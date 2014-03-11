Parownice - Myjki parowe - Kärcher

Parownice Kärcher to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących czystość i higienę. Parownica do sprzątania pomoże Ci utrzymać porządek w mieszkaniu. Myjki parowe Kärcher skutecznie usuwają zabrudzenia, nie wymagając użycia detergentów. Mop parowy Kärcher to idealne narzędzie do czyszczenia podłóg, płytek, paneli i innych powierzchni. Wybierając parownicę Kärcher serii SC, zyskujesz niezawodne narzędzie do utrzymania czystości.

Urządzenia parowe Kärcher

Poniżej znajdziesz pełny asortyment urządzeń do czyszczenia parą – od małych urządzeń do pobieżnych porządków po zaawansowane mocne parownice, którymi szybko doczyścisz nawet uporczywy brud i przeprowadzisz gruntowną dezynfekcję, a nawet uprasujesz ubrania.

Parownice do sprzątania – myjki parowe

Szukasz uniwersalnego narzędzia, które pomoże Ci wysprzątać cały dom? Parownice do sprzątania Kärcher to rozwiązanie, które nie tylko czyści bez użycia detergentów, lecz także dezynfekuje i usuwa 99,99% bakterii. Szeroki wachlarz akcesoriów sprawia, że myjki parowe możesz wykorzystać m.in. do czyszczenia kuchni, łazienki, podłóg, okien, luster, glazury, a nawet do prasowania ubrań. Strumień gorącej pary emitowany przez urządzenie pozwala również na usunięcie uporczywych osadów, np. z okapów kuchennych, płyt grzejnych, piekarników czy kabin prysznicowych.

Parownica do sprzątania bez chemii – jak działa?

Woda i dostęp do źródła zasilania – tyle wystarczy, by Twój dom stał się czysty i pozbawiony chorobotwórczych bakterii. Myjki parowe wystarczy podłączyć do prądu, uzupełniając wcześniej ich zbiornik odpowiednią ilością wody. Urządzenie samo ją podgrzeje i po naciśnięciu przycisku zacznie emitować strumień gorącej pary.

Parownica do czyszczenia powierzchni jest niezwykle skuteczna dzięki połączeniu wysokiej temperatury z dużym ciśnieniem pary. Mikroskopijne cząstki pary wnikają w najmniejsze zagłębienia i szczeliny, umożliwiając myjce parowej skuteczne odrywanie brudu z najtrudniej dostępnych miejsc, które trudno wyczyścić tradycyjnymi metodami.

Wystarczy sam strumień pary – czyszczenie zachodzi bez użycia detergentów. Wysoka temperatura pary działa również dezynfekująco i usuwa drobnoustroje bytujące w środowisku domowym

Parownice do sprzątania Kärcher – gdzie można ich użyć?

Myjki parowe nadają się do czyszczenia wszystkich powierzchni twardych odpornych na działanie pary wodnej. Dzięki szerokiemu wyborowi dodatkowych akcesoriów można je zastosować m.in. do:

  • Czyszczenia łazienki – m.in. mycia i dezynfekcji kafelków, szyb, luster, okien, baterii, sanitariatów, kabin prysznicowych oraz podłóg.
  • Sprzątania kuchni – m.in. mycia i dezynfekcji zlewów kuchennych, piekarników, płyt grzejnych, sprzętów AGD, baterii, kafelków, szyb, powierzchni syntetycznych, pokryw wyciągów i podłóg.
  • Mycia i dezynfekcji podłóg – zwłaszcza czyszczenia płytek kamiennych, posadzek z PCV, powierzchni laminowanych oraz parkietów lakierowanych.
  • Porządków w domu oraz na tarasie lub balkonie – mycia okien i innych powierzchni szklanych, kaloryferów i drzwi. Posłużą również do odświeżenia i prasowania ubrań, a także do czyszczenia tapicerki meblowej i dywanów oraz mebli ogrodowych.
  • Wsparcia przy pracach remontowych – np. do szybkiego usuwania tapet i pozostałości kleju.

Poznaj wybrane parownice EasyFix:

SC 5 EasyFix

Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia dzięki innowacyjnej funkcji VapoHydro (aktywacja gorącej wody). Wielostopniowa regulacja wydatku pary umożliwia również wybór optymalnego ustawienia w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia jej zanieczyszczenia.

