Parownice - Myjki parowe - Kärcher
Parownice Kärcher to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących czystość i higienę. Parownica do sprzątania pomoże Ci utrzymać porządek w mieszkaniu. Myjki parowe Kärcher skutecznie usuwają zabrudzenia, nie wymagając użycia detergentów. Mop parowy Kärcher to idealne narzędzie do czyszczenia podłóg, płytek, paneli i innych powierzchni. Wybierając parownicę Kärcher serii SC, zyskujesz niezawodne narzędzie do utrzymania czystości.
Urządzenia parowe Kärcher
Poniżej znajdziesz pełny asortyment urządzeń do czyszczenia parą – od małych urządzeń do pobieżnych porządków po zaawansowane mocne parownice, którymi szybko doczyścisz nawet uporczywy brud i przeprowadzisz gruntowną dezynfekcję, a nawet uprasujesz ubrania.
Parownice do sprzątania – myjki parowe
Szukasz uniwersalnego narzędzia, które pomoże Ci wysprzątać cały dom? Parownice do sprzątania Kärcher to rozwiązanie, które nie tylko czyści bez użycia detergentów, lecz także dezynfekuje i usuwa 99,99% bakterii. Szeroki wachlarz akcesoriów sprawia, że myjki parowe możesz wykorzystać m.in. do czyszczenia kuchni, łazienki, podłóg, okien, luster, glazury, a nawet do prasowania ubrań. Strumień gorącej pary emitowany przez urządzenie pozwala również na usunięcie uporczywych osadów, np. z okapów kuchennych, płyt grzejnych, piekarników czy kabin prysznicowych.
Parownica do sprzątania bez chemii – jak działa?
Woda i dostęp do źródła zasilania – tyle wystarczy, by Twój dom stał się czysty i pozbawiony chorobotwórczych bakterii. Myjki parowe wystarczy podłączyć do prądu, uzupełniając wcześniej ich zbiornik odpowiednią ilością wody. Urządzenie samo ją podgrzeje i po naciśnięciu przycisku zacznie emitować strumień gorącej pary.
Parownica do czyszczenia powierzchni jest niezwykle skuteczna dzięki połączeniu wysokiej temperatury z dużym ciśnieniem pary. Mikroskopijne cząstki pary wnikają w najmniejsze zagłębienia i szczeliny, umożliwiając myjce parowej skuteczne odrywanie brudu z najtrudniej dostępnych miejsc, które trudno wyczyścić tradycyjnymi metodami.
Wystarczy sam strumień pary – czyszczenie zachodzi bez użycia detergentów. Wysoka temperatura pary działa również dezynfekująco i usuwa drobnoustroje bytujące w środowisku domowym
Parownice do sprzątania Kärcher – gdzie można ich użyć?
Myjki parowe nadają się do czyszczenia wszystkich powierzchni twardych odpornych na działanie pary wodnej. Dzięki szerokiemu wyborowi dodatkowych akcesoriów można je zastosować m.in. do:
- Czyszczenia łazienki – m.in. mycia i dezynfekcji kafelków, szyb, luster, okien, baterii, sanitariatów, kabin prysznicowych oraz podłóg.
- Sprzątania kuchni – m.in. mycia i dezynfekcji zlewów kuchennych, piekarników, płyt grzejnych, sprzętów AGD, baterii, kafelków, szyb, powierzchni syntetycznych, pokryw wyciągów i podłóg.
- Mycia i dezynfekcji podłóg – zwłaszcza czyszczenia płytek kamiennych, posadzek z PCV, powierzchni laminowanych oraz parkietów lakierowanych.
- Porządków w domu oraz na tarasie lub balkonie – mycia okien i innych powierzchni szklanych, kaloryferów i drzwi. Posłużą również do odświeżenia i prasowania ubrań, a także do czyszczenia tapicerki meblowej i dywanów oraz mebli ogrodowych.
- Wsparcia przy pracach remontowych – np. do szybkiego usuwania tapet i pozostałości kleju.
Poznaj wybrane parownice EasyFix:
SC 5 EasyFix
Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia dzięki innowacyjnej funkcji VapoHydro (aktywacja gorącej wody). Wielostopniowa regulacja wydatku pary umożliwia również wybór optymalnego ustawienia w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia jej zanieczyszczenia.
Parownica jest dostępna również w wersji z żelazkiem parowym.
SC 4 EasyFix
Posiada wyjmowany zbiornik umożliwiający łatwe uzupełnianie wody oraz dyszę podłogową EasyFix, która zapewnia maksymalną wydajność czyszczenia i bezdotykową zmianę pada.
Parownica jest dostępna również w wersji z żelazkiem parowym.
SC 3 Deluxe EasyFix
Nagrzewa się w zaledwie 30 sekund: SC 3 Deluxe EasyFix z podświetlanym pierścieniem LED i schowkiem na akcesoria czyści bez przerw dzięki możliwości ciągłego uzupełniania zbiornika na wodę.
SC 3 EasyFix
Czas nagrzewania parownicy wynosi zaledwie 30 sekund, dzięki czemu jest ona natychmiast gotowa do użycia i można ją stale napełniać wodą. Innowacyjny system odkamieniania pozwala uniknąć procedury usuwania kamienia.
