PROFESJONALNE ZAMIATARKI KÄRCHER

Jak wybrać odpowiednią zamiatarkę?

Funkcjonalność zamiatarki, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona ręcznie, czy za pomocą napędu, jest zasadniczo zawsze taka sama: maszyna zbiera brud z powierzchni za pomocą głowicy szczotkowej i przenosi je do pojemnika na odpady. Jednocześnie maszyny są wyposażone w wewnętrzną filtrację, aby zapobiec wznoszeniu pyłu.

Ważnymi kryteriami wyboru maszyny są, oprócz mocy powierzchniowej maszyny (więcej informacji poniżej), napęd maszyny, struktura czyszczonych powierzchni i stopień zabrudzenia, częstotliwość użytkowania. Firma Kärcher oferuje wszystkie odpowiednie typy napędów dla każdego obszaru zastosowań - benzynowe, wysokoprężne, LPG lub elektryczne. Dostępna jest również szeroka gama rozmiarów maszyn o różnych mocach wyjściowych oraz możliwość dalszej konfiguracji maszyn zgodnie z wymaganiami klienta.

Jeśli wiesz, jakie są Twoje obszary zastosowania, jak duża jest powierzchnia podłogi, na której będziesz używać maszyny, znasz teksturę swoich podłóg i ich poziom zabrudzenia, mamy podstawowe źródło informacji, z którego można wybrać odpowiednią maszynę. Nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze maszyny (patrz formularz kontaktowy poniżej).