Parownica jest dostępna również w wersji z żelazkiem parowym.

SC 5 EasyFix

SC 4 EasyFix

Posiada wyjmowany zbiornik umożliwiający łatwe uzupełnianie wody oraz dyszę podłogową EasyFix, która zapewnia maksymalną wydajność czyszczenia i bezdotykową zmianę pada.

Parownica jest dostępna również w wersji z żelazkiem parowym.

SC 4 EasyFix

SC 3 Deluxe EasyFix

Nagrzewa się w zaledwie 30 sekund: SC 3 Deluxe EasyFix z podświetlanym pierścieniem LED i  schowkiem na akcesoria czyści bez przerw dzięki możliwości ciągłego uzupełniania zbiornika na wodę.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Czas nagrzewania parownicy wynosi zaledwie 30 sekund, dzięki czemu jest ona natychmiast gotowa do użycia i można ją stale napełniać wodą. Innowacyjny system odkamieniania pozwala uniknąć procedury usuwania kamienia.

SC 3 EasyFix

SC 3 Mop parowy EasyFix

Posiada 3-stopniową regulację wydatku pary do czyszczenia różnych powierzchni podłogowych oraz wyjmowany zbiornik na wodę, który może być w każdej chwili napełniony, zapewniając nieprzerwaną pracę mopa. Dzięki zastosowanej technologii nie ma potrzeby dodatkowego odkamieniania urządzenia.

SC 3 Mop parowy EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix

Kompaktowa parownica SC 2 Deluxe EasyFix ze wskaźnikiem LED wyświetlającym aktualny tryb pracy. Idealne rozwiązanie do twardych powierzchni w całym domu.

SC 2 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Idealne rozwiązanie dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z czyszczeniem parą – przy zachowaniu wszystkich niezbędnych funkcji. Wielozadaniowe akcesoria można przechowywać bezpośrednio na urządzeniu.

SC 2 EasyFix

SC 1 EasyFix

Szybkie w obsłudze i idealne rozwiązanie do sporadycznego użytku. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom parownica może być przechowywana bezpośrednio w miejscu użytkowania (np. w kuchni, łazience). Pomimo swoich niepozornych rozmiarów, SC 1 również usuwa do 99,999% koronawirusów*, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu.**

SC 1 EasyFix

Kompaktowa parownica do domu – jakie ma zalety?

Myjka parowa to wszechstronne urządzenie, dzięki któremu szybko poradzisz sobie nie tylko ze świeżym, ale również uporczywym, zastarzałym brudem, np. na płytach grzewczych czy grillach. Jakie zalety sprawiają, że parownice do sprzątania – myjki parowe cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem klientów firmy Kärcher?

  • Wysoka skuteczność – podczas pracy myjki para o temperaturze 100°C wyrzucana jest pod ciśnieniem 3 barów (w sprzętach przeznaczonych do domowego użytku. Profesjonalna parownica do sprzątania generuje ciśnienie rzędu 4-8 barów, dzięki czemu tempo wyrzutu pary wynosi około 170 km/h). Ze względu na bardzo niskie napięcie powierzchniowe pary wodnej jej cząstki z łatwością „wślizgują się” pod brud, rozrywając i odklejając jego cząstki – nawet w przypadku zastarzałych osadów.
  • Czyszczenie bez użycia detergentów – wyłącznie za pomocą gorącej pary wodnej. Myjka parowa do podłóg i kafelków jest urządzeniem, które docenią osoby zmagające się z alergiami na środki czystości, bądź wrażliwymi np. na ich zapachy. Brak alergenów z detergentów na czyszczonych powierzchniach sprawia, że dom staje się miejscem nie tylko czystym, ale również przyjaznym dla alergików i małych dzieci.
  • Kompleksowa dezynfekcja – jak potwierdzają badania naukowe, strumień pary, jaki emituje myjka parowa do dezynfekcji, skutecznie zabija 99,99% drobnoustrojów powszechnie bytujących w środowiskach domowych na powierzchniach twardych – armaturze, sanitariatach, klamkach, płytkach czy lustrach. Myjka parowa do tapicerki i dywanów pozwala również na zmniejszenie ilości bytujących na nich mikroorganizmów.
  • Kompaktowe rozmiary – w ofercie firmy Kärcher znajdziesz m.in. niewielkie urządzenia ważące zaledwie 1,5 kg. Ich moc grzałki wynosząca 1300 W i zbiornik o pojemności 200 ml sprawiają, że są w stanie wyczyścić około 30 m² powierzchni (na jednym napełnieniu zbiornika). 5-metrowy przewód zasilający pozwala na swobodne operowanie myjką na różnych domowych powierzchniach.
  • Szybkie nagrzewanie – od 30 sekund w modelach o pojemności zbiornika 200 ml do 6,5 min w przypadku większych myjek, do których należy wlać 1 l wody. Oznacza to, że dosłownie w kilka chwil urządzenie jest gotowe do użytku. Profesjonalna, skuteczna myjka parowa do trudnych zabrudzeń o pojemności zbiornika 2 l jest przystosowana do pracy po 9 min.
  • Szeroki wybór akcesoriów – umożliwia pracę na różnych powierzchniach. Oferta marki Kärcher obejmuje m.in.:

