Szczotki elektryczne - Akumulatorowe szczotki do sprzątania - Kärcher

Szybsza niż miotła, wygodniejsza niż odkurzacz. Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher serii KB zasilana za pomocą akumulatora to poręczne urządzenie, które umożliwia szybkie porządki na co dzień. Dzięki niej sprzątanie staje się prostsze i bardziej efektywne. Szczotka elektryczna Kärcher jest poręczna i łatwa w obsłudze. Dzięki niskiej głowicy i długiemu, teleskopowemu uchwytowi szczotka umożliwia wygodne zamiatanie pod krzesłami, stołami, szafkami i kaloryferami. Akumulatorowa szczotka elektryczna Kärcher to doskonałe narzędzie do codziennych porządków.

Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher KB 5

Szybsza w obsłudze niż odkurzacz

Kto z nas tego nie doświadczył: tuż po odkurzaniu na posadzce znów są okruchy. Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher to idealny pomocnik w codziennych porządkach - bez konieczności sięgania po odkurzacz.

Bezprzewodowa szczotka elektryczna jest idealna do codziennego czyszczenia. Jest mała, przenośna oraz łatwa w obsłudze - i może być używana w całym domu. Kompaktowy kształt i nowoczesna budowa bezprzewodowej szczotki elektrycznej sprawiają, że jest zawsze gotowa do użycia, a podczas przechowywania zajmuje niewiele miejsca.

Jedno urządzenie, wiele zastosowań

Resztki jedzenia na posadzce? Zanieczyszczona wykładzina? Szczotka elektryczna jest naprawdę wszechstronna i może być używana do czyszczenia wszystkich twardych posadzek takich jak: laminat i gres, a także w przypadku wykładzin. Jest wyjątkowo wydajna: całkowicie usuwa zanieczyszczenia, zamiast rozprzestrzeniać je po pomieszczeniu. Skutecznie czyści także wykładziny z runem o wysokości do 10 milimetrów. Szczotka dociera do włókien, dzięki czemu zapewnia niezawodne i skuteczne czyszczenie.

Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher KB 5

Wysoka wydajność nawet na najmniejszej przestrzeni

Innowacyjny system pozwala dostosować sposób czyszczenia bezprzewodową szczotką elektryczną Kärcher, co gwarantuje zachwycające efekty: elastyczna ruchoma krawędź zamiatająca, jak również optymalny sposób usuwania zanieczyszczeń, które dzięki specjalnej szczotce czyszczącej trafiają bezpośrednio do zbiornika, bez pozostawiania śladów i wzniecania kurzu.

Wysoka wydajność nawet na najmniejszej przestrzeni

Zawsze gotowa na kolejne wyzwanie

Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 zachwyca litowo-jonowym akumulatorem i czasem pracy do 30 minut w przypadku twardych posadzek. Oznacza to, że możesz błyskawicznie zamiatać posadzki - z optymalną swobodą ruchów i bez plączącego się pod nogami przewodu, a także bez konieczności podłączenia urządzenia do gniazdka.

Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher

Wygodniejsza niż tradycyjna miotła

Cechy charakterystyczne szczotki stanowią idealny kompromis pomiędzy odkurzaczem, a tradycyjną miotłą. Klikając poszczególne punkty na urządzeniu poznasz najważniejsze funkcje szczotki elektrycznej KB 5.

√ Łatwa w demontażu szczotka uniwersalna
√ Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika bez kontaktu z brudem
√ Ruchomy podwójny przegub
√ Praktyczna pozycja parking
√ Brak konieczności schylania się podczas sprzątania
√ Funkcja automatycznego włączania/wyłączania

Kärcher KB 5

Lekka i ergonomiczna

Łatwe czyszczenie: poręczna i bardzo lekka bezprzewodowa szczotka elektryczna zadba o czystość w Twoim domu bez nadwyrężania pleców.

Szczotka elektryczna Kärcher KB 5

Sprosta każdemu wyzwaniu

Szczotka elektryczna z łatwością dociera do trudno dostępnych miejsc takich jak przestrzeń pod komodą lub sofą.

Wyjątkowa elastyczność

Wyjątkowo elastyczny sposób użytkowania

Elastyczne, podwójne złącze bezprzewodowej szczotki elektrycznej ułatwiają omijanie np.: nóg krzesła.

Szczotka elektryczna Kärcher KB 5

Narożniki i krawędzie

Dokładne czyszczenie całej powierzchni: bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher

usuwa zanieczyszczenia nawet wzdłuż krawędzi.

Wygodne uruchomienie urządzenia

Wygodne uruchomienie urządzenia

Bezprzewodowa szczotka elektryczna automatycznie zaczyna czyszczenie po odchyleniu uchwytu do tyłu.

Pozycja parking

Pozycja parking

Wolnostojąca i kompaktowa, bezprzewodowa szczotka elektryczna jest zawsze pod ręką - a Ty możesz zawsze zrobić sobie przerwę.

Czyszczenie i pielęgnacja

Czyszczenie i pielęgnacja

  • Szybkie wyjmowanie szczotki i opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń

     

  • Łatwe opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zanieczyszczeniami

     

  • Czyszczenie uniwersalnej szczotki bez żadnego wysiłku

Znikajcie zanieczyszczenia!

Mieszkanie z pupilem oznacza również, że zanieczyszczenia szybciej rozprzestrzeniają się po domu - nawet po skończonym właśnie zamiataniu i czyszczeniu. Wyjątkowo trudno usunąć z wykładzin i wycieraczek niewielkie okruchy i sierść naszych zwierzaków. W takim przypadku tradycyjna szczotka nie jest najlepszym wyborem. Co może okazać się pomocne? Bezprzewodowa szczotka elektryczna Kärcher Bezprzewodowa szczotka elektryczna umożliwia szybkie i wydajne czyszczenie zanieczyszczonych miejsc oraz łatwe usuwanie żwirku dla kotów, psiej karmy, a także sierści zwierząt.