SC 3 Mop parowy EasyFix
Posiada 3-stopniową regulację wydatku pary do czyszczenia różnych powierzchni podłogowych oraz wyjmowany zbiornik na wodę, który może być w każdej chwili napełniony, zapewniając nieprzerwaną pracę mopa. Dzięki zastosowanej technologii nie ma potrzeby dodatkowego odkamieniania urządzenia.
SC 2 Deluxe EasyFix
Kompaktowa parownica SC 2 Deluxe EasyFix ze wskaźnikiem LED wyświetlającym aktualny tryb pracy. Idealne rozwiązanie do twardych powierzchni w całym domu.
SC 2 EasyFix
Idealne rozwiązanie dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z czyszczeniem parą – przy zachowaniu wszystkich niezbędnych funkcji. Wielozadaniowe akcesoria można przechowywać bezpośrednio na urządzeniu.
SC 1 EasyFix
Szybkie w obsłudze i idealne rozwiązanie do sporadycznego użytku. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom parownica może być przechowywana bezpośrednio w miejscu użytkowania (np. w kuchni, łazience). Pomimo swoich niepozornych rozmiarów, SC 1 również usuwa do 99,999% koronawirusów*, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu.**
Kompaktowa parownica do domu – jakie ma zalety?
Myjka parowa to wszechstronne urządzenie, dzięki któremu szybko poradzisz sobie nie tylko ze świeżym, ale również uporczywym, zastarzałym brudem, np. na płytach grzewczych czy grillach. Jakie zalety sprawiają, że parownice do sprzątania – myjki parowe cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem klientów firmy Kärcher?
- Wysoka skuteczność – podczas pracy myjki para o temperaturze 100°C wyrzucana jest pod ciśnieniem 3 barów (w sprzętach przeznaczonych do domowego użytku. Profesjonalna parownica do sprzątania generuje ciśnienie rzędu 4-8 barów, dzięki czemu tempo wyrzutu pary wynosi około 170 km/h). Ze względu na bardzo niskie napięcie powierzchniowe pary wodnej jej cząstki z łatwością „wślizgują się” pod brud, rozrywając i odklejając jego cząstki – nawet w przypadku zastarzałych osadów.
- Czyszczenie bez użycia detergentów – wyłącznie za pomocą gorącej pary wodnej. Myjka parowa do podłóg i kafelków jest urządzeniem, które docenią osoby zmagające się z alergiami na środki czystości, bądź wrażliwymi np. na ich zapachy. Brak alergenów z detergentów na czyszczonych powierzchniach sprawia, że dom staje się miejscem nie tylko czystym, ale również przyjaznym dla alergików i małych dzieci.
- Kompleksowa dezynfekcja – jak potwierdzają badania naukowe, strumień pary, jaki emituje myjka parowa do dezynfekcji, skutecznie zabija 99,99% drobnoustrojów powszechnie bytujących w środowiskach domowych na powierzchniach twardych – armaturze, sanitariatach, klamkach, płytkach czy lustrach. Myjka parowa do tapicerki i dywanów pozwala również na zmniejszenie ilości bytujących na nich mikroorganizmów.
- Kompaktowe rozmiary – w ofercie firmy Kärcher znajdziesz m.in. niewielkie urządzenia ważące zaledwie 1,5 kg. Ich moc grzałki wynosząca 1300 W i zbiornik o pojemności 200 ml sprawiają, że są w stanie wyczyścić około 30 m² powierzchni (na jednym napełnieniu zbiornika). 5-metrowy przewód zasilający pozwala na swobodne operowanie myjką na różnych domowych powierzchniach.
- Szybkie nagrzewanie – od 30 sekund w modelach o pojemności zbiornika 200 ml do 6,5 min w przypadku większych myjek, do których należy wlać 1 l wody. Oznacza to, że dosłownie w kilka chwil urządzenie jest gotowe do użytku. Profesjonalna, skuteczna myjka parowa do trudnych zabrudzeń o pojemności zbiornika 2 l jest przystosowana do pracy po 9 min.
- Szeroki wybór akcesoriów – umożliwia pracę na różnych powierzchniach. Oferta marki Kärcher obejmuje m.in.:
- dyszę do czyszczenia okien;
- parową szczotkę Turbo (dzięki niej czas czyszczenia skraca się o połowę w porównaniu ze szczotką standardową);
- zestaw okrągłych szczotek do detali (także z mosiężną szczeciną do uporczywych zabrudzeń);
- szczotkę z włosiem i skrobakiem;
- dyszę Power do czyszczenia szczelin i trudnodostępnych miejsc;
- zestaw powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną, które łatwo usuwają zabrudzenia i tłuszcz.
Parownica do podłogi? Tak! Dzięki dyszy podłogowej EasyFix.
Zastosowania parownic
Parownice mają wiele zastosowań w domu, zarówno na dużych powierzchniach, jak i w trudno dostępnych zakamarkach. Sprawdź, jak możesz użyć myjki parowej w różnych pomieszczeniach w swoim domu:
Czyszczenie podłogi
Maksymalna czystość i higiena przy czyszczeniu płytek, powierzchni laminowanych, PCV i lakierowanego parkietu.
