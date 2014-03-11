Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher

Jak prawidłowo odczytać model urządzenia wysokociśnieniowego?

Wszystkie informacje, które musisz wiedzieć na temat urządzenia można znaleźć w nazwie modelu. Oto klucz, który pomoże ci znaleźć odpowiedni model bez żadnych problemów.

Przykład: model HD 5/15 CX Plus + FR Classic można odczytać jako: model bez podgrzewania wody, o natężeniu przepływu 500 l/h, ciśnienie robocze 150 bar, klasa kompakt, w zestawie bęben na wąż, dysza rotacyjna oraz akcesorium FR Classic.