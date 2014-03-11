Professional
Jako największy na świecie producent urządzeń czyszczących, rozumiemy, że nasi profesjonalni klienci, gdziekolwiek na Ziemi się znajdują, codziennie stają przed unikalnymi wyzwaniami związanymi z czyszczeniem. Zdajemy sobie także sprawę, że choć czyszczenie stanowi konieczność, często brakuje na nie czasu. Z tych właśnie powodów gama oferowanych przez nas profesjonalnych urządzeń, akcesoriów i środków czyszczących została zaprojektowana przy aktywnym współudziale naszych klientów, tak by spełnić ich liczne oczekiwania. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy jej lokalizację, produkty Kärcher zapewniają doskonałą wydajność czyszczenia, oszczędność czasu i zasobów, oraz są intuicyjne w obsłudze: pozwalając biznesowi koncentrować się wyłącznie na tym, co dla niego najbardziej istotne.
Urządzenia Professional:
Know-how dla profesjonalistów
Od rolnictwa, przez przemysł, po wykonawców usług budowlanych, w sprawach utrzymania czystości każdy sektor wymaga własnych metod, maszyn, technologii i narzędzi. Znajdziesz tutaj wskazówki i przykłady, które pomogą Ci się zmierzyć z Twoimi zadaniami związanymi z utrzymaniem czystości.
Akademia Kärcher
Oferta szkoleń przygotowana w oparciu o potrzeby naszych Klientów.
eco!efficiency
Idea eco!efficiency jest prosta – uzyskać więcej za mniej.
Kärcher Fleet
Zarządzanie flotą maszyn czyszczących.
Gdzie kupić?
Znajdź szybko i wygodnie punkty sprzedaży naszych urządzeń!