- dyszę do czyszczenia okien;
- parową szczotkę Turbo (dzięki niej czas czyszczenia skraca się o połowę w porównaniu ze szczotką standardową);
- zestaw okrągłych szczotek do detali (także z mosiężną szczeciną do uporczywych zabrudzeń);
- szczotkę z włosiem i skrobakiem;
- dyszę Power do czyszczenia szczelin i trudnodostępnych miejsc;
- zestaw powłoczek z mikrofibry na dyszę ręczną, które łatwo usuwają zabrudzenia i tłuszcz.

Parownica do podłogi? Tak! Dzięki dyszy podłogowej EasyFix.

Podłoga może naprawdę być ulubionym miejscem w domu. Niestety, nie tylko dla raczkujących niemowląt, bawiących się dzieci i zwierząt domowych, ale także dla bakterii, wirusów i zanieczyszczeń. Mycie podłóg parownicą jest więc idealnym rozwiązaniem. Na twardych powierzchniach, takich jak kamień, płytki, PCW, laminat lub parkiet olejowany, myjka parowa zapewni niezawodną higienę i czystość bez jakichkolwiek środków chemicznych.

Żeby zamienić zwykłą myjkę z specjalną parownicę do podłogi, wystarczy odpowiednia końcówka – dysza podłogowa EasyFix. Jej lamele sprawiają, że para jest kierowana bezpośrednio na podłogę i pozostaje na niej przez dłuższy czas, dając tym samym najlepsze możliwe efekty czyszczenia. Rezultat: usuwanie do 99,999%* koronawirusów, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu.

Parownice Kärcher są znacznie bardziej higieniczne niż tradycyjne mopy.*** Dzięki dodatkowej nakładce na dyszę parownice mogą być również wygodnym rozwiązaniem do odświeżania dywanów.

Zastosowania parownic

Parownice mają wiele zastosowań w domu, zarówno na dużych powierzchniach, jak i w trudno dostępnych zakamarkach. Sprawdź, jak możesz użyć myjki parowej w różnych pomieszczeniach w swoim domu:

Czyszczenie podłogi parownicą

Czyszczenie podłogi

Maksymalna czystość i higiena przy czyszczeniu płytek, powierzchni laminowanych, PCV i lakierowanego parkietu.

Czyszczenie kuchni parownicą

Czyszczenie kuchni

Armatura kuchenna, glazura, szkło okapy, płyty grzewcze, kuchenki, umywalki – wszystko to wyczyścisz bez stresu.

Czyszczenie łazienki myjką parową

Czyszczenie łazienki

Doskonale czyste płytki ścienne, powierzchnie szklane i lustra, armatura łazienkowa czy kabiny prysznicowe.

Parownica do prasowania

Prasowanie żelazkiem parowym

Żelazko parowe Kärcher ze stopą ze stali szlachetnej wytwarza wysokie ciśnienie pary i pozwala prasować nawet o 50% szybciej.

Stosowanie pary do zwalczania koronawirusów* i bakterii* – dezynfekcja parą

Dlaczego parownica?

Dezynfekcja parą – czy to działa? Jak najbardziej! Gorąca para wodna, odpowiednio zastosowana, to prosty i skuteczny sposób zwalczania bakterii i koronawirusów. Duża wydajność i wysoka temperatura pary, wydajne dysze i gorące pady do czyszczenia sprawiają, że parownice Kärcher są w stanie usunąć do 99,999%* wirusów otoczkowych, takich jak koronawirusy lub wirusy grypy, a także 99,99%** bakterii powszechnie występujących w domu na twardych powierzchniach, armaturze, płytkach, lustrach itp.

  • Zastosowanie pary sprawia, że możesz zrezygnować ze środków chemicznych – osiągniesz higienę i nieskazitelną czystość bez środków chemicznych, jedynie przy użyciu wody z kranu.
  • Dezynfekcja parą jest skuteczna – usuwanie do 99,999%* koronawirusów, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach. Twój dom stanie się bezpieczniejszym miejscem.
  • Wydajność czyszczenia lepsza niż w przypadku konwencjonalnych metod ręcznych z użyciem detergentu.
  • Wysoka temperatura pary i jej silne wytwarzanie – wysoka sprawność produkcji pary to szybkie efekty bez dużych nakładów Twojej pracy.
Jedno urządzenie, wiele możliwości – dzięki akcesoriom do parownicy

Akcesoria do parownic znacznie poszerzają obszar ich zastosowań. Dzięki nim nie tylko skutecznie czyszczą niemal wszystkie powierzchnie w całym domu, ale także prasują, odświeżają tkaniny, a nawet usuwają tapety i resztki kleju ze ścian. Szeroka gama ściereczek, dysz, szczotek i ssawek umożliwia dopasowanie parownicy do Twoich potrzeb.

Sprawdź, jakie końcówki do parownicy proponujemy:

Żelazko parowe

Żelazko parowe

Dysze podłogowe

Dysze podłogowe

Zestawy ściereczek

Zestawy ściereczek

Zestawy szczotek

Zestawy szczotek

Węże parowe

Węże parowe

Zestawy akcesoriów

Zestawy akcesoriów

Pozostałe

Pozostałe

Wszystkie potrzebne akcesoria do Twojego urządzenia znajdziesz korzystając z poniższej wyszukiwarki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jeżeli przed zakupem myjki parowej potrzebujesz dodatkowych informacji, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące urządzeń parowych przeznaczonych do kompleksowych porządków w domu.

Jakie powierzchnie można czyścić parownicą do sprzątania?

Myjki parowe mogą być stosowane do wszystkich powierzchni odpornych na wodę i wysoką temperaturę. Warto pamiętać, że dzięki dużej sile strumienia pary w większości przypadków wystarczy krótki, parosekundowy kontakt z czyszczoną powierzchnią, co ma znaczenie np. przy myciu nią podłóg drewnianych.

Skuteczna myjka parowa do trudnych zabrudzeń szczególnie dobrze sprawdzi się w czyszczeniu fug cementowych i silikonowych, osadów z mydła i kamienia, pleśni oraz wyschniętego tłuszczu.

Czy można używać detergentów do myjek parowych?

Parownice do sprzątania przeznaczone są wyłącznie do mycia i dezynfekcji za pomocą strumienia pary wytworzonego z czystej wody. Nie należy wlewać do ich zbiornika żadnych detergentów, gdyż może to uszkodzić urządzenie

Warto pamiętać, by po każdym trzecim użyciu parownicy wypłukać jej zbiornik czystą wodą i wraz z nią wylać odspojone fragmenty kamienia. Myjki parowe należy również regularnie (w zależności od stopnia twardości wody) odkamieniać,  za pomocą pałeczek odkamieniających.

Czego nie myć myjką parową?

  • Parownice do sprzątania nie nadają się m.in. do czyszczenia nieuszczelnionych, polerowanych lub woskowanych podłóg drewnianych.
  • Nie sprawdzą się do powierzchni chłonących wodę, np. malowanych ścian.
  • Ostrożnie należy posługiwać się nimi również podczas mycia okien przy niskich temperaturach. Kontrast cieplny pomiędzy zmrożoną szybą a gorącą parą może spowodować pęknięcie szkła. 

* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

*** Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher zapewnia lepszą skuteczność czyszczenia niż czyszczenie ręczne mopem i środkiem czyszczącym. Testowane zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności.