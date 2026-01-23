Pozostałe szorowarki

Wyspecjalizowane urządzenia do czyszczenia lub polerowania różnych rodzajów podłóg twardych, w tym schodów i schodów ruchomych.

Kärcher Szorowarki jednotarczowe

Szorowarki jednotarczowe

Urządzenia jednotarczowe o szerokim zakresie zastosowań w pielęgnacji posadzek twardych (czyszczenie zachowawcze, nakładanie i usuwanie powłok, polerowanie itp.) oraz tekstylnych.

Zobacz >>>
Kärcher Polerki

Polerki

Polerki Kärcher łatwo usuwają ślady kół i obcasów. Urządzenia te są przeznaczone do polerowania gładkich podłóg na wysoki połysk. Urządzenia mogą pracować niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej.

Zobacz >>>
Kärcher Szorowarki do schodów i schodów ruchomych

Szorowarki do schodów i schodów ruchomych

Szorowarki do czyszczenia ruchomych schodów i ciągów pieszych zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia. W ofercie znajduje się również szorowarka do czyszczenia schodów i parapetów.

Zobacz >>>
Kärcher

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe