Zwiększ możliwości swojej szorowarki za sprawą dodatkowych akcesoriów!

Szorowarki do podłóg
Szorowarki do podłóg to nowoczesne maszyny, które łączą siłę czyszczenia z komfortem obsługi. Odznaczają się dużą wydajnością, niskim zużyciem wody i ergonomiczną konstrukcją. Urządzenia te są niezastąpione w hotelach, galeriach, magazynach i wszędzie tam, gdzie liczy się higiena oraz estetyka.
Szorowarka – co to takiego?
Szorowarki Kärcher przeznaczone są do utrzymania higienicznej czystości każdego rodzaju posadzek twardych. Podczas jednego przejścia roboczego usuwają zanieczyszczenia, kurz i śmieci, błyskawicznie pozostawiając powierzchnię suchą, nieskazitelnie czystą i bezpieczną.
Szorowarki do posadzek doskonale sprawdzają się do czyszczenia zasadniczego, czyszczenia gruntownego, polerowania, a nawet usuwania uciążliwych zanieczyszczeń. Za każdym razem zapewniają niezawodną skuteczność, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności czyszczenia.
Rodzaje szorowarek – jakie urządzenie wybrać?
Wybór odpowiedniego modelu szorowarki do podłogi uzależniony jest od wielkości i rodzaju powierzchni oraz częstotliwości jej czyszczenia. W ofercie Kärcher dostępne są szorowarki: jednotarczowe, kompaktowe, prowadzone ręcznie z napędem, samojezdne, specjalne oraz przemysłowe roboty sprzątające.
Wszystkie modele posiadają cechy umożliwiające pracę w miejscach o dużym natężeniu ruchu publicznego, jak również w obszarach wrażliwych na hałas. Szorowarki Kärcher są ciche i dyskretne, przystosowane do małych przestrzeni, ergonomiczne w użytkowaniu, intuicyjne w obsłudze oraz łatwe w transporcie. Znajdują zastosowanie w każdym obiekcie.
Szorowarki kompaktowe
Opracowane z myślą o szybkim czyszczeniu małych i średnich powierzchni, takich jak restauracje, sklepy, kuchnie, hotele i inne często odwiedzane miejsca.
Szorowarki prowadzone ręcznie
Szorowarki o wszechstronnym zastosowaniu, które można łatwo spersonalizować i wybrac te rozwiązania, które sprawdzą się najlepiej w danym obiekcie. Charakteryzują się prostą i bezpieczną obsługą.
Szorowarki z fotelem dla operatora / typu rydwan
Samojezdne szorowarki z fotelem lub platformą dla operatora charakteryzują się wyjątkową zwrotnością i wysoką wydajnością powierzchniową. Doskonale sprawdzają się w czyszczeniu dużych powierzchni – także tych o wysokim natężeniu ruchu.
Pozostałe szorowarki
Wyspecjalizowane urządzenia do czyszczenia lub polerowania różnych rodzajów podłóg twardych, w tym schodów i schodów ruchomych.
Te urządzenia mogą Cię zainteresować:
Zwiększ możliwości swojej szorowarki za sprawą dodatkowych akcesoriów!
Wykorzystaj maksymalnie potencjał swojej szorowarki. Poznaj naszą szeroką gamę akcesoriów do szorowarek zaprojektowanych z myślą o różnych zastosowaniach.
Innowacje Kärcher:
INTELIGENTNY SYSTEM KLUCZY KIK
KIK daje możliwość nadawania indywidualnych uprawnień użytkownikom – każdy operator może ustawić dogodną prędkość urządzenia, nacisk szczotek, dozowanie wody i detergentu. System zapobiega niewłaściwemu użyciu szorowarki i skraca do minimum czas potrzebny na zapoznanie się z urządzeniem.
PRZYJAZNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA
Tryb eco!efficiency zmniejsza zużycie energii, wody i środków czyszczących, wydłuża żywotność urządzenia, a także pozwala ograniczyć poziom hałasu. Wszystko to poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
AUTOMATYCZNY SYSTEM DOZOWANIA
Nasz system dozowania, który automatycznie i precyzyjnie odmierza odpowiednią ilość środka czyszczącego z wbudowanego pojemnika do zbiornika czystej wody, sprawia, że ręczne odmierzanie ilości stosowanego środka nie jest już konieczne. Pozwala to na ograniczenie zużycia środków czyszczących, co ma duży wpływ na koszty pracy urządzenia oraz pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.
CZYTELNE PIKTOGRAMY UŁATWIAJĄCE OBSŁUGĘ
Maksymalna prostota obsługi – duże, czytelne piktogramy przypisane do różnych funkcji urządzenia. System, który zmniejsza potrzebę udziału w szkoleniach i eliminuje wszelkie bariery językowe.
AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA
Rozwiązanie, które oszczędza cenny czas i poprawia znacznie komfort pracy z urządzeniem. Jedyne co musi zrobić operator, to podpiąć urządzenie do sieci wodociągowej, a napełnianie zbiornika odbędzie się samoczynnie. To czysta oszczędność czasu.