Czyszczenie kuchni
Armatura kuchenna, glazura, szkło okapy, płyty grzewcze, kuchenki, umywalki – wszystko to wyczyścisz bez stresu.
Czyszczenie łazienki
Doskonale czyste płytki ścienne, powierzchnie szklane i lustra, armatura łazienkowa czy kabiny prysznicowe.
Prasowanie żelazkiem parowym
Żelazko parowe Kärcher ze stopą ze stali szlachetnej wytwarza wysokie ciśnienie pary i pozwala prasować nawet o 50% szybciej.
To nie wszystkie możliwości parownicy! Przejdź do poradnika zastosowań >>>
Stosowanie pary do zwalczania koronawirusów* i bakterii* – dezynfekcja parą
Dlaczego parownica?
Dezynfekcja parą – czy to działa? Jak najbardziej! Gorąca para wodna, odpowiednio zastosowana, to prosty i skuteczny sposób zwalczania bakterii i koronawirusów. Duża wydajność i wysoka temperatura pary, wydajne dysze i gorące pady do czyszczenia sprawiają, że parownice Kärcher są w stanie usunąć do 99,999%* wirusów otoczkowych, takich jak koronawirusy lub wirusy grypy, a także 99,99%** bakterii powszechnie występujących w domu na twardych powierzchniach, armaturze, płytkach, lustrach itp.
- Zastosowanie pary sprawia, że możesz zrezygnować ze środków chemicznych – osiągniesz higienę i nieskazitelną czystość bez środków chemicznych, jedynie przy użyciu wody z kranu.
- Dezynfekcja parą jest skuteczna – usuwanie do 99,999%* koronawirusów, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach. Twój dom stanie się bezpieczniejszym miejscem.
- Wydajność czyszczenia lepsza niż w przypadku konwencjonalnych metod ręcznych z użyciem detergentu.
- Wysoka temperatura pary i jej silne wytwarzanie – wysoka sprawność produkcji pary to szybkie efekty bez dużych nakładów Twojej pracy.
Jedno urządzenie, wiele możliwości – dzięki akcesoriom do parownicy
Akcesoria do parownic znacznie poszerzają obszar ich zastosowań. Dzięki nim nie tylko skutecznie czyszczą niemal wszystkie powierzchnie w całym domu, ale także prasują, odświeżają tkaniny, a nawet usuwają tapety i resztki kleju ze ścian. Szeroka gama ściereczek, dysz, szczotek i ssawek umożliwia dopasowanie parownicy do Twoich potrzeb.
Sprawdź, jakie końcówki do parownicy proponujemy:
Żelazko parowe
Dysze podłogowe
Zestawy ściereczek
Zestawy szczotek
Węże parowe
Zestawy akcesoriów
Pozostałe
Wszystkie potrzebne akcesoria do Twojego urządzenia znajdziesz korzystając z poniższej wyszukiwarki.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Jeżeli przed zakupem myjki parowej potrzebujesz dodatkowych informacji, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące urządzeń parowych przeznaczonych do kompleksowych porządków w domu.
Jakie powierzchnie można czyścić parownicą do sprzątania?
Myjki parowe mogą być stosowane do wszystkich powierzchni odpornych na wodę i wysoką temperaturę. Warto pamiętać, że dzięki dużej sile strumienia pary w większości przypadków wystarczy krótki, parosekundowy kontakt z czyszczoną powierzchnią, co ma znaczenie np. przy myciu nią podłóg drewnianych.
Skuteczna myjka parowa do trudnych zabrudzeń szczególnie dobrze sprawdzi się w czyszczeniu fug cementowych i silikonowych, osadów z mydła i kamienia, pleśni oraz wyschniętego tłuszczu.
Czy można używać detergentów do myjek parowych?
Parownice do sprzątania przeznaczone są wyłącznie do mycia i dezynfekcji za pomocą strumienia pary wytworzonego z czystej wody. Nie należy wlewać do ich zbiornika żadnych detergentów, gdyż może to uszkodzić urządzenie.
Warto pamiętać, by po każdym trzecim użyciu parownicy wypłukać jej zbiornik czystą wodą i wraz z nią wylać odspojone fragmenty kamienia. Myjki parowe należy również regularnie (w zależności od stopnia twardości wody) odkamieniać, za pomocą pałeczek odkamieniających.
Czego nie myć myjką parową?
- Parownice do sprzątania nie nadają się m.in. do czyszczenia nieuszczelnionych, polerowanych lub woskowanych podłóg drewnianych.
- Nie sprawdzą się do powierzchni chłonących wodę, np. malowanych ścian.
- Ostrożnie należy posługiwać się nimi również podczas mycia okien przy niskich temperaturach. Kontrast cieplny pomiędzy zmrożoną szybą a gorącą parą może spowodować pęknięcie szkła.
* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
*** Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher zapewnia lepszą skuteczność czyszczenia niż czyszczenie ręczne mopem i środkiem czyszczącym. Testowane zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności.