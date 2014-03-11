Parownica do sprzątania bez chemii – jak działa?

Woda i dostęp do źródła zasilania – tyle wystarczy, by Twój dom stał się czysty i pozbawiony chorobotwórczych bakterii. Myjki parowe wystarczy podłączyć do prądu, uzupełniając wcześniej ich zbiornik odpowiednią ilością wody. Urządzenie samo ją podgrzeje i po naciśnięciu przycisku zacznie emitować strumień gorącej pary.

Parownica do czyszczenia powierzchni jest niezwykle skuteczna dzięki połączeniu wysokiej temperatury z dużym ciśnieniem pary. Mikroskopijne cząstki pary wnikają w najmniejsze zagłębienia i szczeliny, umożliwiając myjce parowej skuteczne odrywanie brudu z najtrudniej dostępnych miejsc, które trudno wyczyścić tradycyjnymi metodami.

Wystarczy sam strumień pary – czyszczenie zachodzi bez użycia detergentów. Wysoka temperatura pary działa również dezynfekująco i usuwa drobnoustroje bytujące w środowisku domowym