KIRA B 50
Robot czyszczący, który samodzielnie zadba o to, by posadzki w hali, magazynie czy innej przestrzeni, były czyste, bezpieczne i stanowiły wizytówkę Twojej firmy.
FUNKCJA PŁUKANIA ZBIORNIKA
Funkcja płukania zbiornika sprawia, że urządzenie obsługuje się całkowicie bez kontaktu operatora z brudną wodą. Jest to rozwiązanie innowacyjne a przy tym zwiększające komfort pracy a także oszczędzające czas operatora.
ŚRODKI CZYSZCZĄCE DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI SZOROWARKI
Środki czyszczące Kärcher opracowywane są specjalnie z myślą o konkretnym urządzeniu. Dlatego są doskonale dopasowane do poszczególnych modeli maszyn. Są także przyjazne dla środowiska i szybko zwalczają zanieczyszczenia oraz wszelkie plamy na posadzkach. Korzystanie z oryginalnej oferty środków czyszczących zwiększa wydajność urządzenia i przekłada się na oszczędności.
Zalety urzadzeń:
PROSTOTA UŻYTKOWANIA
Wiemy, że łatwość obsługi urządzenia ma znaczenie, dlatego sterowanie maszyną oparliśmy o łatwy w zrozumieniu system dużych, czytelnych piktogramów. Żeby zmienić tryb, wystarczy przekręcić pokrętło. Dzięki temu czas potrzebny na zapoznanie się z urządzeniem jest skrócony do minimum i każdy operator jest w stanie szybko opanować wszystkie potrzebne funkcje.
Nasze szorowarki dają także możliwość konfiguracji kilku profili operatorów z różnymi poziomami uprawnień, a nawet obsługi w różnych językach.
PROEKOLOGICZNOŚĆ
Wiele modeli szorowarek jest wyposażonych w tryb eco!efficiency. Dzięki niemu prędkość szczotek i siła ssania są przystosowane do trybu pracy, który radzi sobie z usuwaniem mniej uporczywych zabrudzeń.
Dzięki temu osiągamy zadowalające rezultaty czyszczenia przy znacząco niższym zużyciu wody, prądu czy detergentów.
Tryb eco!efficiency umożliwia zaoszczędzenie do 30% energii oraz 10% wody i środka czyszczącego.
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
Korzystanie z profesjonalnych szorowarek to wymierne oszczędności. Automatyzacja procesu sprzątania wiąże się z optymalizacją kosztów. Inwestycja w zakup takiego urządzenia szybko się zwraca i procentuje na wielu różnych polach.
Efekty czyszczenia są lepsze, optymalizujemy zakres pracy zatrudnionych do sprzątania osób i w końcu oszczędzamy środki czyszczące, dzięki zaawansowanej technologii Kärcher.
INNOWACYJNOŚĆ
Dla nas to nie jest puste słowo. To siła napędowa naszego biznesu. Każda z grup produktowych charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami.
Nie inaczej jest w przypadku szorowarek. Zawsze jesteśmy o krok przed konkurencją, przodujemy w liczbie posiadanych patentów. Nasza technologia ciągle ewoluuje, tak by nie tylko dopasowywać się do trendów, ale by je wyznaczać.
Szorowarki Li-Ion
Zwiększ efektywność czyszczenia dzięki bezprzewodowym szorowarkom Kärcher. Wytrzymałe akumulatory Li-Ion zapewniają długą pracę i wysoką wydajność czyszczenia bez ograniczeń kabla. Szybko i łatwo usuwaj trudne zabrudzenia, oszczędzając czas dzięki szybkiemu ładowaniu. Nasze bezprzewodowe szorowarki to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie produktywność.
Szorowarki w praktyce:
Jak korzystać z szorowarki BD 50/50 C Bp Classic?
Jako korzystać z szorowaki BDS 43 Orbital?
Te środki czyszczące mogą cię zainteresować:
Wiedza w temacie czyszczenia, czyli know how dla profesjonalistów
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Kontakt i newsletter
Kontakt z Kärcher: masz pytanie dotyczące szorowarek lub inne – skontaktuj się z nami wypełniając formularz powyżej.
Newsletter: zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach.
Szorowarki automatyczne Kärcher – skuteczność, precyzja i wygoda w czyszczeniu podłóg
Szorowarki automatyczne znacząco przyspieszają czyszczenie posadzek. Łączą skuteczność mycia z łatwością obsługi. W jednym przejściu myją, szorują i odsysają wodę, dzięki czemu podłoga jest niemal sucha i gotowa do użytku po krótkim czasie. To rozwiązanie dla obiektów, w których liczy się czas, higiena i wysoka estetyka.
Urządzenia Kärcher są ergonomiczne, ciche i wydajne. Posiadają systemy wspomagające operatora, które upraszczają sterowanie i poprawiają komfort pracy – dzięki temu czyszczenie jest nie tylko skuteczne, ale też mniej męczące i bezpieczne.
