Szczotki elektryczne - Akumulatorowe szczotki do sprzątania - Kärcher

Szybsza w obsłudze niż odkurzacz

Kto z nas tego nie doświadczył: tuż po odkurzaniu na posadzce znów są okruchy. Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher to idealny pomocnik w codziennych porządkach - bez konieczności sięgania po odkurzacz.

Bezprzewodowa szczotka elektryczna jest idealna do codziennego czyszczenia. Jest mała, przenośna oraz łatwa w obsłudze - i może być używana w całym domu. Kompaktowy kształt i nowoczesna budowa bezprzewodowej szczotki elektrycznej sprawiają, że jest zawsze gotowa do użycia, a podczas przechowywania zajmuje niewiele miejsca.