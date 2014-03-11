Kup odkurzacz NT, zarejestruj i odbierz zwrot

HALLOWEEN - Strasznie niskie ceny! | Rabat 30% w karcher.pl!

Czyść jak profesjonalista z urządzeniami Kärcher!

Kärcher X TTS w salonach Kärcher Center

Akumulatory Li-Ion do szorowarek i zamiatarek

Autonomiczny robot szorująco-zbierający

Odkurzacze przemysłowe

Referencje

Referencje w zakresie czyszczenia przemysłowego

Referencje w zakresie czyszczenia przemysłowego

Myjnie samochodowe

Subskrybuj newsletter!

Usługi Kärcher

    Professional

    Jako największy na świecie producent urządzeń czyszczących, rozumiemy, że nasi profesjonalni klienci, gdziekolwiek na Ziemi się znajdują, codziennie stają przed unikalnymi wyzwaniami związanymi z czyszczeniem. Zdajemy sobie także sprawę, że choć czyszczenie stanowi konieczność, często brakuje na nie czasu. Z tych właśnie powodów gama oferowanych przez nas profesjonalnych urządzeń, akcesoriów i środków czyszczących została zaprojektowana przy aktywnym współudziale naszych klientów, tak by spełnić ich liczne oczekiwania. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy jej lokalizację, produkty Kärcher zapewniają doskonałą wydajność czyszczenia, oszczędność czasu i zasobów, oraz są intuicyjne w obsłudze: pozwalając biznesowi koncentrować się wyłącznie na tym, co dla niego najbardziej istotne.

    Urządzenia Professional:


    Kärcher Profesjonalne myjki ciśnieniowe

    Profesjonalne myjki ciśnieniowe

    Kärcher Profesjonalne odkurzacze

    Profesjonalne odkurzacze

    Kärcher Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i sucho

    Profesjonalne odkurzacze do pracy na mokro i sucho

    Kärcher Urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych

    Urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych

    Kärcher Szorowarki automatyczne

    Szorowarki automatyczne

    Kärcher Profesjonalne roboty sprzątające

    Profesjonalne roboty sprzątające

    Kärcher Profesjonalne zamiatarki

    Profesjonalne zamiatarki

    Kärcher Profesjonalne parownice i odkurzacze parowe

    Profesjonalne parownice i odkurzacze parowe

    Kärcher Profesjonalne myjki do okien

    Profesjonalne myjki do okien

    Kärcher Czyszczenie ręczne

    Czyszczenie ręczne

    Kärcher Odkurzacze i odpylacze przemysłowe

    Odkurzacze i odpylacze przemysłowe

    Kärcher Urządzenia komunalne

    Urządzenia komunalne

    Kärcher Czyszczenie suchym lodem

    Czyszczenie suchym lodem

    Kärcher Generatory prądu i motopompa

    Generatory prądu i motopompa

    Kärcher Utrzymanie terenów zielonych

    Utrzymanie terenów zielonych

    Kärcher Oczyszczacz powietrza

    Oczyszczacz powietrza

    Kärcher Myjnie samochodowe

    Myjnie samochodowe

    Kärcher Myjnie cystern i zbiorników

    Myjnie cystern i zbiorników

    Kärcher Recyrkulacja wody

    Recyrkulacja wody

    Kärcher System do dezynfekcji

    System do dezynfekcji

    Kärcher Dystrybutory wody

    Dystrybutory wody

    Kärcher Dla dzieci

    Dla dzieci

    professional zubehör
    professional reinigungsmittel

    Know-how dla profesjonalistów

    Od rolnictwa, przez przemysł, po wykonawców usług budowlanych, w sprawach utrzymania czystości każdy sektor wymaga własnych metod, maszyn, technologii i narzędzi. Znajdziesz tutaj wskazówki i przykłady, które pomogą Ci się zmierzyć z Twoimi zadaniami związanymi z utrzymaniem czystości.

    Know-how dla profesjonalistów
    Akademia_Karcher_1094x456px

    Akademia Kärcher

    Oferta szkoleń przygotowana w oparciu o potrzeby naszych Klientów.

    ecoefficiency2015

    eco!efficiency

    Idea eco!efficiency jest prosta – uzyskać więcej za mniej.

    Kärcher Fleet

    Kärcher Fleet

    Zarządzanie flotą maszyn czyszczących.

    serwisy_karcher_406x203

    Gdzie kupić?

    Znajdź szybko i wygodnie punkty sprzedaży naszych urządzeń!

    Krok_1_Karcher_Used_300x150.jpg

    Serwis Kärcher

    Naprawa urządzeń profesjonalnych.

    Sklep internetowy eKärcher
    Zakup wprost od producenta
    Dostawa Kärcher
    Ekspresowa dostawa
    Biuro Obsługi Klienta
    Fachowe doradztwo
    Serwis Kärcher
    Profesjonalny serwis