Gdzie stosuje się szorowarki automatyczne?
Urządzenia tego typu są niezastąpione w:
- galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych,
- halach przemysłowych i magazynach,
- hotelach, biurach, szkołach i szpitalach,
- obiektach sportowych, parkingach i terminalach lotniskowych.
Szorowarka automatyczna sprawdza się wszędzie tam, gdzie codziennie trzeba dbać o czystość dużych powierzchni podłogowych i utrzymać wysoki standard higieny.
Jak działają profesjonalne szorowarki do dużych powierzchni Kärcher?
Maszyna jednocześnie myje i osusza podłogę. Obracające się szczotki lub pady skutecznie usuwają zabrudzenia, a system odsysania natychmiast zbiera brudną wodę, dzięki czemu posadzka jest czysta i sucha od razu po przejeździe urządzenia.
Nowoczesne modele Kärcher są wyposażone w systemy eco!efficiency, które pozwalają oszczędzać wodę i energię. Użytkownik może też ustawić intensywność czyszczenia, prędkość jazdy i dozowanie środka chemicznego – wszystko za pomocą intuicyjnego panelu sterowania.
Szorowarki automatyczne – jakie urządzenie wybrać?
Zastanawiasz się, jakie automatyczne maszyny do mycia podłóg są najlepsze? Wszystko zależy od tego, jak duża jest powierzchnia, jak często należy ją sprzątać i z jakiego materiału jest wykonana. W ofercie Kärcher znajdziesz sprzęt dopasowany do różnych potrzeb – od małych, poręcznych modeli do codziennego czyszczenia po nowoczesne roboty, które pracują samodzielnie po wcześniejszym zaprogramowaniu.
Kompaktowe szorowarki
Powstały z myślą o małych i średnich powierzchniach. Idealnie nadają się do restauracji, sklepów, kuchni i hoteli. Są lekkie, zwinne i łatwe w transporcie. Dzięki niewielkim wymiarom docierają do trudno dostępnych miejsc. Cicho pracują, dlatego można z nich korzystać w obiektach czynnych w ciągu dnia. Mimo małego rozmiaru oferują wydajność, jakiej wymaga profesjonalne czyszczenie podłóg.
Szorowarki prowadzone ręcznie
To maszyny czyszczące z funkcją szorowania, które łączą wysoką skuteczność z prostą obsługą. Umożliwiają regulację nacisku szczotek i ilości dozowanego detergentu, dzięki czemu można je dopasować do różnych rodzajów powierzchni. Doskonale radzą sobie z codziennym myciem oraz z trudniejszymi zabrudzeniami w biurach, halach i magazynach. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na długą pracę bez zmęczenia, a operator ma pełną kontrolę nad trybem działania urządzenia.
Szorowarki samojezdne do hal i magazynów
To szorowarki z napędem do użytku profesjonalnego, zaprojektowane do pracy na dużych powierzchniach. Radzą sobie w halach produkcyjnych, terminalach, galeriach i centrach logistycznych. Operator siedzi na wygodnym fotelu i steruje maszyną z pełną kontrolą, podczas gdy urządzenie automatycznie rozprowadza wodę, szoruje i odsysa zabrudzenia.
Duże zbiorniki na wodę i szerokie głowice robocze pozwalają czyścić setki metrów kwadratowych bez przerw. Jest to bardzo efektywny sprzęt do automatycznego mycia podłóg przemysłowych.
Szorowarki automatyczne zostały stworzone do pracy nawet w tych bardziej wymagających warunkach – dzięki nim utrzymanie czystości na dużych powierzchniach nie wymaga już ogromnego nakładu pracy. Urządzenia Kärcher łączą moc z łatwością obsługi, dlatego korzystają z nich zarówno profesjonaliści, jak i obsługa techniczna w firmach i instytucjach. To inwestycja w czystość, bezpieczeństwo i wizerunek obiektu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o szorowarki
Do jakich powierzchni najlepiej sprawdza się szorowarka automatyczna?
Najlepiej działa na twardych i gładkich posadzkach – z płytek, betonu, kamienia, PVC lub żywicy epoksydowej. W zależności od zastosowanych szczotek lub padów można ją także dostosować do delikatniejszych powierzchni, np. parkietów zabezpieczonych lakierem przemysłowym.
Czy szorowarki automatyczne wymagają specjalistycznego przeszkolenia?
Wystarczy krótkie szkolenie z podstaw bezpieczeństwa i użytkowania. Intuicyjny panel sterowania i automatyczne programy czyszczenia sprawiają, że każdy operator szybko opanuje obsługę.
Jak długo działa szorowarka na jednym ładowaniu?
Czas pracy zależy od pojemności akumulatora i modelu urządzenia. W większości przypadków wynosi od 1,5 do 4 godzin nieprzerwanej pracy. Dzięki technologii szybkiego ładowania i wymiennym bateriom możliwe jest także czyszczenie w trybie ciągłym.