Szorowarka jednotarczowa – Twój sprzymierzeniec w sprzątaniu podłóg

Szorowarki jednotarczowe to profesjonalne urządzenia przeznaczone zarówno do czyszczenia na sucho, jak i do mycia podłóg. Dzięki wirującej tarczy czyszczącej potrafią dokładnie usunąć zabrudzenia z różnych powierzchni – niezależnie od tego, czy masz do czynienia z kaflami, betonem, wykładziną czy drewnem. Wystarczy dobrać odpowiednią szczotkę lub pad, czyli nakładkę. Wymiana tych elementów jest prosta, a praca z urządzeniem – wygodna i przyjemna.

