Szorowarki jednotarczowe
Urządzenia jednotarczowe o szerokim zakresie zastosowań w pielęgnacji posadzek twardych (czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, polerowanie itp.) oraz tekstylnych.
Profesjonalne szorowarki jednotarczowe
Szukasz niezawodnego sposobu na utrzymanie czystości w sklepie, biurze, hotelu lub niedużym magazynie? Szorowarki jednotarczowe Kärcher to wszechstronne urządzenia, które ułatwią sprzątanie i sprawią, że podłogi będą lśniły bez zbędnego wysiłku. Skutecznie usuwają zabrudzenia, plamy i osady, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc. Sprawdź, dlaczego warto wybrać taki sprzęt i jaki model najlepiej odpowie na Twoje potrzeby!
Szorowarka jednotarczowa – Twój sprzymierzeniec w sprzątaniu podłóg
Szorowarki jednotarczowe to profesjonalne urządzenia przeznaczone zarówno do czyszczenia na sucho, jak i do mycia podłóg. Dzięki wirującej tarczy czyszczącej potrafią dokładnie usunąć zabrudzenia z różnych powierzchni – niezależnie od tego, czy masz do czynienia z kaflami, betonem, wykładziną czy drewnem. Wystarczy dobrać odpowiednią szczotkę lub pad, czyli nakładkę. Wymiana tych elementów jest prosta, a praca z urządzeniem – wygodna i przyjemna.
Zobacz, które modele mogą Ci w tym pomóc:
- Kärcher BDS 43/150 C Classic – lekka, zwrotna i skuteczna maszyna czyszcząca jednotarczowa. Ma kompaktową tarczę o średnicy 43 cm, więc świetnie sprawdzi się w mniejszych przestrzeniach. Idealna do hoteli, biur i sklepów. Pozwala również na dokładne czyszczenie w wąskich i trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki.
- Kärcher BDS 43/Orbital C – nowoczesna szorowarka orbitalna, która łączy ruchy orbitalne z rotacyjnymi, zapewniając maksymalną efektywność czyszczenia. Sprawdza się do różnorodnych zastosowań – od dogłębnego szorowania po polerowanie i krystalizację. Dzięki trybowi reverse-handle można zwiększyć nacisk szczotki z 38 do 55 kilogramów, co pozwala na skuteczne usuwanie nawet trudnych zabrudzeń.
- Kärcher BDP 43/400 C – profesjonalna szorowarka jednotarczowa o prędkości 400 obrotów na minutę. Przeznaczona jest do dokładnego czyszczenia i froterowania twardych posadzek i elastycznych wykładzin. Sprawdzi się również do nanoszenia środków pielęgnacyjnych na drewniane posadzki. Jest cicha i łatwa w obsłudze, co czyni ją świetnym wyborem do miejsc wymagających regularnej pielęgnacji podłóg bez zakłóceń dla klientów sklepu czy gości hotelowych.
Szorowarka jednotarczowa Kärcher – szybko, skutecznie i bez wysiłku!
Szorowarka jednotarczowa do podłóg znacznie usprawni proces sprzątania w Twoim biznesie. Oto największe atuty takiego sprzętu:
- Nadaje się do różnych powierzchni – bez problemu poradzi sobie z każdym typem podłogi. Czyści kafelki, beton, drewno, a także nawierzchnie tekstylne, takie jak wykładziny.
- Skutecznie usuwa nawet trudne zabrudzenia – usuwa tłuste plamy, kurz i zaschnięty brud. Dzięki wysokiej mocy czyszczenie jest dokładne.
- Jest wygodna w obsłudze i transporcie – wystarczy ją prowadzić za pomocą ergonomicznego uchwytu, bez potrzeby ręcznego szorowania. Manewrowanie sprzętem jest łatwe dzięki dużym kołom.
- Oszczędza czas – szorowarka działa szybko i skutecznie, zwiększając wydajność pracy.
- Ma różne tryby pracy – za pomocą szorowarki jednotarczowej z odpowiednio dobranymi padami możesz m.in. szamponować na mokro, czyścić na sucho i polerować. Co więcej, funkcjonalne urządzenie można podłączyć do jednostki ssącej, która redukuje zapylenie.
To rozwiązanie, które usprawnia sprzątanie i pozwala osiągnąć doskonałe efekty w krótkim czasie.
Czym się kierować przy wyborze szorowarki jednotarczowej?
Szukasz odpowiedniego modelu do swojego biznesu? Oto 5 najważniejszych parametrów, które powinna spełniać szorowarka jednotarczowa do użytku profesjonalnego:
- Szerokość szczotki – im większa, tym szybciej wyczyścisz dużą powierzchnię.
- Prędkość obrotowa (od 150 do 400 obr./min) – wyższe obroty świetnie sprawdzą się przy polerowaniu, niższe przy intensywnym szorowaniu.
- Moc silnika (od 1000 W) – większa moc pozwala skutecznie usuwać trudne zabrudzenia.
- Waga urządzenia (od około 30 do 55 kg) – cięższe modele lepiej radzą sobie z dociskaniem szczotki, ale są mniej wygodne w transporcie.
- Poziom hałasu (około 60 dB) – istotny zwłaszcza w hotelach, biurach czy miejscach publicznych, gdzie cicha praca urządzenia jest koniecznością.
Dobierz model idealnie dopasowany do Twoich potrzeb, by sprzątanie było wygodne, szybkie i skuteczne. Zapoznaj się również z pełnym asortmentem profesjonalnych szorowarek.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące szorowarek jednotarczowych
Masz wątpliwości, jak działa szorowarka jednotarczowa i który model będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wybierz sprzęt dopasowany do Twoich potrzeb.
Do czego służy szorowarka jednotarczowa?
Szorowarka jednotarczowa ułatwia czyszczenie, szorowanie i polerowanie podłóg. Radzi sobie z brudem, tłustymi plamami i osadami na różnych powierzchniach – od płytek i betonu, po drewno i wykładziny. Dzięki szybkim obrotom tarczy skutecznie usuwa nawet zaschnięty brud, oszczędzając Twój czas i wysiłek.
Jaką szorowarkę jednotarczową wybrać?
Wszystko zależy od powierzchni i rodzaju zabrudzeń.
- Do mniejszych przestrzeni najlepiej sprawdzi się kompaktowa szorowarka jednotarczowa BDS 43/150 C Classic, która jest zwrotna i łatwa do manewrowania.
- Szorowarka jednotarczowa BDS 43/Orbital C charakteryzuje się technologią orbitalną, która łączy ruchy orbitalne z rotacyjnymi. To zwiększa efektywność czyszczenia i pozwala na usuwanie trudnych zabrudzeń przy mniejszym wysiłku operatora. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w system spryskiwania, co ułatwia czyszczenie dywanów oraz innych powierzchni wymagających precyzyjnego dozowania środka czyszczącego.
- Jeśli zależy Ci na polerowaniu i nadaniu podłodze wysokiego połysku, szorowarka jednotarczowa BDP 43/400 C będzie odpowiednia. Dzięki cichej pracy doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie niski poziom hałasu jest istotny, takich jak biura czy hotele. Jej atutem jest wysoka prędkość obrotowa (400 obr./min).
Jak używać profesjonalnej szorowarki jednotarczowej?
Dopasuj odpowiednią szczotkę lub pad do rodzaju podłoża, dodaj środek czyszczący i uruchom urządzenie. Szorowarka prowadzona po podłodze zacznie usuwać zabrudzenia. Po skończonej pracy opróżnij zbiornik (jeśli model go posiada) i oczyść szczotki, aby sprzęt działał bez zarzutu przez długi czas.
