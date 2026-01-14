Froterki - Polerki do podłóg - Kärcher
Nowoczesna froterka do podłóg Kärcher to urządzenie do polerowania różnych typów podłóg. Idealnie sprawdza się na powierzchniach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV i linoleum. Dzięki polerce do podłóg Kärcher polerowanie podłóg staje się szybkie i łatwe, a podłogi odzyskują swój pierwotny blask. Froterka do polerowania podłóg Kärcher pomaga utrzymać je w doskonałym stanie.
Najważniejsze cechy
Polerowanie może być proste: FP 303 pozwala z łatwością polerować różne powierzchnie takie jak parkiet, laminat, kamień czy PCV. Polerka jest łatwa w użyciu i posiada ergonomiczny uchwyt dla wygodnego czyszczenia. Wszelki powstający po polerowaniu pył jest odsysany. Po zakończeniu pracy przewód zasilający można wygodnie przechowywać na urządzeniu.
Trójkątny kształt głowicy
Kształt głowicy polerującej umożliwia polerowanie podłóg w narożnikach i tuż przy ścianach.
Włączanie/wyłączanie bez schylania się
FP 303 włącza i wyłącza się poprzez zwolnienie blokady (stopą) i odchylenie urządzenia.
Praktyczny schowek
W dużej tekstylnej torbie znajduje się poręczny schowek na zapasowe pady polerskie i worki fi ltracyjne.
Łatwa w transporcie
Niewielkie kółka umieszczone tuż za głowicą polerującą ułatwiają transport froterki.
Asortyment aktualnie niedostępny
Froterki nie są aktualnie dostępne w serwisie Kärcher. Zapraszamy do oferty mopów elektrycznych.