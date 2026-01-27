Polerki do podłóg – skuteczna pielęgnacja twardych powierzchni

Polerki do podłóg Kärcher są cenione za cichą pracę i dużą mobilność. Nadają się do konserwacji podłóg m.in. w biurowcach, uczelniach, restauracjach i przychodniach lekarskich. Korzystają z nich także m.in. firmy sprzątające w handlu detalicznym, salonach samochodowych oraz w hotelach.

Polerki do czyszczenia podłóg to nowoczesne urządzenia, dzięki którym pracochłonne ręczne polerowanie podłóg przestaje być potrzebne. Zostały zaprojektowane tak, by gruntownie oczyszczać twarde powierzchnie i jednocześnie nakładać na nie środki pielęgnacyjne, które tworzą powłokę ochronną.

Polerki do podłóg Kärcher o dużej prędkości obrotowej mają silnik zasilany sieciowo, który wprawia w ruch pad polerski. Efektem dużej prędkości obrotów i siły tarcia jest rozgrzanie i roztopienie użytego do polerowania środka pielęgnacyjnego. Dzięki temu na polerowanej powierzchni powstaje gładka powłoka, zabezpieczająca przed działaniem szkodliwych czynników.

Zintegrowana turbina ssąca odsysa powstający podczas polerowania pył do szczelnego worka, dzięki czemu cały proces staje się bezpyłowy i komfortowy dla osoby obsługującej polerkę. Nacisk na podłogę jest automatycznie dopasowywany dzięki pływającemu mocowaniu talerza napędowego. Oznacza to, że nawet nierówna podłoga będzie wypolerowana w każdym miejscu z taką samą siłą.