pomocą wykresu, ponieważ zawiera on cztery niezwykle istotne czynniki, do których należą:
- Środki czyszczące
- Mechanika
- Czas
- Temperatura
Urządzenia wysokociśnieniowe pozwalają uzyskać silny mechaniczny efekt i w wielu przypadkach doskonałe rezultaty czyszczenia nawet bez pozostałych czynników. Prędkość pracy reguluje współczynnik „czasu” – lekkie zanieczyszczenia można szybciej usunąć. Jednak moc czyszczenia można również zwiększyć za pomocą specjalnych środków czyszczących. Czynnik temperatury gwarantowany jest przez urządzenia z podgrzewaniem wody klasy HDS.
Sprawdź nasze poradniki:
Profesjonalne mycie elewacji
Jeśli zewnętrzna strona budynku będzie utrzymywana w dobrym stanie, pozwoli to zachować lub zwiększyć jego wartość. Istnieją różne metody usuwania zanieczyszczeń z elewacji. Jednak przy stosowaniu danej technologii, należy wziąć pod uwagę rodzaj obsługiwanej powierzchni, aby uniknąć jej uszkodzenia. Przegląd metod i obowiązujących przepisów.
Czyszczenie maszyn i pojazdów budowlanych
Uporczywe zabrudzenia pojazdów i maszyn budowlanych mogą z czasem wpłynąć na ich awaryjność i doprowadzić do kosztownych przestojów. Nasze urządzenia ułatwią Twojej firmie dbanie o czystość ciężkiego sprzętu, m.in. koparek, ładowarek oraz betonowozów. W takich pracach idealnie sprawdzą się nasze wysokociśnieniowe urządzenia, głównie te z funkcją podgrzewania wody – szybko oraz bez trudu usuną nawet silne zabrudzenia.
Jaką profesjonalną myjkę wysokociśńieniową do gospodarstwa kupić?
Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa przeznaczona do pracy w gospodarstwie musi być przede wszystkim urządzeniem uniwersalnym. Mnogość zadań, jakim myjka musi sprostać (np. czyszczenie sprzętu rolniczego, dbanie o czystość miejsc hodowli zwierząt czy przechowywania płodów rolnych), determinuje wybór sprawdzonego, pewnego sprzętu. Poznaj proponowane rozwiązania Kärcher Professional.
DEKLARACJA UŻYTECZNOŚCI KÄRCHER PROFESSIONAL W DEZYNFEKCJI
Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher Professional – modele z podgrzewaniem wody (symbol HDS) i bez podgrzewania wody (symbol HD) – przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, mogą stanowić element technologii dezynfekcji. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać pełen tekst deklaracji:
W rolnictwie koniecznością jest ścisłe przestrzeganie wytycznych Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Działając w ścisłej współpracy z miejscowym lekarzem weterynarii, należy ustalić, jak zablokować możliwe drogi przenoszenia wirusów w gospodarstwie. Do takich dróg należą kontakty z ludźmi, paszą, skażonymi środkami spożywczymi, odpadami żywnościowymi i poubojowymi, a nawet z odzieżą.
NOWOŚĆ:
WYSOKIEJ KLASY URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWE
Od profesjonalistów dla profesjonalistów!
Przedstawiamy najbardziej wydajne myjki w swojej klasie. Nasze nowe urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody Klasy Super wydajne, wytrzymałe, ergonomicznie, dopracowane i wyposażone w najlepszy osprzęt. Zostały zaprojektowane i skonstruowane do ciężkiej pracy.
Idealnie nadają się do zastosowań w rolnictwie, budownictwie, przemyśle i gospodarce komunalnej. Krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie wymagana jest bezkompromisowa wydajność najwyższej klasy.
Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher – HD czy HDS?
Podstawową różnicą dzielącą profesjonalne myjki ciśnieniowe jest posiadanie przez nie (HDS) lub nie (HD) opcji podgrzewania wody. Jakie są główne różnice pomiędzy tymi wariantami urządzeń?
Profesjonalne myjki ciśnieniowe bez podgrzewania wody HD charakteryzuje:
- Intuicyjna obsługa – m.in. dzięki szybkozłączom EASY!Lock i pistoletom ciśnieniowym EASY!Force.
- Pełna niezależność – dzięki silnikom benzynowym lub wysokoprężnym możesz zasysać wodę z różnych źródeł.
- Rozwiązania dedykowane dla branż m.in. dzięki możliwości dokupienia szerokiej gamy akcesoriów.
Profesjonalne myjki ciśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS oferują:
- Skrócenie czasu pracy dzięki gorącej wodzie, która szybko rozpuszcza brud, zestalone oleje i smary. Powierzchnie po umyciu nią również schną krócej.
- Obniżkę kosztów – czyszczenie gorącą wodą jest krótsze i tańsze niż zimną (szybsze rozpuszczanie brudu i efektywność nawet bez środków chemicznych).
- Dezynfekcję – czyszczenie gorącą wodą znacznie zmniejsza liczbę bytujących na danej powierzchni bakterii, bez konieczności stosowania środków dezynfekujących.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzeń wysokociśnieniowych
Co warto wiedzieć, gdy chcesz zakupić urządzenie takie jak myjka ciśnieniowa do użytku profesjonalnego?
Jakie są główne cechy profesjonalnych myjek ciśnieniowych?
Charakteryzują się one:
- Wysoką mocą czyszczenia – są przeznaczone do usuwania ciężkich zanieczyszczeń, w tym pochodzących z osadów przemysłowych (oleje, smary, paliwa).
- Pracą w trybie zimnej wody (modele HD) lub opcją jej podgrzewania (HDS).
Dużymi zakresami ciśnienia roboczego i wydajności tłoczenia – od 50 do 1000 barów i od 500 do 1800 l/h.
- Dopasowaniem do potrzeb różnych branż – profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher to zarówno lekkie modele klasy mobilnej (ok. 20 kg) do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia np. aut i maszyn, konstrukcje w klatkach Cage do użytku na placach budowy, jak i wersje z silnikiem spalinowym, do pracy w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej i bieżącej wody.
Do jakich zadań najlepiej nadają się profesjonalne myjki ciśnieniowe?
Urządzenia wysokociśnieniowe firmy Kärcher zaprojektowane są do czyszczenia powierzchni produkcyjnych, sprzętu specjalistycznego i maszyn m.in. w:
- budownictwie;
- rolnictwie;
- motoryzacji;
- logistyce;
- usługach komunalnych;
- produkcji;
- leśnictwie;
- przemyśle spożywczym.
Wśród oferty firmy Kärcher znajdują się m.in. myjki wyposażone w stalowe ramy (Cage), z ochroną przeciwwybuchową (Ex), mające konstrukcję bezpieczną dla żywności (F/Food) czy z funkcją czyszczenia powierzchni (FR Classic).
Jakie akcesoria są dostępne do profesjonalnych myjek ciśnieniowych?
Jeżeli interesuje Cię profesjonalna myjka ciśnieniowa z akcesoriami, możesz wybrać spośród następujących dodatków, takich jak m.in.:
- pistolety wysokociśnieniowe;
- lance, m.in.: spryskujące, pianujące, teleskopowe, kątowe, podwójne, do czyszczenia rynien, do podwozi;
- dysze, m.in.: rotacyjne, trójstopniowe, Power, ciśnieniowe „0”, do czyszczenia rur, do piaskowania na mokro;
- węże wysokociśnieniowe różnego przeznaczenia (np. do przemysłu spożywczego);
- przystawki do czyszczenia powierzchni płaskich;
- automatycznie zwijane bębny na węże;
- szczotki, m.in. walcowe, obrotowe, o różnej twardości.